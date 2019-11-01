Мозгами наружу: Хайди Клум в честь Хэллоуина превратилась в зомби-гуманоида

Хэллоуин — это один из самых любимых праздников Хайди Клум. Каждый год топ-модель проводит десятки часов в кресле профессионального гримера, чтобы по-настоящему ужаснуть окружающих. На этот раз звезда превзошла саму себя.

Хайди Клум

Вот уже двадцать лет Хайди Клум устраивает в Нью-Йорке масштабную вечеринку в честь Дня Всех Святых. Во время праздника топ-модель совершенно не боится показаться непривлекательной. Наоборот, в этот день она делает все, чтобы ужаснуть гостей своего мероприятия.

Публика всегда обсуждает невероятные образы Хайди.

Джессика Рэббит с внушительными формами, многорукое индийское божество, Фиона из «Шрэка» — Клум совершенно не пугает многочасовое нанесение грима и костюмы весом в десятки килограммов!

В этот раз знаменитость превзошла саму себя, перевоплотившись в... зомби эпохи киберпанка. Или же кровожадное инопланетное существо — выбирайте сами, какое название больше подойдет этому образу.

Приготовления к празднику начались за сутки до его начала. Целая команда профессионалов сначала подгоняла силиконовый костюм под параметры Хайди, а потом долго и кропотливо гримировала ее.

Кажется, новый образ Клум претендует стать самым необычным из всей коллекции ее перевоплощений! Согласитесь, вид топ-модели наводит ужас даже на фото. Что же было с гостями вечеринки?

1 2 3 ... 10 Хайди Клум снова удивила костюмом для Хэллоуина

Молодой муж звезды составил ей компанию, облачившись в поврежденный скафандр космонавта. Наверное, по задумке гуманоид-Хайди напала на астронавта-Тома и попыталась его убить. Впрочем, влюбленным не удалось до конца держать свой образ — они постоянно целовались.