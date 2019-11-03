Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Лолита опубликовала видео с дочерью в честь ее 21-го дня рождения

Лолита пять раз была замужем, однако наследница у нее всего одна — дочь Ева, отцом которой является Александр Цекало. 3 ноября девушке исполнился 21 год, в честь чего звездная мама и посвятила ей пост.
Лолита Милявская
Лолита Милявская с дочерью Евой Цекало

Лолита редко публикует фото с дочерью, чтобы оградить ее от хейтеров. К тому же воспитанием Евы с самого ее рождения занимались родители Милявской. Вместе с ними девушка живет в Киеве.

Ева Цекало
Ева Цекало

Периодически певица делится снимками наследницы. Так, 3 ноября, в 21-й день рождения Евы, Лолита опубликовала видео, на котором запечатлен их разговор. Дочь исполнительницы признается ей в любви, и Милявская отвечает ей взаимностью. «Как хорошо, что ты у меня есть, девочка моя, звони мне чаще», — просит Еву артистка. 

«Оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Имей свое независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное — знай и помни, что я тебя люблю всегда и просто так!» — гласила подпись к ролику. 

Фолловеры несказанно обрадовались, увидев повзрослевшую наследницу певицы. Среди подписчиков, поздравивших Еву с праздником, оказались и звездные друзья ее мамы. Так, в комментариях отметились Лера Кудрявцева, Вера Брежнева, Эвелина Бледанс, Арман Давлетяров, Игорь Гуляев и многие другие.

Перейти к обсуждению 2


03 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @lolitamilyavskaya/Instagram
Теги

Лолита Милявская

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Бедный ребенок: мало того что с «особенностями», как сейчас принято говорить, так еще и мать с рождения бросила на деда и бабку, а сама зажигала в Москве и мужиков меняла как перчатки...

  • Не нужно осуждать, в жизни всякое бывает

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.