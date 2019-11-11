Стали известны новые подробности о состоянии дочери Евы Польны и Дениса Клявера

На прошлой неделе общую дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин экстренно госпитализировали после перенесенного приступа астмы. На днях стали известны новые подробности о ее здоровье.

Ева Польна с дочерью Эвелин

Уже неделю 14-летняя Эвелин находится в больнице после тяжелейшего приступа астмы. Некоторое время дочь Польны и Клявера была в реанимации, а ее состояние врачи оценивали как критическое.

Сейчас наследница звездных родителей пошла на поправку, однако Эвелин все еще не выписали.

Денис Клявер с Эвелин

«Ей правда стало лучше, но астма — серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем», — сообщили «СтарХиту» в окружении экс-пары.

1 2 3 ... 10 3 ноября в СМИ появилась информация о срочной госпитализации дочери Дениса Клявера и Евы Польны

Напомним, информация о госпитализации Эвелин появилась в Сети 3 ноября. Звездные родители не стали сразу комментировать ситуацию и вышли на связь с поклонниками лишь на следующий день. Ева Польна подтвердила информацию и сообщила, что все обошлось. «Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей», — написала певица 4 ноября.