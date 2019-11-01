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Катя Жужа поделилась «страшным» фото с мужем из постели

С недавних пор Катя Жужа перестала скрывать своего любимого мужчину и открыто публикует его фото в Инстаграме. На днях экс-участница «Дома-2» решила и вовсе обнародовать снимки с супругом из постели.
Катя Жужа
Катя Жужа

Это только Хайди Клум может не спать сутки ради создания хэллоуиновского образа. Катя Жужа, например, решила схалтурить и вместо страшного костюма использовала масками Инстаграма. Однако вышло все равно очень эффектно!

Катя, совсем недавно переставшая скрывать своего мужа от подписчиков, поделилась совместным с Артемом Маркеловым фото. Пара позировала на кровати, прикрывшись одеялом, а их лица «скрывали» фильтры. 

Артем Маркелов, Катя Жужа
Артем Маркелов и Катя Жужа
«Пока Николь делает боевую раскраску для праздника, мы уже готовы к приключениям», — подписала снимок Жужа. 

Подписчики оценили и творческий подход супругов, и само фото. «Раскрас и правда боевой», «А Артем ничего такой», «Страшно!» — писали фолловеры.

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01 ноября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @katyajuja555/Instagram
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Катя Жужа

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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