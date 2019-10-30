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Лера Кудрявцева с ужасом вспомнила, как ревнивый ухажер-миллионер установил за ней слежку

Лера Кудрявцева часто вспоминает времена юности, делясь с фолловерами все новыми подробностями. Недавно телеведущая рассказала, что один из ее бывших возлюбленных так сильно ревновал, что установил прослушку и нанял детектива. 
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева 

Недавно Лера Кудрявцева вспомнила времена, когда только начинала строить карьеру телеведущей. Тогда она, еще наивная и доверчивая девушка, познакомилась с состоятельным бизнесменом. Вскоре они начали встречаться. 

Мужчина убеждал, что готов ради любви на все. Однако, как выяснилось позже, не умел доверять своей избраннице.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева (архивное фото)

«Он ставил прослушку на мой телефон, нанимал детективов, чтобы круглосуточно за мной следили и на улице, и на работе. Дико ревновал, хотел, чтобы дома сидела. Это было еще в 1996-м», — вспомнила Лера в интервью «Комсомольской правде». 

«Потом, спустя годы, домой к моей маме вошли сотрудники спецслужб. Выяснилось, что в удлинитель, который мама забрала у меня из квартиры, кто-то вмонтировал жучок», — добавила Кудрявцева. 

Сейчас телеведущая счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара воспитывает годовалую дочку Машу. 

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30 октября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @leratv/Instagram
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Лера Кудрявцева

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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30 Комментариев





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