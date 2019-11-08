Михаил Шуфутинский перестал скрывать отношения с артисткой своего балета, которая младше его почти на 30 лет

В 2015-м Михаил Шуфутинский потерял жену Маргариту, с которой прожил в браке 44 года. Певца чуть не погубила депрессия, из которой ему помогла выкарабкаться артистка его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова.
Возлюбленные долго скрывали свои отношения, но в Сети активно ходили слухи об их связи. Лишь на днях Шуфутинский представил избранницу миру — Михаил появился в компании 42-летней Светланы на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».
Неудивительно, что шансонье занялся собой и похорошел — рядом с такой красавицей хочется выглядеть соответствующе.