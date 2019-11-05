Виктория Исакова наконец раскрыла дату рождения дочери

Виктория Исакова тщательно скрывает любые подробности касаемо жизни своей дочери. Впрочем, в последнее время актриса все же потихоньку начинает давать информацию о наследнице.

Виктория Исакова и Юрий Мороз

Долгое время Виктории Исаковой и Юрию Морозу удавалось скрывать, что они стали родителями. О том, что у пары есть ребенок, стало известно буквально год назад.

Актриса и режиссер даже не сразу раскрыли, что у них именно дочь, а зовут ее Варя.

За прошедшие месяцы Виктория всего пару раз показала совместные снимки с наследницей, на которых можно рассмотреть ее лицо. При этом звезда предпочитала не называть даже возраст малышки.

4 ноября в микроблоге Исаковой появилось новое фото с девочкой и ее многочисленными друзьями.

«Все серьезно! День рождения — не повод для шуток, когда в гости пришли только пацаны. Приходится бороться за жизнь», — пошутила знаменитость.

Пост Виктория сопроводила хэштегом #ДеньРожденияСамойПрекраснойДевочки.

1 2 3 ... 10 Виктория Исакова тщательно оберегает дочь от внимания общественности

Получается, наследница Исаковой и Мороза родилась именно 4 ноября. Правда, до сих пор неизвестно, сколько девочке вчера исполнилось лет — эту подробность Виктория все же решила оставить в секрете.