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Вера Брежнева облачилась в латекс с ног до головы и показала наманикюренные коготки

Вера Брежнева умеет удивлять! 1 ноября певица привлекла всеобщее внимание, появившись на открытии салона красоты в костюме Женщины-кошки.
Вера Брежнева
Вера Брежнева

Фигуре 37-летней Веры Брежневой может позавидовать любая женщина. Певица не стесняется ее демонстрировать и подчеркивает все достоинства, выбирая порой весьма откровенные наряды.

На днях артистка побывала на открытии салона красоты G.Bar, который совпал с празднованием Хэллоуина. Вера решила дать жару и явилась на мероприятие в образе Женщины-кошки.

Брежнева облачилась в латексный комбинезон, а губы накрасила красной помадой. 

В своем Инстаграме знаменитость опубликовала небольшое видео соблазнительного танца, которое тут же оценили фолловеры. «Мне срочно нужна валерьянка», «Бэтмен умер бы от восхищения», — писали они. 

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02 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @ververa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вера Брежнева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Костюмчик из секс шопа, движения как у девушки go-go. Она случаем не перепутала хэллоуин с ролевыми порно играми? Вер, помни "щастье любит тишину". Это и ваших постельных утех с меб.л.ядзе тоже касается!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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