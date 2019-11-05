Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Исакова наконец раскрыла дату рождения дочери

Виктория Исакова тщательно скрывает любые подробности касаемо жизни своей дочери. Впрочем, в последнее время актриса все же потихоньку начинает давать информацию о наследнице. 
Виктория Исакова, Юрий Мороз
Виктория Исакова и Юрий Мороз

Долгое время Виктории Исаковой и Юрию Морозу удавалось скрывать, что они стали родителями. О том, что у пары есть ребенок, стало известно буквально год назад

Актриса и режиссер даже не сразу раскрыли, что у них именно дочь, а зовут ее Варя. 

За прошедшие месяцы Виктория всего пару раз показала совместные снимки с наследницей, на которых можно рассмотреть ее лицо. При этом звезда предпочитала не называть даже возраст малышки. 

 
 

4 ноября в микроблоге Исаковой появилось новое фото с девочкой и ее многочисленными друзьями. 

«Все серьезно! День рождения — не повод для шуток, когда в гости пришли только пацаны. Приходится бороться за жизнь», — пошутила знаменитость. 

Пост Виктория сопроводила хэштегом #ДеньРожденияСамойПрекраснойДевочки. 

Получается, наследница Исаковой и Мороза родилась именно 4 ноября. Правда, до сих пор неизвестно, сколько девочке вчера исполнилось лет — эту подробность Виктория все же решила оставить в секрете. 

Перейти к обсуждению 1


05 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @v_isakova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Виктория Исакова, Юрий Мороз

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Новость года)))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.