Дмитрий Тарасов выбрал имя своему третьему ребенку

В начале сентября звездные супруги объявили о скором прибавлении в семействе. С тех пор Анастасия делится подробностями своего положения, однако на вопросы фолловеров про пол будущего ребенка не отвечает.
Недавно жена футболиста вновь решила поговорить с подписчиками на интересующие их темы. Одна из поклонниц уточнила, выбрано ли уже имя для второго малыша.
Также инстаграм-звезда поведала о том, что ее наследница пока не понимает, что скоро у нее появится брат или сестра. «Она еще очень маленькая», — объяснила Анастасия.