На днях голливудская актриса Эванджелин Лилли шокировала своих подписчиков, представ перед ними в совершенно новом образе. 40-летняя знаменитость решила кардинально сменить имидж.

Эванджелин Лилли



Звезда сериала «Остаться в живых» от природы обладает шикарной копной каштановых волос. Однако на днях Эванджелин решилась на радикальные изменения в собственной внешности.



Лили опубликовала видео, в котором с помощью ножниц и бритвы самостоятельно стрижется налысо. «Остановиться или продолжить дальше?» — спрашивала совета знаменитость.

Как мы видим, Лилли решила идти до конца и уже на следующий день поделилась фото новой прически. Стоит отметить, Эванджелин неплохо смотрится со стрижкой под ноль!



Большинство фолловеров согласились с нами и одарили актрису множеством комплиментов. Но нашлись и те, кому не понравилось преображение знаменитости. А что скажете вы?