Катя Жужа поделилась «страшным» фото с мужем из постели

Это только Хайди Клум может не спать сутки ради создания хэллоуиновского образа. Катя Жужа, например, решила схалтурить и вместо страшного костюма использовала масками Инстаграма. Однако вышло все равно очень эффектно!
Катя, совсем недавно переставшая скрывать своего мужа от подписчиков, поделилась совместным с Артемом Маркеловым фото. Пара позировала на кровати, прикрывшись одеялом, а их лица «скрывали» фильтры.
Подписчики оценили и творческий подход супругов, и само фото. «Раскрас и правда боевой», «А Артем ничего такой», «Страшно!» — писали фолловеры.