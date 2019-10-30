«Путаешься в показаниях»: Дмитрий Тарасов вновь обвинил экс-супругу

Дмитрий Тарасов и его первая жена продолжают участвовать в публичных разбирательствах. Все началось с того, что футболист подал в суд на Оксану, о чем она сообщила в Инстаграме. Потом последовала череда взаимных обвинений.
Точку в этой «битве» решил поставить Дмитрий. Он признался, что не возвращал Тарасовой свидетельство о рождении Ангелины, так как хотел передать его лично в руки старшей дочери на дне рождения младшей Миланы.
Также бывший игрок «Локомотива» сообщил, что Оксана якобы запрещает 10-летней Ангелине пользоваться телефоном, хотя звездный отец успел подарить ей уже два смартфона. «При этом на многих фото она с телефоном в руках. Тут я вижу путаницу в твоих показаниях», — заявил он.
После всего сказанного Дмитрий добавил, что не злится на Оксану и надеется, что их общение «перейдет в конструктивное русло».
Несмотря на то, что Дмитрий ответил на все обвинения экс-супруги, фолловеры не оценили подобное выступление. «Зачем выносить сор из избы на всеобщее обозрение», «Очень низко», «Зачем на всю страну это выяснять?» — вопрошали пользователи Сети.