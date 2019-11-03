Лолита опубликовала видео с дочерью в честь ее 21-го дня рождения

Лолита пять раз была замужем, однако наследница у нее всего одна — дочь Ева, отцом которой является Александр Цекало. 3 ноября девушке исполнился 21 год, в честь чего звездная мама и посвятила ей пост.

Лолита Милявская с дочерью Евой Цекало

Лолита редко публикует фото с дочерью, чтобы оградить ее от хейтеров. К тому же воспитанием Евы с самого ее рождения занимались родители Милявской. Вместе с ними девушка живет в Киеве.

Ева Цекало

Периодически певица делится снимками наследницы. Так, 3 ноября, в 21-й день рождения Евы, Лолита опубликовала видео, на котором запечатлен их разговор. Дочь исполнительницы признается ей в любви, и Милявская отвечает ей взаимностью. «Как хорошо, что ты у меня есть, девочка моя, звони мне чаще», — просит Еву артистка.

«Оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Имей свое независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное — знай и помни, что я тебя люблю всегда и просто так!» — гласила подпись к ролику.



Фолловеры несказанно обрадовались, увидев повзрослевшую наследницу певицы. Среди подписчиков, поздравивших Еву с праздником, оказались и звездные друзья ее мамы. Так, в комментариях отметились Лера Кудрявцева, Вера Брежнева, Эвелина Бледанс, Арман Давлетяров, Игорь Гуляев и многие другие.