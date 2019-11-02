Анастасия Решетова совсем не скучает по «животику» и рада, что не накупила беременной одежды

23-летняя Анастасия Решетова стала мамой чуть больше двух недель назад. Пришло время сравнить свои ощущения до и после родов, о чем она и рассказала подписчикам.

Анастасия Решетова

Несмотря на то, что Анастасия Решетова регулярно делится подробностями своей жизни после рождения сына, подписчики не устают задавать ей вопросы.

На днях она решила рассказать им, какие у нее ощущения после беременности и скучает ли она по интересному положению.

«Никакой ностальгии не испытываю. Хотя все говорили: ''Ой, будешь еще по животику скучать и по времени с нормальным сном''. Вообще нет. В каждом периоде есть свой кайф», — поведала новоиспеченная мама.



Еще бы! Ведь Анастасия так активно хочет вернуть дородовую форму, что уже записалась на восстанавливающий массаж и носит специальный бандаж.

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Решетова даже не покупала специальную одежду для будущих мам. По словам инстаграм-звезды, она просто не дошла до магазина, так как влезала в свои вещи. «Как хорошо, что не пришлось покупать что-то специальное для больших животов. Мой малыш хоть и родился с приличным весом 3,7 кг, но в животе смотрелся очень аккуратно и компактно», — поделилась возлюбленная Тимати.