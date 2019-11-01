«Гормончики поиграли, токсикоз помучил»: Анастасия Тарасова рассказала, чем ее вторая беременность отличается от первой

25-летняя Анастасия Тарасова находится в ожидании ребенка. Несмотря на множество критики в ее адрес со стороны пользователей Сети, она доброжелательно общается с фолловерами и отвечает на их вопросы. На днях девушка поведала, как протекает ее вторая беременность.

Анастасия Тарасова



Анастасия Тарасова не раз признавалась, что спокойно воспринимает хейтеров и их постоянную критику. В то же время к своим поклонникам инстаграм-звезда относится с большим признанием и уважением.

На днях модель опубликовала новый пост, в комментариях в которому ответила на несколько вопросов подписчиков. Один из них был посвящен ее беременности, а точнее — разнице между первой и второй.

Тарасова ответила, что на этот раз ей сложно сосредоточиться на беременности, однако все идет «незаметно, быстро и легко».

«Гормончики поиграли, токсикоз помучил и устаканилось все», — поведала жена футболиста.

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Также модель рассказала о том, как себя чувствует и откуда берет силы. «Кручусь как белка в колесе. Мне очень помогает любимый (иногда могу устать, и он всегда поддержит и даст мне отдохнуть)», — призналась Анастасия.