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«Путаешься в показаниях»: Дмитрий Тарасов вновь обвинил экс-супругу

Недавно экс-супруги Дмитрий и Оксана Тарасовы решили прилюдно выяснить отношения. Футболист обвинил бывшую жену в том, что та не дает ему видеться с дочерью. На днях спортсмен вновь обратился к некогда любимой женщине.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов со старшей дочерью Ангелиной

Дмитрий Тарасов и его первая жена продолжают участвовать в публичных разбирательствах. Все началось с того, что футболист подал в суд на Оксану, о чем она сообщила в Инстаграме. Потом последовала череда взаимных обвинений. 

Точку в этой «битве» решил поставить Дмитрий. Он признался, что не возвращал Тарасовой свидетельство о рождении Ангелины, так как хотел передать его лично в руки старшей дочери на дне рождения младшей Миланы.

«Но по неизвестной мне причине связь с дочерью прервалась, вины моей нет», — поведал Тарасов.

Также бывший игрок «Локомотива» сообщил, что Оксана якобы запрещает 10-летней Ангелине пользоваться телефоном, хотя звездный отец успел подарить ей уже два смартфона. «При этом на многих фото она с телефоном в руках. Тут я вижу путаницу в твоих показаниях», — заявил он.

После всего сказанного Дмитрий добавил, что не злится на Оксану и надеется, что их общение «перейдет в конструктивное русло».

«Я лично на тебя ни за что не обижаюсь и желаю тебе лучшего», — добавил футболист.
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    Уже на протяжении нескольких дней Дмитрий и Оксана Тарасовы публично обращаются друг к другу через Инстаграм
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Несмотря на то, что Дмитрий ответил на все обвинения экс-супруги, фолловеры не оценили подобное выступление. «Зачем выносить сор из избы на всеобщее обозрение», «Очень низко», «Зачем на всю страну это выяснять?» — вопрошали пользователи Сети.

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30 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @tarasov23, @taras2686/Instagram
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Дмитрий Тарасов

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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