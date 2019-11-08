Михаил Шуфутинский перестал скрывать отношения с артисткой своего балета, которая младше его почти на 30 лет

Слухи о новом романе 71-летнего Михаила Шуфутинского появились давно. По словам близких музыканта, именно Светлана Уразова помогла артисту пережить смерть его супруги. На днях шансонье представил миру молодую возлюбленную.

Михаил Шуфутинский



В 2015-м Михаил Шуфутинский потерял жену Маргариту, с которой прожил в браке 44 года. Певца чуть не погубила депрессия, из которой ему помогла выкарабкаться артистка его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова.

Михаил Шуфутинский в компании Светланы Уразовой



Возлюбленные долго скрывали свои отношения, но в Сети активно ходили слухи об их связи. Лишь на днях Шуфутинский представил избранницу миру — Михаил появился в компании 42-летней Светланы на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

Весь вечер пара держалась за руки и не сводила глаз друг с друга.

1 2 3 ... 10 Несколько лет назад Михаил Шуфутинский потерял свою любимую супругу

Неудивительно, что шансонье занялся собой и похорошел — рядом с такой красавицей хочется выглядеть соответствующе.