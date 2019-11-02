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«Я успешная и независимая, но счастья нет»: Рита Дакота пожаловалась на отсутствие надежного мужчины рядом

В Сети то и дело возникают слухи о новых романах Риты Дакоты. Однако звезда признается — она одинока и очень несчастна из-за этого. 
Рита Лакота
Рита Дакота

У Риты Дакоты непростая судьба: тяжелое детство без отца, муж, изменивший ей. Несмотря на это, певица не унывает, а продолжает работать и добиваться успехов. 

Только вот разделить радость побед Рите не с кем.

Об этом заявила сама Дакота в своем Инстаграме. «Мне почти 30 лет, а я ни разу не была слабой маленькой девочкой. У меня никогда не было папы, который бы дал мне хотя бы базовое чувство безопасности. Не было старшего брата, который бы защитил. Не было и сильного мужа, который позволил бы мне хотя бы в беременность и декрет расслабиться и побыть женщиной, окруженной заботой», — пожаловалась артистка. 

Рита Дакота
Рита Дакота с дочкой Мией

Действительно, Рита — сильная женщина, которая всего добилась сама. Она успешная исполнительница, выпускающая новые альбомы, мама очаровательной девочки, к тому же регулярно принимает участие в рекламных кампаниях и разных проектах. Но вот сама знаменитость этим не гордится.

«Я воин в теле женщины, и это сегодня звучит для меня как приговор», — объяснила она. 

«Я независимая, одинокая, успешная молодая женщина. Есть в этой точке счастье? Нет», — заключила артистка.

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02 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @ritadakota/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Рита Дакота

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Опять ноет и жалуется. Надоело.

  • Помнится, так нахваливала своего мужа и свой счастливый брак.Теперь оказывается, что всё сплошное враньё.Ей бы стоило записывать, что она вещает))

  • Не, ну так нельзя.... Еще же Бузову замуж не выдали даже. А сколько их таких желающих-то, и не сосчитать. В очередь, Рита, в очередь.

  • Как всегда ноет.Для неё развод прямо какая-то золотая жила.Второй год показательно "страдает", жалуется и на этом неслабо зарабатывает)

  • А с кем Дакоте приписывали романы кроме какого-то спортсмена из Минска, у которого есть невеста?Кому она нужна

  • Гость

    Не, ну так нельзя.... Еще же Бузову замуж не выдали даже. А сколько их таких желающих-то, и не сосчитать. В очередь, Рита, в очередь.

    +++++

  • Похоже, Дакота решила о себе напомнить и пропиарить свою новую "страдальческую"песню)

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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