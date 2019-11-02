«Я успешная и независимая, но счастья нет»: Рита Дакота пожаловалась на отсутствие надежного мужчины рядом

В Сети то и дело возникают слухи о новых романах Риты Дакоты. Однако звезда признается — она одинока и очень несчастна из-за этого.

Рита Дакота

У Риты Дакоты непростая судьба: тяжелое детство без отца, муж, изменивший ей. Несмотря на это, певица не унывает, а продолжает работать и добиваться успехов.

Только вот разделить радость побед Рите не с кем.

Об этом заявила сама Дакота в своем Инстаграме. «Мне почти 30 лет, а я ни разу не была слабой маленькой девочкой. У меня никогда не было папы, который бы дал мне хотя бы базовое чувство безопасности. Не было старшего брата, который бы защитил. Не было и сильного мужа, который позволил бы мне хотя бы в беременность и декрет расслабиться и побыть женщиной, окруженной заботой», — пожаловалась артистка.

Рита Дакота с дочкой Мией

Действительно, Рита — сильная женщина, которая всего добилась сама. Она успешная исполнительница, выпускающая новые альбомы, мама очаровательной девочки, к тому же регулярно принимает участие в рекламных кампаниях и разных проектах. Но вот сама знаменитость этим не гордится.

«Я воин в теле женщины, и это сегодня звучит для меня как приговор», — объяснила она.

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«Я независимая, одинокая, успешная молодая женщина. Есть в этой точке счастье? Нет», — заключила артистка.