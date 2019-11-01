«Наша тыковка»: 6-месячный Арчи отмечает свой первый Хэллоуин

Пока западные знаменитости пугают весь мир своими хэллоуиновскими костюмами, принц Гарри и Меган Маркл отмечают этот праздник тихо и скромно — дома в компании сына Арчи, которому на днях исполнится полгода. Тем не менее королевская пара обратилась ко всем с поздравлениями.
В официальном аккаунте герцогов Сассекских появилось архивное фото годичной давности. Тогда принц и его супруга были в Новой Зеландии, где посетили ряд мастер-классов по созданию спецэффектов.
Многие подписчики умилились, как мило и трогательно Сассексы назвали сына Арчи — «тыковка» — и поздравили звездную пару в ответ.