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«Если выступлю, то только в 80 лет»: Алла Пугачева вновь уходит со сцены

На днях в Минске состоялся концерт 70-летней Аллы Пугачевой. Она заявила, что вновь делает перерыв в творческой деятельности и уходит со сцены на десять лет.
Алла Пугачева
Алла Пугачева

Алла Пугачева редко дает концерты, предпочитая проводить время с мужем и детьми. Однако на этих выходных Примадонна все же вышла на сцену. Исполнительницу пригласили в Минск, и та не смогла отказать.

Алла Пугачева
Алла Пугачева (архивное фото)

«Вы все знаете — Белоруссия любима мной. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. И этот концерт, совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили — думаю, приду. А больше никуда!» — обратилась Алла Борисовна к поклонникам. 

«Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80 лет», — удивила своим заявлением Пугачева. 

10 лет назад Алла Борисовна уже уходила со сцены. Тогда певица призналась, что состояние здоровья не позволяет ей так часто ездить по стране и миру с концертами, а после ряда операций у нее возникли небольшие сложности с голосом. 

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03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @alla_orfey/Instagram, Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алла Пугачева

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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