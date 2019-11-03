«Если выступлю, то только в 80 лет»: Алла Пугачева вновь уходит со сцены

На днях в Минске состоялся концерт 70-летней Аллы Пугачевой. Она заявила, что вновь делает перерыв в творческой деятельности и уходит со сцены на десять лет.

Алла Пугачева

Алла Пугачева редко дает концерты, предпочитая проводить время с мужем и детьми. Однако на этих выходных Примадонна все же вышла на сцену. Исполнительницу пригласили в Минск, и та не смогла отказать.

Алла Пугачева (архивное фото)

«Вы все знаете — Белоруссия любима мной. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. И этот концерт, совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили — думаю, приду. А больше никуда!» — обратилась Алла Борисовна к поклонникам.

«Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то только в 80 лет», — удивила своим заявлением Пугачева.

1 2 3 ... 10 В 2009 году Алла Пугачева объявила о завершении концертной деятельности

10 лет назад Алла Борисовна уже уходила со сцены. Тогда певица призналась, что состояние здоровья не позволяет ей так часто ездить по стране и миру с концертами, а после ряда операций у нее возникли небольшие сложности с голосом.