«Наша тыковка»: 6-месячный Арчи отмечает свой первый Хэллоуин

На Западе активно празднуют Хэллоуин. Не остались в стороне и принц Гарри с Меган Маркл, которые в этом году отмечают его в компании сына Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл

Пока западные знаменитости пугают весь мир своими хэллоуиновскими костюмами, принц Гарри и Меган Маркл отмечают этот праздник тихо и скромно — дома в компании сына Арчи, которому на днях исполнится полгода. Тем не менее королевская пара обратилась ко всем с поздравлениями.

Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии, 29 октября 2018 год

В официальном аккаунте герцогов Сассекских появилось архивное фото годичной давности. Тогда принц и его супруга были в Новой Зеландии, где посетили ряд мастер-классов по созданию спецэффектов.

«Счастливого Хэллоуина! Наша семья (в том числе наша маленькая тыковка) желает всем безопасного и веселого праздника!» — гласит сообщение на странице королевской четы.

1 2 3 ... 11 Принц Гарри и Меган Маркл отметили Хэллоуин

Многие подписчики умилились, как мило и трогательно Сассексы назвали сына Арчи — «тыковка» — и поздравили звездную пару в ответ.