«Страшнее всего было рассказать детям»: Оксана Самойлова сообщила, как дочери отреагировали на ее 4-ю беременность

31-летняя Оксана Самойлова совсем скоро станет мамой уже в четвертый раз. Пока в Сети гадают, кого ждет знаменитая пара, мальчика или снова девочку, бизнесвумен призналась, как нелегко ей было говорить о скором пополнении своим детям.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Уже несколько дней общественность обсуждает очередную беременность Оксаны Самойловой. С супругом Джиганом бизнесвумен воспитывает трех дочек, и, как призналась инстаграм-звезда, именно им она больше всего боялась сообщить эту новость.

«Я оттягивала этот момент. Одно дело сказать Майе, которая еще не все понимает, и совсем другое — взрослой Ариеле», — поделилась новой подробностью своего положения супруга рэпера.

Когда Оксана была беременна третьим ребенком и сообщила об этом старшей наследнице, та была обеспокоена, ведь Лея (средняя дочь) родилась очень активной и шумной. На этот раз девочка восприняла новость «более воодушевленно и даже искренне обрадовалась».



«Лея всегда за любой кипиш, она всему рада и этому событию в том числе. Майя, предполагаю, не совсем поняла суть происходящего, но радовалась за компанию. Теперь ходит, всегда подозрительно косится на мой живот и пытается с ним играть», — поведала Самойлова о том, как отреагировали младшие дочки.



1 2 3 ... 10 Слухи о беременности Оксаны ходили уже давно

Фолловеры поблагодарили Оксану за милые истории из жизни и пожелали ей легких родов. Сама звездная мама уже признавалась, что эта беременность отличается от предыдущих хотя бы размерами живота — он намного меньше.