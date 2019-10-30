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На 15-й день жизни сына Анастасия Решетова чувствует себя «плохой мамкой»

Анастасия Решетова уже две недели пребывает в новом для себя статусе матери. На днях она заявила, что не справляется со своими обязанностями.
Анастасия Решетова
Две недели назад Анастасия Решетова впервые стала мамой

Анастасия Решетова и Тимати продолжают делиться подробностями личной и семейной жизни. Как стало известно недавно, возлюбленная рэпера не страдала от послеродовой депрессии, а «погружалась в процесс материнства с головой и огромным удовольствием». 

Анастасия Решетова
Однако 30 октября, на 15-й день жизни сына, Анастасия заявила, что временами считает себя недостаточно ответственной.

«Бывает, я уезжаю из дома, хоть и ненадолго и не каждый день, но в такие моменты все равно чувствую себя плохой мамкой. Реально считаю часы до своего возвращения», — заявила Решетова.

К слову, молодая мать уже на четвертый день после родов отправилась на работу. За это многие фолловеры раскритиковали знаменитость. «Неужели ей не хочется побыть с сыном?» — вопрошали они. 

  • Анастасия Решетова
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    Анастасия Решетова часто отвечает на вопросы фолловеров и делится с ними новостями
    Смотреть галерею

В уходе за Ратмиром Анастасии помогает звездная свекровь Симона Юнусова. Именно опытной бабушке доверили первые водные процедуры малыша.

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30 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • 23 года, столько возможностей и красивых молодых умных мужчин неалиментщиков. Но ты мамка Ратмирки.

  • Пхаха,мамка черного ратмирки,жесть,влипла настюха...

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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