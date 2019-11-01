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«Гормончики поиграли, токсикоз помучил»: Анастасия Тарасова рассказала, чем ее вторая беременность отличается от первой

25-летняя Анастасия Тарасова находится в ожидании ребенка. Несмотря на множество критики в ее адрес со стороны пользователей Сети, она доброжелательно общается с фолловерами и отвечает на их вопросы. На днях девушка поведала, как протекает ее вторая беременность.
Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия Тарасова

Анастасия Тарасова не раз признавалась, что спокойно воспринимает хейтеров и их постоянную критику. В то же время к своим поклонникам инстаграм-звезда относится с большим признанием и уважением. 

Анастасия Тарасова (Костенко)

На днях модель опубликовала новый пост, в комментариях в которому ответила на несколько вопросов подписчиков. Один из них был посвящен ее беременности, а точнее — разнице между первой и второй. 

Анастасия Тарасова (Костенко)

Тарасова ответила, что на этот раз ей сложно сосредоточиться на беременности, однако все идет «незаметно, быстро и легко».

«Гормончики поиграли, токсикоз помучил и устаканилось все», — поведала жена футболиста.
  • Анастасия Тарасова (Костенко)
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    Анастасия Тарасова успевает не только воспитывать дочь Милану, но и получать высшее образование
    Смотреть галерею

Также модель рассказала о том, как себя чувствует и откуда берет силы. «Кручусь как белка в колесе. Мне очень помогает любимый (иногда могу устать, и он всегда поддержит и даст мне отдохнуть)», — призналась Анастасия.

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01 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @lobacheva_tel, @tarasov23, @kostenko.94/Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Запасаемся терпением, еще 4 месяца беременности Костенко, а потом как она быстро пришла в форму. Мне вот интересно, здесь она мало кому нравится, но кто те тысячи, что подписан на нее в инста?

  • Гость

    Запасаемся терпением, еще 4 месяца беременности Костенко, а потом как она быстро пришла в форму. Мне вот интересно, здесь она мало кому нравится, но кто те тысячи, что подписан на нее в инста?

    мне нравится. на красоту смотреть приятно.

  • Гость

    Забеременеть, чтобы помочь муженьку уменьшить сумму алиментов на Ангелину. Вот где днище.

    нет, надо было до совершеннолетия ангелины подождать, а вот уж опосля... дно- так рассуждать! ну кое- кто пусть откладывает на потом. Только потом мб суп с котом.

  • Нечего комменты скрывать. "Волчица" понесла по известной всем причине)))

  • Беременность то третья, не? Про старшую дочь Дарину забыли.

  • Гость

    Нечего комменты скрывать. "Волчица" понесла по известной всем причине)))

    Алчность и ненависть к ребенку мужа

  • Гость

    Беременность то третья, не? Про старшую дочь Дарину забыли.

    Не хотят о Дарине говорить. Скрывают грехи молодости

  • Какая еще белка в колесе? Никогда не работала, волчица ты в колесе.

  • Гость

    Какая еще белка в колесе? Никогда не работала, волчица ты в колесе.

    Скоро табор набежит и колотиться начнет, модель, журналист и просто самая красивая женщина в мире.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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