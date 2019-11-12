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Бригитта Нильсен вспомнила, как дала «грубой» Мадонне пощечину и в отместку провела ночь с ее мужем Шоном Пенном

Датская артистка Бригитта Нильсен раскритиковала поведение Мадонны, регулярно опаздывающей на собственные концерты, и поделилась своими впечатлениями от общения с артисткой. Она рассказала, как едва не подралась с королевой поп-музыки и отомстила ей, проведя ночь с Шоном Пенном.
Бригитта Нильсен
Бригитта Нильсен

11 ноября Бригитта Нильсен присоединилась к волне критики в адрес Мадонны. Поклонники направили в суд коллективный иск из-за регулярных опозданий певицы на собственные концерты. Фанаты Madame X расценивают ее поведение как неуважение к зрителю, при этом деньги за сорванные концерты им никто не возвращает. Нильсен, которая давно знает Мадонну, рассказала, что та всегда была «эгоистичной и грубой». 

Мадонна и Шон Пенн
Мадонна и Шон Пенн

56-летняя Бригитта вспомнила, как однажды не выдержала и ударила зазнавшуюся певицу по лицу. Это случилось на одной из нью-йоркских вечеринок в 1987-м. «Мы были в клубе, и Мадонна постоянно наступала мне на ноги», — поделилась Нильсен. Похоже, просьбы вести себя более аккуратно не подействовали на знаменитую блондинку. Тогда Бригитта, которая была гораздо выше и сильнее Мадонны, дала ей пощечину. 

«На меня сразу накинулось шесть охранников, и это было справедливо, учитывая, какая она (Мадонна — прим. Woman.ru) маленькая», — рассказала знаменитость. 

Отыграться на заносчивой королеве поп-музыке Бригитте удалось спустя пару месяцев. В тот момент они обе оказались на Лазурном берегу. По словам Нильсен, она провела одну романтическую ночь с Шоном Пенном, который на тот момент был супругом Мадонны. При этом сама Нильсен еще состояла в официальных отношениях с Сильвестром Сталлоне. «Это был лучший момент всей истории», — со смехом поделилась знаменитость. 

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12 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @realbrigittenielsen/Instagram
Теги

Мадонна, Шон Пенн

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А теперь это местью называется... я думала это ... А если ей продавец нахамит ,она пойдет спать с ее мужиком.Все таки иногда некоторым стоит молчать.

  • какая взбалмошная тетенька) одного поля ягоды, в общем)

  • Крутая !!

  • Поспать с чужим мужем это однозначно повод для гордости, мда уж. Докатились. Намстила так намстила.

  • Гость

    Крутая !!

    Жалкая.

  • Да щас, дать чужому мужику просто так?! Без личной симпатии? Не брезгливая.

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