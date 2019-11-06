Дмитрий Шепелев устал от работы и решил стать «папским» блогером

Дмитрий Шепелев уже больше двух лет является ведущим шоу «На самом деле». Он с легкостью находит язык с гостями программы и помогает им разобраться в той или иной ситуации.
«Последнее время я чувствую усталость и даже разочарование. Такое случается с каждым. Это не страшно. Так вот из-за этого я расслабился, перестал стараться. Ну, типа, что будет, то и будет, плевать, я устал», — удивил поклонников Шепелев.
Однако вскоре он сообщил, что понял, как вернуть вдохновение в свою деятельность. Как многие звезды, он решил завести YouTube-канал, где будет выпускать собственное шоу «Папки».
Фолловеры поздравили 36-летнего мужчину с запуском проекта и поддержали его. «Дима, вот порадовали так порадовали! Ждем с нетерпением», — писали комментаторы. Также они попросили раскрыть подробности и его отношений с сыном Платоном.