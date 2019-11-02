Вера Брежнева облачилась в латекс с ног до головы и показала наманикюренные коготки

Фигуре 37-летней Веры Брежневой может позавидовать любая женщина. Певица не стесняется ее демонстрировать и подчеркивает все достоинства, выбирая порой весьма откровенные наряды.
На днях артистка побывала на открытии салона красоты G.Bar, который совпал с празднованием Хэллоуина. Вера решила дать жару и явилась на мероприятие в образе Женщины-кошки.
В своем Инстаграме знаменитость опубликовала небольшое видео соблазнительного танца, которое тут же оценили фолловеры. «Мне срочно нужна валерьянка», «Бэтмен умер бы от восхищения», — писали они.