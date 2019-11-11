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Айза Анохина продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа

Айза Анохина и Гуф расстались в 2013 году. Однако избавиться от бремени воспоминаний в виде подвенечного платья бизнесвумен решила лишь недавно. 
Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)
Гуф и Айза сыграли свадьбу в 2008 году

История любви Айзы и Гуфа была полна самых разных драматичных поворотов (наркотики в жизни рэпера, измены, ссоры). Несмотря на то, что они расстались около шести лет назад, поклонники бывших супругов продолжают вспоминать и обсуждать их личную жизнь. 

А вот экс-Долматова (ныне Анохина) решила покончить с ностальгией, избавившись от главного «артефакта» — Айза объявила о продаже подвенечного платья, в котором выходила замуж за Гуфа.

Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)
Гуф и Айза в день свадьбы 

«Настало время расстаться с этим свадебным платьем, которое хранилось почти 12 лет. Да, я продаю его! Оно шикарное — вне моды! И я в него влюбилась с первого взгляда!» — сообщила бизнесвумен.

Подписчики поддержали Айзу, одобрив ее решение. «Все правильно, Ай, оно тебе больше не нужно», «Еще у Гуфа костюм выкупим», — иронично писали они. 

Айза не объяснила причину своего решения, а также то, почему все эти годы хранила наряд. Сейчас бизнесвумен воспитывает двух сыновей в браке с Дмитрием Анохиным. Несмотря на то, что на данный момент их отношения нельзя назвать идеальными, знаменитость надеется, что вскоре все наладится.

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11 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @aizalovesam/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Кто же будет счастливым обладателем трёх рядов оборок и шлейфа?

  • Могла бы и подарить кому-нибудь хотя бы, кому ее обноски нужны тем более за деньги.

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