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«Надеялась, что глаза будут мамины»: Анастасия Решетова рассказала, на кого похож сын Ратмир

Анастасия Решетова продолжает делиться историями про роды и воспитание сына, который появился на свет три недели назад. На днях избранница Тимати поведала, какие черты проявляются в малыше.
Анастасия Решетова, Тимати
Анастасия Решетова и Тимати

16 октября Анастасия Решетова родила первого ребенка. С тех пор посты в ее Инстаграме в большей степени посвящены теме материнства. На днях новоиспеченная мама рассказала еще одну подробность о своем сыне. 

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

«Так как у большинства младенцев первые недели или даже месяцы жизни глаза обычно серо-голубого цвета, у меня была надежда на то, что глазки у сына будут мамины», — поведала инстаграм-звезда подписчикам.

«Но буквально на днях начал проявляться истинный карий пигмент», — продолжила Решетова. 

Возлюбленная рэпера призналась, что сейчас малыш похож на обоих родителей, и предположила, что споров, чьей копией растет мальчик, будет очень много. «Так интересно наблюдать, как в Ратмире будут проглядываться наши черты», — добавила Анастасия.

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05 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @volkonskaya.reshetova, @simona280/Instagram
Теги

Тимати, Анастасия Решетова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Пишут что имя славянское, но звучит как восточное

  • Крупненький малявочка!

  • Никаких черт там не будет,смуглый пацан с широким носом,коренастый будет,загадок нет.

  • Вуман, напишите например про Киану Ривза и Александру Грант, ну реально в мире полно новостей, а здесь совсем уныло стало - сплошные Решетова, Самойлова, Тарасова и Собчак, о каждом простите "пуке" по три статьи, чет прям кризис жанра.

  • Гость

    Вуман, напишите например про Киану Ривза и Александру Грант, ну реально в мире полно новостей, а здесь совсем уныло стало - сплошные Решетова, Самойлова, Тарасова и Собчак, о каждом простите "пуке" по три статьи, чет прям кризис жанра.

    Ещё Оксана с малазийским королем и БКС, реально уже достали. Я люблю в свободные пять минут зайти и отвлечься на сплетни о шоу-бизе, коммент настрочить, но сейчас уже лишний раз заходить неохота - изо дня в день одно и тоже(

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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