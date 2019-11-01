Резо Гигинеишвили затосковал по третьей жене, увидев ее фото в журнале

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева вместе уже несколько лет. Несмотря на это, влюбленные по-прежнему испытывают друг к другу пылкие чувства и с трудом расстаются даже на пару дней.

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

Этим летом Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева стали мужем и женой. До этого режиссер и светская дама встречались пару лет.

Влюбленные часто путешествуют, выходят в свет и регулярно публикуют в соцсетях совместные фото.

Несколько дней назад Надежда уехала с подругами в Европу. Новоиспеченного супруга знаменитости это совсем не устраивает — он не привык надолго расставаться с любимой!

Кадр из микроблога Резо Гигинеишвили

1 ноября режиссер выложил на свою страницу в Инстаграме фотографию жены и признался, что сильно соскучился по ней.

«Прошу, приезжай уже быстрее. Тут тебя в журнале увидел, растрогался, понял, что очень соскучился», — подписал кадр Гигинеишвили.

Друзей пары впечатлило публичное признание мужчины. «Ну все, теперь мы все плачем», «Как это трогательно!» — прокомментировали поступок Резо его знакомые.

А вот Надежда пока так и не ответила на нежные слова супруга. Вряд ли Оболенцева никак не отреагировала на признание любимого — просто скорее всего решила не продолжать личный разговор на глазах у всех.