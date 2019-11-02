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«Я в радости и в шоке»: Ксения Собчак объявила, что готов ее будущий дом, в котором две детские

Слухи об интересном положении медиадивы усилились после свадьбы с Константином Богомоловым. Кто знает, может быть, в новом доме звезды не просто так две детские? 
Ксения Собчак
Ксения Собчак

Поклонники Ксении Собчак не раз высказывали предположения о ее второй беременности. Однако слухи оставались лишь слухами. Тем не менее сама журналистка не скрывает: она не против еще одного ребенка. 

Ксения Собчак
Ксения Собчак в программе «Секрет на миллион»

Так, еще в марте Собчак сообщила Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что строит собственный дом с двумя спальнями для детей. «Два этажа, две детские (вообще на будущее — потом же дом не перестраивать), моя комната с большой гардеробной», — рассказывала о планировке Ксения. 

А на днях известная журналистка сообщила, что коттедж стоимостью 40 миллионов рублей уже готов.

«За несколько месяцев уже возведен мой будущий дом! Я в радости и в шоке от таких скоростей!» — эмоционально сообщила Ксения своим фолловерам. 
  • Ксения Собчак
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    Ксения Собчак в последнее время выбирает просторные фасоны, из-за чего поклонники гадают, не в положении ли она?
    Смотреть галерею

К слову, недавно поклонники не выдержали и спросили медиадиву напрямую: ждут ли они с Константином Богомоловым пополнения? Собчак лишь ответила, что не комментирует эту тему. 

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02 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Пресс-служба НТВ, @xenia_sobchak, @konbog75/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ксения Собчак

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Странная цена у дома. Понятно, что дом всегда дешевле квартиры при условии дешёвой земли , но 20-30 стоит блочная городская квартира под 150 метров. Даже после сдачи строительства, не котлован. Собчак явно скрывает траты

  • Давно известно, что она в положении, скрывает

  • Гость

    Странная цена у дома. Понятно, что дом всегда дешевле квартиры при условии дешёвой земли , но 20-30 стоит блочная городская квартира под 150 метров. Даже после сдачи строительства, не котлован. Собчак явно скрывает траты

    Зато Бузова не скрывает. По 120 лимонов покупает 200 метровые апартаменты )

  • Нормальная цена для дома без чистовой отделки. Какие все мажоры)) Еще минимум столько же вложит в ремонт и обстановку и норм))

  • Я не поняла, дом полностью готов или только стены возведены? Если за несколько месяцев, то это, скорее всего стены и крыша только, потому что отделку же технологически нельзя сразу делать, год надо ждать как минимум. Она рано радуется, самое интересное еще впереди, стены-то всегда быстро возводят ...

  • Гость

    Нормальная цена для дома без чистовой отделки. Какие все мажоры)) Еще минимум столько же вложит в ремонт и обстановку и норм))

    Еще газ, вода, электричество, канализация ... Дофига еще бабла уйдет.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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