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Резо Гигинеишвили затосковал по третьей жене, увидев ее фото в журнале

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева вместе уже несколько лет. Несмотря на это, влюбленные по-прежнему испытывают друг к другу пылкие чувства и с трудом расстаются даже на пару дней. 
Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили
Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

Этим летом Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева стали мужем и женой. До этого режиссер и светская дама встречались пару лет. 

Влюбленные часто путешествуют, выходят в свет и регулярно публикуют в соцсетях совместные фото. 

Несколько дней назад Надежда уехала с подругами в Европу. Новоиспеченного супруга знаменитости это совсем не устраивает — он не привык надолго расставаться с любимой!

 Кадр из микроблога Резо Гигинеишвили
 Кадр из микроблога Резо Гигинеишвили

1 ноября режиссер выложил на свою страницу в Инстаграме фотографию жены и признался, что сильно соскучился по ней. 

«Прошу, приезжай уже быстрее. Тут тебя в журнале увидел, растрогался, понял, что очень соскучился», — подписал кадр Гигинеишвили. 

Друзей пары впечатлило публичное признание мужчины. «Ну все, теперь мы все плачем», «Как это трогательно!» — прокомментировали поступок Резо его знакомые.

А вот Надежда пока так и не ответила на нежные слова супруга. Вряд ли Оболенцева никак не отреагировала на признание любимого — просто скорее всего решила не продолжать личный разговор на глазах у всех.

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01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @nadineobolentseva, @rezofilm/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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