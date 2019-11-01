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Дмитрий Тарасов выбрал имя своему третьему ребенку

Анастасия и Дмитрий Тарасовы совсем скоро во второй раз станут родителями. Пока что пара скрывает пол будущего ребенка, однако недавно выяснилось, что звездный отец уже выбрал имя наследнику (или наследнице). 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия и Дмитрий Тарасовы с дочерью Миланой

В начале сентября звездные супруги объявили о скором прибавлении в семействе. С тех пор Анастасия делится подробностями своего положения, однако на вопросы фолловеров про пол будущего ребенка не отвечает.

Анастасия Тарасова (Костенко)

Недавно жена футболиста вновь решила поговорить с подписчиками на интересующие их темы. Одна из поклонниц уточнила, выбрано ли уже имя для второго малыша. 

Тарасова не стала юлить и призналась: если Миланой дочку назвала она, то младшему ребенку «имя даст любимый». 

Также инстаграм-звезда поведала о том, что ее наследница пока не понимает, что скоро у нее появится брат или сестра. «Она еще очень маленькая», — объяснила Анастасия. 

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01 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @lobacheva_tel, @kostenko.94, @
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какое событие, какая интрига, с ума сойти. И так ясно, что Тарасов назовет ребенка в честь отца - Алексей. Вот только отцу было бы стыдно за такого сына, который годами пытается уменьшить в судах алименты первой дочери. Выставляет себя пустым и глупым в интервью Головина, утверждая, что в туалетах на улице нет ничего плохого и его мама обожает туалет на улице у себя на даче. На ютубе такой ржач стоит от этого мега мозга.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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