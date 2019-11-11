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Стали известны новые подробности о состоянии дочери Евы Польны и Дениса Клявера

На прошлой неделе общую дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин экстренно госпитализировали после перенесенного приступа астмы. На днях стали известны новые подробности о ее здоровье.
Ева Польна
Ева Польна с дочерью Эвелин

Уже неделю 14-летняя Эвелин находится в больнице после тяжелейшего приступа астмы. Некоторое время дочь Польны и Клявера была в реанимации, а ее состояние врачи оценивали как критическое. 

Сейчас наследница звездных родителей пошла на поправку, однако Эвелин все еще не выписали. 
Денис Клявер
Денис Клявер с Эвелин

«Ей правда стало лучше, но астма — серьезный диагноз. Поэтому еще какое-то время необходимо побыть в клинике под присмотром врачей. Родители не на шутку испугались, поддерживаем их как можем», — сообщили «СтарХиту» в окружении экс-пары.

  • Ева Польна, Денис Клявер
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    3 ноября в СМИ появилась информация о срочной госпитализации дочери Дениса Клявера и Евы Польны
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Напомним, информация о госпитализации Эвелин появилась в Сети 3 ноября. Звездные родители не стали сразу комментировать ситуацию и вышли на связь с поклонниками лишь на следующий день. Ева Польна подтвердила информацию и сообщила, что все обошлось. «Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей», — написала певица 4 ноября. 

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11 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @polnaeva_official, @denisklyaver/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Денис Клявер, Ева Польна

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Она точно его дочь?? Совсем не похожа. Здоровья.

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