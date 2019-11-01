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Грузинский нос от папы, золотые кудри от мамы: в Сети обсуждают внешность 6-летнего сына Гигинеишвили и Михалковой

Надежда Михалкова предпочитает оберегать наследников от внимания общественности. И все же на днях актриса решилась показалась фолловерам новый снимок с 6-летним сыном, на котором можно немного разглядеть его внешность. 
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова с детьми

33-летняя Надежда Михалкова воспитывает двух детей от брака с режиссером Резо Гигинеишвили — 8-летнюю дочь Нину и 6-летнего сына Ваню. Звезда предпочитает не афишировать подробности жизни своей семьи, поэтому до сих пор скрывает лица наследников.

Чаще всего для соцсетей Надежда выбирает кадры, где Нина и Ваня сняты со спины. 

В прошлом году актриса все же мельком показала в инстаграм-историях лицо дочери. Теперь Михалкова готова представить фолловерам и сына!

Надежда Михалкова
 

31 октября знаменитость выставила в свой микроблог фотографию с наследником. Ваня так сильно натянул шапку на лицо, что полностью скрыл свои глаза. 

Впрочем, это не помешало интернет-пользователям рассмотреть мальчика. 

Многих приятно удивило, как во внешности Вани переплелись черты его разнонациональных родителей. «Светлые локоны прям как у вас», «А нос папин!» — прокомментировали снимок фолловеры. 

Напомним, Надежда развелась с Резо Гигинеишвили в 2017-м. На тот момент пара уже некоторое время не жила вместе. Несмотря на расставание, знаменитости сохранили теплые отношения ради детей — Резо регулярно встречается с наследниками. 

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01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @anikiti4na, @nadiamixalkova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
Теги

Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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