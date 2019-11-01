Мозгами наружу: Хайди Клум в честь Хэллоуина превратилась в зомби-гуманоида

Вот уже двадцать лет Хайди Клум устраивает в Нью-Йорке масштабную вечеринку в честь Дня Всех Святых. Во время праздника топ-модель совершенно не боится показаться непривлекательной. Наоборот, в этот день она делает все, чтобы ужаснуть гостей своего мероприятия.
Джессика Рэббит с внушительными формами, многорукое индийское божество, Фиона из «Шрэка» — Клум совершенно не пугает многочасовое нанесение грима и костюмы весом в десятки килограммов!
В этот раз знаменитость превзошла саму себя, перевоплотившись в... зомби эпохи киберпанка. Или же кровожадное инопланетное существо — выбирайте сами, какое название больше подойдет этому образу.
Кажется, новый образ Клум претендует стать самым необычным из всей коллекции ее перевоплощений! Согласитесь, вид топ-модели наводит ужас даже на фото. Что же было с гостями вечеринки?
Молодой муж звезды составил ей компанию, облачившись в поврежденный скафандр космонавта. Наверное, по задумке гуманоид-Хайди напала на астронавта-Тома и попыталась его убить. Впрочем, влюбленным не удалось до конца держать свой образ — они постоянно целовались.