Стали известны новые подробности о состоянии дочери Евы Польны и Дениса Клявера

Уже неделю 14-летняя Эвелин находится в больнице после тяжелейшего приступа астмы. Некоторое время дочь Польны и Клявера была в реанимации, а ее состояние врачи оценивали как критическое.
«Ей правда стало лучше, но астма — серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем», — сообщили «СтарХиту» в окружении экс-пары.
Напомним, информация о госпитализации Эвелин появилась в Сети 3 ноября. Звездные родители не стали сразу комментировать ситуацию и вышли на связь с поклонниками лишь на следующий день. Ева Польна подтвердила информацию и сообщила, что все обошлось. «Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей», — написала певица 4 ноября.