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«Наша тыковка»: 6-месячный Арчи отмечает свой первый Хэллоуин

На Западе активно празднуют Хэллоуин. Не остались в стороне и принц Гарри с Меган Маркл, которые в этом году отмечают его в компании сына Арчи. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Пока западные знаменитости пугают весь мир своими хэллоуиновскими костюмами, принц Гарри и Меган Маркл отмечают этот праздник тихо и скромно — дома в компании сына Арчи, которому на днях исполнится полгода. Тем не менее королевская пара обратилась ко всем с поздравлениями. 

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии, 29 октября 2018 год

В официальном аккаунте герцогов Сассекских появилось архивное фото годичной давности. Тогда принц и его супруга были в Новой Зеландии, где посетили ряд мастер-классов по созданию спецэффектов.

«Счастливого Хэллоуина! Наша семья (в том числе наша маленькая тыковка) желает всем безопасного и веселого праздника!» — гласит сообщение на странице королевской четы.

Многие подписчики умилились, как мило и трогательно Сассексы назвали сына Арчи — «тыковка» — и поздравили звездную пару в ответ. 

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01 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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