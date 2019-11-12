Сару Фергюсон, «оседлавшую» чемодан, обвинили в неподобающем поведении

Все члены королевской семьи, даже если их родство с британской правящей династией уже номинально, должны следовать протоколу. Или хотя бы стараться. «Бунтарка» Сара Фергюсон, всегда была далека от традиций, а на этот раз и вовсе вызвала шквал возмущения.

Сара Фергюсон на протяжении длительного времени формально отстранена от британской королевской семьи, однако продолжает тесно общаться со своим экс-супругом принцем Эндрю. Герцогиня Йоркская посещает ряд официальных мероприятий вместе с влиятельными родственниками, но вместе с тем пользуется свободой «обычного» человека, не связанного по рукам и ногам королевским протоколом.

11 ноября Сара Фергюсон разместила в своем Инстаграме забавное видео из пекинского аэропорта. В небольшом ролике герцогиня Йоркская предстала в необычном виде: верхом на чемодане-скутере. Фергюсон прокатилась на нем вдоль стойки регистрации, при этом широко раздвинула ноги в юбке. Похоже, герцогиня чувствовала себя прекрасно — она улыбалась на камеру и зарядила многих фолловеров хорошим настроением.



«Если все вокруг потеряли свои головы, а ваша до сих пор на месте, просто садитесь на чемодан-скутер», — подписала видео Сара.

1 2 3 ... 9 Сара Фергюсон одна из самых ярких представительниц британской королевской семьи

Не все оценили шутку экс-супруги принца Эндрю. Многие обвинили Фергюсон в неподобающем статусу поведении. «И это герцогиня?», «Странное видео», — прокомментировали публикацию пользователи Сети.