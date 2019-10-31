Любовь с первого взгляда, измена и борьба за алименты на глазах у миллионов: что стоит за драмой Оксаны и Дмитрия Тарасовых

Оксана Тарасова (в девичестве Пономаренко) вышла замуж за Дмитрия Тарасова, героя скандальных новостей последнего времени, когда ей было 20 лет. Они быстро разбежались и полюбовно установили порядок выплаты алиментов. Только вот теперь Тарасов намерен оспорить решение суда.

Дмитрий и Оксана Тарасовы

Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко были вместе еще в те далекие времена, когда о футболисте никто и знать не знал. Девушка влюбилась в блондина с открытой улыбкой и светлыми волосами не за его счета в банке, как это сейчас происходит здесь и там, а за то, каким он был человеком. К сожалению, баснословные гонорары испортили Тарасова — сейчас ему жалко отдать лишнюю копейку своей первой дочери Ангелине. На днях стало известно, что экс-игрок «Локомотива» в очередной раз подал иск против Оксаны. Разбираемся, как любовь Тарасовых превратилась в череду судебных разбирательств и переругиваний в соцсетях.

Оксана Тарасова

Познакомились наши герои очень романтично, в духе голливудских фильмов о любви до последнего вздоха. Оксана пыталась поймать на улице машину, а Дмитрий, оценив красоту девушки, вызвался стать ее шофером. По пути они разговорились (сейчас бы сказали «произошел коннект»). Тарасов понял — нужно продолжать общение, но в открытую попросить номер телефона новой знакомой почему-то не решился. На помощь пришла смекалка — футболист сказал Оксане, что не может найти телефон, и попросил позвонить на него. Так в его распоряжении и оказались заветные 11 цифр.

После этой судьбоносной поездки Дмитрий начал ухаживать за Пономаренко, и вскоре они стали встречаться. Любовь вскружила молодым людям голову, да так сильно, что Оксана сказала «да» и в 2008 году вышла замуж за своего возлюбленного. Тарасову тогда был всего 21 год, Пономаренко и того меньше — 20.

Оксана Тарасова

Спустя год на свет появилась их общая дочь Ангелина. Оксана, бывшая спортсменка и гимнастка, призер чемпионата России и мастер спорта, превратилась в заботливую маму и хранительницу домашнего очага. И пока Тарасова стирала, убирала, готовила и воспитывала Ангелину, ее супруг ни в чем себе не отказывал — пропадал на работе, тусовался с друзьями и вообще чувствовал себя просто прекрасно.

Вот и получилось так, что на одном из светских мероприятий Дмитрий познакомился с Ольгой Бузовой. Как позже признается футболист, она сначала ему не понравилась, потому что слишком громко разговаривала и смеялась в ресторане. Бузова тоже Тарасова не оценила. Телеведущая решила, что Дмитрий — «молодой раздолбай, которому, кроме развлечений, ничего в жизни не нужно». Однако после мероприятия она все же отправила ему сообщение и поинтересовалась, что значит его татуировка на руке. Слово за слово, и вот они уже договорились о свидании. И о том, что Тарасов женат, Ольга прекрасно знала.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Дмитрий, правда, сказал Ольге, что уже три месяца как не живет со своей супругой, и пообещал, что совсем скоро с ней разведется. Бузова поверила.

Оксана, к слову, эти слова Тарасова опровергает и утверждает, что именно Бузова стала виновницей ее расставания с супругом. Уже после того, как второй брак Тарасова потерпел крах, по слухам, из-за романа футболиста с Анастасией Костенко, Оксана прокомментировала это весьма пространно, но одновременно очень однозначно.

«Когда вы кого-то прощаете, это не значит, что у человека больше нет долгов за произошедшее. Это значит, что его долги вы отписали от себя и передали в коллекторское агентство ''КАРМА INC''. Верю в это утверждение на 100%», — написала Оксана, намекнув на то, что семью Бузовой разбила другая девушка, как сама сделала Ольга несколько лет назад.

Ангелина и Оксана Тарасовы

Дело шло к разводу, и Оксана подала документы на раздел имущества. Долгие разбирательства закончились решением суда, по которому неверный Дмитрий выплатил бывшей жене отступные в размере 1,8 млн рублей.

На слуху до января прошлого года были только две женщины Тарасова — Ольга Бузова и Анастасия Костенко. Оксана же оставалась в тени — девушка в принципе ведет не самый публичный образ жизни. Однако в октябре стало известно, что Тарасов за прошлые шесть лет задолжал алиментов на баснословную сумму в 15 млн рублей.

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей», — сообщил тогда адвокат экс-супруги спортсмена Сергей Жорин.

Дмитрий Тарасов

Также Жорин рассказал журналистам, что футбольный клуб «Локомотив», в котором состоит Тарасов, гасить задолженность по исполнительному листу отказался, а сам Дмитрий решил уменьшить размер выплат в четыре раза и тоже обратился в суд.



Сам Тарасов в интервью сообщил, что 15 млн рублей — сумма для него огромная, пожаловался на жадную бывшую жену, которая всего лишь хочет похайпиться за его счет.

Суд иск полузащитника рассматривать отказался — это не входило в его компетенцию. Пока Тарасов хранил молчание и никак не комментировал ситуацию, подсуетилась его супруга. Анастасия сказала, что полностью поддерживает своего мужа в решении уменьшить сумму алиментов. «Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду. Но мы же не должны от этого страдать», — заявила Тарасова, за что подверглась нещадной критике подписчиков. Девушку даже спрашивали, не боится ли Анастасия того, что муж точно так же поступит и с ней.

Анастасия и Дмитрий Тарасовы с дочкой Миланой

Позже СМИ выяснили, что Тарасов не был злостным неплательщиком и каждый месяц перечислял Оксане алименты в размере 200 тысяч рублей. Однако Оксана не знала, что существует такое понятие, как индексация. Это средство защиты алиментов от повышения общего уровня цен на товары и услуги.

Экс-возлюбленная футболиста выяснила, что он не доплатил ей около 7 млн рублей, и обратилась к его работодателю — ФК «Локомотив».

Они признали законность требований Оксаны и отправили ее договариваться к Тарасову, а тот отказался, вот и подал в суд с требованием уменьшить алименты. Оксане тоже в свою очередь пришлось обратиться к юристу Сергею Жорину. А там уже и выяснилось, что Дмитрий должен вдвое больше — придется платить неустойку.

Суд разбирал дело футболиста целых три месяца и в итоге встал на сторону Оксаны. «В требовании уменьшить размер алиментов отказано. То есть он должен будет выплачивать индексированные 480 тысяч рублей в месяц. А также ему отказали в том, чтобы чаще видеть ребенка и забирать его на ночь. По этому поводу у нас есть такая статистика: в 2012-м сразу после развода он ни разу не виделся с дочерью, в 2013-м он виделся 3 раза за год, в 2014-м 5 раз виделся с дочерью. А тут подал иск чтобы видеться 2 раза в неделю, забирать на выходные и вместе проводить отпуск. Я думаю, не потому, что он за 8 лет соскучился по дочери, а чтобы наказать маму», — поделился Жорин с «Комсомольской правдой».

В начале августа спортсмен наконец-то погасил задолженность — другого выхода у него уже просто не было. Судебные приставы запретили спортсмену выезд за границу и арестовали его банковские счета. На этом, казалось, все кончено, пора бы успокоиться, но нет! На прошлой неделе стало известно, что неугомонный Тарасов снова подал в суд. Об этом Оксана сообщила в своем Инстаграме.

Ангелина и Оксана Тарасовы

«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала экс-супруга Тарасова, отметив, что не знает, какие требования выкатит Дмитрий на этот раз.

Естественно, полузащитник снова получил в свою сторону немало упреков от фолловеров — всем уже надоели эти бесконечные перипетии между Тарасовым, который летом вошел в трансферное окно и остался без работы, и его бывшей женой.

На этот раз Дмитрий, не выдержав общественного осуждения, все же высказался по поводу очередного иска против Оксаны. Экс-игрок «Локомотива» заявил, что бывшая жена пытается выставить его в плохом свете и вводит людей в заблуждение. «Я счастлив, что имел возможность улучшать жизнь своей старшей дочери, что благодаря моему любимому делу и серьезной работе (в том числе моей заработной плате) Ангелина имеет две квартиры, но об этом же, разумеется, никто нигде и не напишет», — заявил Тарасов в Инстаграме.

Тарасов пояснил, что хочет оспорить решение суда, поскольку оно было принято еще 8 лет назад, а с тех пор его жизнь кардинально изменилась. «Рождение Миланы и появление в скором времени третьего, а также изменение заработной платы, точнее ее отсутствие. Но данный факт никому не интересен, а лишь стал поводом для едких комментариев в мой адрес и адрес моей беременной супруги», — написал Дмитрий, также отметив, что бывшая жена не дает ему видеться с дочкой и вообще самоутверждается за счет ребенка.

Оксана Тарасова

Реакция Оксаны не заставила себя долго ждать. Женщина ответила на все обвинения экс-супруга. «Я никогда не препятствовала вашему общению с дочерью, но вы ''строили свою любовь''», — заявила Тарасова, отметив, что своими постоянными исками Дмитрий не дает женщине качественно заниматься воспитанием их общего ребенка, а квартиры, про которые говорил футболист, она продала, о чем ему прекрасно известно.

Вдобавок к этому первая супруга Тарасова также рассказала, что Дмитрий так и не вернул свидетельство о рождении Ангелины, из-за чего девочка не смогла отметить день рождения в Греции, как хотела: «Ангелина плакала неделю из-за сорванных по вашей вине планов».

1 2 3 ... 10 Анастасия Пономаренко вышла замуж за Дмитрия Тарасова в 2008 году

Кажется, нас снова ждет увлекательный многосерийный фильм. Печально, что люди, когда-то бывшие друг другу самыми родными, теперь стали практически врагами.