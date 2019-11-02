«Я в радости и в шоке»: Ксения Собчак объявила, что готов ее будущий дом, в котором две детские

Поклонники Ксении Собчак не раз высказывали предположения о ее второй беременности. Однако слухи оставались лишь слухами. Тем не менее сама журналистка не скрывает: она не против еще одного ребенка.
Так, еще в марте Собчак сообщила Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что строит собственный дом с двумя спальнями для детей. «Два этажа, две детские (вообще на будущее — потом же дом не перестраивать), моя комната с большой гардеробной», — рассказывала о планировке Ксения.
А на днях известная журналистка сообщила, что коттедж стоимостью 40 миллионов рублей уже готов.
К слову, недавно поклонники не выдержали и спросили медиадиву напрямую: ждут ли они с Константином Богомоловым пополнения? Собчак лишь ответила, что не комментирует эту тему.