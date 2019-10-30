На 15-й день жизни сына Анастасия Решетова чувствует себя «плохой мамкой»

Анастасия Решетова уже две недели пребывает в новом для себя статусе матери. На днях она заявила, что не справляется со своими обязанностями.

Две недели назад Анастасия Решетова впервые стала мамой

Анастасия Решетова и Тимати продолжают делиться подробностями личной и семейной жизни. Как стало известно недавно, возлюбленная рэпера не страдала от послеродовой депрессии, а «погружалась в процесс материнства с головой и огромным удовольствием».

Однако 30 октября, на 15-й день жизни сына, Анастасия заявила, что временами считает себя недостаточно ответственной.

«Бывает, я уезжаю из дома, хоть и ненадолго и не каждый день, но в такие моменты все равно чувствую себя плохой мамкой. Реально считаю часы до своего возвращения», — заявила Решетова.

К слову, молодая мать уже на четвертый день после родов отправилась на работу. За это многие фолловеры раскритиковали знаменитость. «Неужели ей не хочется побыть с сыном?» — вопрошали они.



1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова часто отвечает на вопросы фолловеров и делится с ними новостями

В уходе за Ратмиром Анастасии помогает звездная свекровь Симона Юнусова. Именно опытной бабушке доверили первые водные процедуры малыша.