«Надеялась, что глаза будут мамины»: Анастасия Решетова рассказала, на кого похож сын Ратмир

Анастасия Решетова продолжает делиться историями про роды и воспитание сына, который появился на свет три недели назад. На днях избранница Тимати поведала, какие черты проявляются в малыше.

Анастасия Решетова и Тимати

16 октября Анастасия Решетова родила первого ребенка. С тех пор посты в ее Инстаграме в большей степени посвящены теме материнства. На днях новоиспеченная мама рассказала еще одну подробность о своем сыне.

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

«Так как у большинства младенцев первые недели или даже месяцы жизни глаза обычно серо-голубого цвета, у меня была надежда на то, что глазки у сына будут мамины», — поведала инстаграм-звезда подписчикам.

«Но буквально на днях начал проявляться истинный карий пигмент», — продолжила Решетова.

1 2 3 ... 10 Тимати и Анастасия Решетова стали родителями 16 октября

Возлюбленная рэпера призналась, что сейчас малыш похож на обоих родителей, и предположила, что споров, чьей копией растет мальчик, будет очень много. «Так интересно наблюдать, как в Ратмире будут проглядываться наши черты», — добавила Анастасия.