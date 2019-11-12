Бригитта Нильсен вспомнила, как дала «грубой» Мадонне пощечину и в отместку провела ночь с ее мужем Шоном Пенном

Датская артистка Бригитта Нильсен раскритиковала поведение Мадонны, регулярно опаздывающей на собственные концерты, и поделилась своими впечатлениями от общения с артисткой. Она рассказала, как едва не подралась с королевой поп-музыки и отомстила ей, проведя ночь с Шоном Пенном.

Бригитта Нильсен

11 ноября Бригитта Нильсен присоединилась к волне критики в адрес Мадонны. Поклонники направили в суд коллективный иск из-за регулярных опозданий певицы на собственные концерты. Фанаты Madame X расценивают ее поведение как неуважение к зрителю, при этом деньги за сорванные концерты им никто не возвращает. Нильсен, которая давно знает Мадонну, рассказала, что та всегда была «эгоистичной и грубой».

Мадонна и Шон Пенн

56-летняя Бригитта вспомнила, как однажды не выдержала и ударила зазнавшуюся певицу по лицу. Это случилось на одной из нью-йоркских вечеринок в 1987-м. «Мы были в клубе, и Мадонна постоянно наступала мне на ноги», — поделилась Нильсен. Похоже, просьбы вести себя более аккуратно не подействовали на знаменитую блондинку. Тогда Бригитта, которая была гораздо выше и сильнее Мадонны, дала ей пощечину.



«На меня сразу накинулось шесть охранников, и это было справедливо, учитывая, какая она (Мадонна — прим. Woman.ru) маленькая», — рассказала знаменитость.

1 2 3 ... 10 11 ноября Бригитта Нильсен резко высказалась в отношении Мадонны

Отыграться на заносчивой королеве поп-музыке Бригитте удалось спустя пару месяцев. В тот момент они обе оказались на Лазурном берегу. По словам Нильсен, она провела одну романтическую ночь с Шоном Пенном, который на тот момент был супругом Мадонны. При этом сама Нильсен еще состояла в официальных отношениях с Сильвестром Сталлоне. «Это был лучший момент всей истории», — со смехом поделилась знаменитость.