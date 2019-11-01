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Мозгами наружу: Хайди Клум в честь Хэллоуина превратилась в зомби-гуманоида

Хэллоуин — это один из самых любимых праздников Хайди Клум. Каждый год топ-модель проводит десятки часов в кресле профессионального гримера, чтобы по-настоящему ужаснуть окружающих. На этот раз звезда превзошла саму себя. 
Хайди Клум
 Хайди Клум

Вот уже двадцать лет Хайди Клум устраивает в Нью-Йорке масштабную вечеринку в честь Дня Всех Святых. Во время праздника топ-модель совершенно не боится показаться непривлекательной. Наоборот, в этот день она делает все, чтобы ужаснуть гостей своего мероприятия.

Публика всегда обсуждает невероятные образы Хайди.

Джессика Рэббит с внушительными формами, многорукое индийское божество, Фиона из «Шрэка» — Клум совершенно не пугает многочасовое нанесение грима и костюмы весом в десятки килограммов!

В этот раз знаменитость превзошла саму себя, перевоплотившись в... зомби эпохи киберпанка. Или же кровожадное инопланетное существо — выбирайте сами, какое название больше подойдет этому образу.

Приготовления к празднику начались за сутки до его начала. Целая команда профессионалов сначала подгоняла силиконовый костюм под параметры Хайди, а потом долго и кропотливо гримировала ее. 

Кажется, новый образ Клум претендует стать самым необычным из всей коллекции ее перевоплощений! Согласитесь, вид топ-модели наводит ужас даже на фото. Что же было с гостями вечеринки?

Молодой муж звезды составил ей компанию, облачившись в поврежденный скафандр космонавта. Наверное, по задумке гуманоид-Хайди напала на астронавта-Тома и попыталась его убить. Впрочем, влюбленным не удалось до конца держать свой образ — они постоянно целовались. 

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01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @heidiklum/Instagram
Теги

Хайди Клум, Билл Каулитц, Том Каулитц

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Классный костюм у Хайди) Но в нем наверное жутко некомфортно. А почему не добавили фото других гостей вечеринки? Мож еще у кого-то прикольные костюмы

  • Хорошая фигура у нее все-таки. Особенно в молодости, на подиуме. В ее время ангелы ВС были фигуристые, не такие, как сейчас, прямые, без намека на талию... "Костюм" не понравился, уж очень натуралистично-мерзко все это.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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