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Михаил Шуфутинский перестал скрывать отношения с артисткой своего балета, которая младше его почти на 30 лет

Слухи о новом романе 71-летнего Михаила Шуфутинского появились давно. По словам близких музыканта, именно Светлана Уразова помогла артисту пережить смерть его супруги. На днях шансонье представил миру молодую возлюбленную.
Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский 

В 2015-м Михаил Шуфутинский потерял жену Маргариту, с которой прожил в браке 44 года. Певца чуть не погубила депрессия, из которой ему помогла выкарабкаться артистка его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова. 

Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский в компании Светланы Уразовой

Возлюбленные долго скрывали свои отношения, но в Сети активно ходили слухи об их связи. Лишь на днях Шуфутинский представил избранницу миру — Михаил появился в компании 42-летней Светланы на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

Весь вечер пара держалась за руки и не сводила глаз друг с друга. 

Неудивительно, что шансонье занялся собой и похорошел — рядом с такой красавицей хочется выглядеть соответствующе. 

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08 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Евгений Николаев, @_luchiana, @mikhail.shufutinsky/Instagram
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Михаил Шуфутинский

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как отец с дочерью. Непростой у него характер

  • Имеет полное право! Настоящий мужчина, прожил жизнь с одной избранницей, никаких скандалов и позорной грязи, как у наших нынешних звезд принято. Молодец, взбодрился! Женщина приятная очень. Счастья и долгих лет!

  • не знала, что он столько лет прожил с одной женщиной! вот это настоящий мужчина! в моих глазах он вырос! не часто такое сейчас увидишь. счастья ему в личной жизни! приятная пара.

  • Приятная женщина,счастья им.Очень нравится Михаил

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Гость 2019-11-06 19:27:00
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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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