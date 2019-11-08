«У меня без пяти минут муж — молодой, красивый парень»: Виктория Боня ответила на слухи о романе с 70-летним стариком

Вокруг Виктории Бони ходит множество слухов и сплетен, многие из которых посвящены ее личной жизни.
Виктория стала звездой нового выпуска YouTube-шоу «Ходят слухи». В беседе с Раминой Эсхакзай 39-летняя Боня призналась, что хейтеры преследуют ее в реальной жизни и не дают спокойно проводить время с любимым. «Мы отдыхаем вместе, конечно же, не показываем себя друг с другом. Тут же в Сети возникает информация, что я с 70-летнем стариком», — сетует бизнесвумен.
Боня призналась, что ее избранник ревностно относится к ее окружению и не отпускает знаменитость «пойти посидеть, поужинать с мужчинами», даже если это ее друзья.