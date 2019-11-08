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«Страшнее всего было рассказать детям»: Оксана Самойлова сообщила, как дочери отреагировали на ее 4-ю беременность

31-летняя Оксана Самойлова совсем скоро станет мамой уже в четвертый раз. Пока в Сети гадают, кого ждет знаменитая пара, мальчика или снова девочку, бизнесвумен призналась, как нелегко ей было говорить о скором пополнении своим детям.
Оксана Самойлова, Джиган
Оксана Самойлова и Джиган с детьми 

Уже несколько дней общественность обсуждает очередную беременность Оксаны Самойловой. С супругом Джиганом бизнесвумен воспитывает трех дочек, и, как призналась инстаграм-звезда, именно им она больше всего боялась сообщить эту новость. 

Оксана Самойлова

«Я оттягивала этот момент. Одно дело сказать Майе, которая еще не все понимает, и совсем другое — взрослой Ариеле», — поделилась новой подробностью своего положения супруга рэпера.

Оксана Самойлова

Когда Оксана была беременна третьим ребенком и сообщила об этом старшей наследнице, та была обеспокоена, ведь Лея (средняя дочь) родилась очень активной и шумной. На этот раз девочка восприняла новость «более воодушевленно и даже искренне обрадовалась».

«Лея всегда за любой кипиш, она всему рада и этому событию в том числе. Майя, предполагаю, не совсем поняла суть происходящего, но радовалась за компанию. Теперь ходит, всегда подозрительно косится на мой живот и пытается с ним играть», — поведала Самойлова о том, как отреагировали младшие дочки.

Фолловеры поблагодарили Оксану за милые истории из жизни и пожелали ей легких родов. Сама звездная мама уже признавалась, что эта беременность отличается от предыдущих хотя бы размерами живота — он намного меньше.

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08 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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