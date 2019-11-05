«Надеялась, что глаза будут мамины»: Анастасия Решетова рассказала, на кого похож сын Ратмир

16 октября Анастасия Решетова родила первого ребенка. С тех пор посты в ее Инстаграме в большей степени посвящены теме материнства. На днях новоиспеченная мама рассказала еще одну подробность о своем сыне.
«Так как у большинства младенцев первые недели или даже месяцы жизни глаза обычно серо-голубого цвета, у меня была надежда на то, что глазки у сына будут мамины», — поведала инстаграм-звезда подписчикам.
Возлюбленная рэпера призналась, что сейчас малыш похож на обоих родителей, и предположила, что споров, чьей копией растет мальчик, будет очень много. «Так интересно наблюдать, как в Ратмире будут проглядываться наши черты», — добавила Анастасия.