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«У меня без пяти минут муж — молодой, красивый парень»: Виктория Боня ответила на слухи о романе с 70-летним стариком

В последнее время Виктория Боня кажется невероятно счастливой, а в ее Инстаграме все чаще появляются роскошные букеты цветов. На днях бизнесвумен призналась, в чем дело.
Виктория Боня
Виктория Боня

Вокруг Виктории Бони ходит множество слухов и сплетен, многие из которых посвящены ее личной жизни.

На днях инстаграм-звезда развеяла их, признавшись, что состоит в серьезных отношениях. 
Кадр из программы «Ходят слухи»
Кадр из программы «Ходят слухи»

Виктория стала звездой нового выпуска YouTube-шоу «Ходят слухи». В беседе с Раминой Эсхакзай 39-летняя Боня призналась, что хейтеры преследуют ее в реальной жизни и не дают спокойно проводить время с любимым. «Мы отдыхаем вместе, конечно же, не показываем себя друг с другом. Тут же в Сети возникает информация, что я с 70-летнем стариком», — сетует бизнесвумен.

«Зачем мне старик? У меня без пяти минут муж — молодой, красивый парень. А по их мнению, если я его не показываю, значит это какой-то старик», — объясняет Виктория.

Боня призналась, что ее избранник ревностно относится к ее окружению и не отпускает знаменитость «пойти посидеть, поужинать с мужчинами», даже если это ее друзья.  

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08 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @victoriabonya/Instagram, Ходят слухи/Youtube.com
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Виктория Боня

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • 😆😆😆😆😆

  • когда 5 минут - это целая вечность

  • Я вам песенку спою про пять минут,Эту песенку мою пускай поют,Пусть летит она по свету,Я дарю вам песню эту,Эту песенку про пять минут.))

  • и снова почтимуж, привыкли все уже

  • Мы это уже слышали много раз.. Именно так-почти замужем, без пяти минут муж ,свадьба не за горами.. Мужчины разные, слова одни и те же.. Как 40 летие отмечать будешь, Боня? На днях уже..

  • Там все интервью феерично и много новых слов от Бони - "в судУ" , "биОполярное расстройство". Шарлиз Терон=Шэрон Стоун. Как лечить диабет и шизофрению. Все зОвидуют!!!! Комменты доставляют)

  • Вечная без-5-минут-невеста, даже жалко ее🙁

  • Гость

    Мы это уже слышали много раз.. Именно так-почти замужем, без пяти минут муж ,свадьба не за горами.. Мужчины разные, слова одни и те же.. Как 40 летие отмечать будешь, Боня? На днях уже..

    Ах, Версаль!

  • А вот зря она старика рассматривать не хочет.. Это единственный сейчас для нее приемлемый вариант для брака. Состоятельный старик. И ей очень повезет, если такой найдется.. Но скорее нет.. Потому что богатым старикам желательно молодуху попроще.А остальные так тем более отпадают. Для богатых она стара уже, бедный ее покоится. Нет вариантов от слова вообще. А этот ее юный восточный мальчик-спортсмен -так даже писать лень. Не мимо, а мимо-мимо..

  • Бедный ее побоится..

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Гость 2019-11-06 19:27:00
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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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