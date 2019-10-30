На 15-й день жизни сына Анастасия Решетова чувствует себя «плохой мамкой»

Анастасия Решетова и Тимати продолжают делиться подробностями личной и семейной жизни. Как стало известно недавно, возлюбленная рэпера не страдала от послеродовой депрессии, а «погружалась в процесс материнства с головой и огромным удовольствием».
«Бывает, я уезжаю из дома, хоть и ненадолго и не каждый день, но в такие моменты все равно чувствую себя плохой мамкой. Реально считаю часы до своего возвращения», — заявила Решетова.
К слову, молодая мать уже на четвертый день после родов отправилась на работу. За это многие фолловеры раскритиковали знаменитость. «Неужели ей не хочется побыть с сыном?» — вопрошали они.
В уходе за Ратмиром Анастасии помогает звездная свекровь Симона Юнусова. Именно опытной бабушке доверили первые водные процедуры малыша.