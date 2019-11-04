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Волосы не зубы — отрастут! Актриса Эванджелин Лилли побрилась налысо на глазах у подписчиков

На днях голливудская актриса Эванджелин Лилли шокировала своих подписчиков, представ перед ними в совершенно новом образе. 40-летняя знаменитость решила кардинально сменить имидж. 
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли

Звезда сериала «Остаться в живых» от природы обладает шикарной копной каштановых волос. Однако на днях Эванджелин решилась на радикальные изменения в собственной внешности. 

Лили опубликовала видео, в котором с помощью ножниц и бритвы самостоятельно стрижется налысо. «Остановиться или продолжить дальше?» — спрашивала совета знаменитость. 

Как мы видим, Лилли решила идти до конца и уже на следующий день поделилась фото новой прически. Стоит отметить, Эванджелин неплохо смотрится со стрижкой под ноль! 

Большинство фолловеров согласились с нами и одарили актрису множеством комплиментов. Но нашлись и те, кому не понравилось преображение знаменитости. А что скажете вы?

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04 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @evangelinelillyofficial/Instagram, Getty Images
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Эванджелин Лилли

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4 комментария Добавить комментарий
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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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