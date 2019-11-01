Катя Жужа поделилась «страшным» фото с мужем из постели

С недавних пор Катя Жужа перестала скрывать своего любимого мужчину и открыто публикует его фото в Инстаграме. На днях экс-участница «Дома-2» решила и вовсе обнародовать снимки с супругом из постели.

Катя Жужа

Это только Хайди Клум может не спать сутки ради создания хэллоуиновского образа. Катя Жужа, например, решила схалтурить и вместо страшного костюма использовала масками Инстаграма. Однако вышло все равно очень эффектно!



Катя, совсем недавно переставшая скрывать своего мужа от подписчиков, поделилась совместным с Артемом Маркеловым фото. Пара позировала на кровати, прикрывшись одеялом, а их лица «скрывали» фильтры.

Артем Маркелов и Катя Жужа

«Пока Николь делает боевую раскраску для праздника, мы уже готовы к приключениям», — подписала снимок Жужа.

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Подписчики оценили и творческий подход супругов, и само фото. «Раскрас и правда боевой», «А Артем ничего такой», «Страшно!» — писали фолловеры.