Дмитрий Тарасов выбрал имя своему третьему ребенку

Анастасия и Дмитрий Тарасовы совсем скоро во второй раз станут родителями. Пока что пара скрывает пол будущего ребенка, однако недавно выяснилось, что звездный отец уже выбрал имя наследнику (или наследнице).

Анастасия и Дмитрий Тарасовы с дочерью Миланой

В начале сентября звездные супруги объявили о скором прибавлении в семействе. С тех пор Анастасия делится подробностями своего положения, однако на вопросы фолловеров про пол будущего ребенка не отвечает.

Недавно жена футболиста вновь решила поговорить с подписчиками на интересующие их темы. Одна из поклонниц уточнила, выбрано ли уже имя для второго малыша.

Тарасова не стала юлить и призналась: если Миланой дочку назвала она, то младшему ребенку «имя даст любимый».

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Также инстаграм-звезда поведала о том, что ее наследница пока не понимает, что скоро у нее появится брат или сестра. «Она еще очень маленькая», — объяснила Анастасия.