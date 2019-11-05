Виктория Исакова наконец раскрыла дату рождения дочери

Долгое время Виктории Исаковой и Юрию Морозу удавалось скрывать, что они стали родителями. О том, что у пары есть ребенок, стало известно буквально год назад.
За прошедшие месяцы Виктория всего пару раз показала совместные снимки с наследницей, на которых можно рассмотреть ее лицо. При этом звезда предпочитала не называть даже возраст малышки.
4 ноября в микроблоге Исаковой появилось новое фото с девочкой и ее многочисленными друзьями.
Пост Виктория сопроводила хэштегом #ДеньРожденияСамойПрекраснойДевочки.
Получается, наследница Исаковой и Мороза родилась именно 4 ноября. Правда, до сих пор неизвестно, сколько девочке вчера исполнилось лет — эту подробность Виктория все же решила оставить в секрете.