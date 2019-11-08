«Страшнее всего было рассказать детям»: Оксана Самойлова сообщила, как дочери отреагировали на ее 4-ю беременность

Уже несколько дней общественность обсуждает очередную беременность Оксаны Самойловой. С супругом Джиганом бизнесвумен воспитывает трех дочек, и, как призналась инстаграм-звезда, именно им она больше всего боялась сообщить эту новость.
«Я оттягивала этот момент. Одно дело сказать Майе, которая еще не все понимает, и совсем другое — взрослой Ариеле», — поделилась новой подробностью своего положения супруга рэпера.
Когда Оксана была беременна третьим ребенком и сообщила об этом старшей наследнице, та была обеспокоена, ведь Лея (средняя дочь) родилась очень активной и шумной. На этот раз девочка восприняла новость «более воодушевленно и даже искренне обрадовалась».
«Лея всегда за любой кипиш, она всему рада и этому событию в том числе. Майя, предполагаю, не совсем поняла суть происходящего, но радовалась за компанию. Теперь ходит, всегда подозрительно косится на мой живот и пытается с ним играть», — поведала Самойлова о том, как отреагировали младшие дочки.
Фолловеры поблагодарили Оксану за милые истории из жизни и пожелали ей легких родов. Сама звездная мама уже признавалась, что эта беременность отличается от предыдущих хотя бы размерами живота — он намного меньше.