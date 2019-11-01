Грузинский нос от папы, золотые кудри от мамы: в Сети обсуждают внешность 6-летнего сына Гигинеишвили и Михалковой

Надежда Михалкова предпочитает оберегать наследников от внимания общественности. И все же на днях актриса решилась показалась фолловерам новый снимок с 6-летним сыном, на котором можно немного разглядеть его внешность.

Надежда Михалкова с детьми

33-летняя Надежда Михалкова воспитывает двух детей от брака с режиссером Резо Гигинеишвили — 8-летнюю дочь Нину и 6-летнего сына Ваню. Звезда предпочитает не афишировать подробности жизни своей семьи, поэтому до сих пор скрывает лица наследников.

Чаще всего для соцсетей Надежда выбирает кадры, где Нина и Ваня сняты со спины.

В прошлом году актриса все же мельком показала в инстаграм-историях лицо дочери. Теперь Михалкова готова представить фолловерам и сына!

31 октября знаменитость выставила в свой микроблог фотографию с наследником. Ваня так сильно натянул шапку на лицо, что полностью скрыл свои глаза.

Впрочем, это не помешало интернет-пользователям рассмотреть мальчика.

Многих приятно удивило, как во внешности Вани переплелись черты его разнонациональных родителей. «Светлые локоны прям как у вас», «А нос папин!» — прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, Надежда развелась с Резо Гигинеишвили в 2017-м. На тот момент пара уже некоторое время не жила вместе. Несмотря на расставание, знаменитости сохранили теплые отношения ради детей — Резо регулярно встречается с наследниками.