Бригитта Нильсен вспомнила, как дала «грубой» Мадонне пощечину и в отместку провела ночь с ее мужем Шоном Пенном

11 ноября Бригитта Нильсен присоединилась к волне критики в адрес Мадонны. Поклонники направили в суд коллективный иск из-за регулярных опозданий певицы на собственные концерты. Фанаты Madame X расценивают ее поведение как неуважение к зрителю, при этом деньги за сорванные концерты им никто не возвращает. Нильсен, которая давно знает Мадонну, рассказала, что та всегда была «эгоистичной и грубой».
56-летняя Бригитта вспомнила, как однажды не выдержала и ударила зазнавшуюся певицу по лицу. Это случилось на одной из нью-йоркских вечеринок в 1987-м. «Мы были в клубе, и Мадонна постоянно наступала мне на ноги», — поделилась Нильсен. Похоже, просьбы вести себя более аккуратно не подействовали на знаменитую блондинку. Тогда Бригитта, которая была гораздо выше и сильнее Мадонны, дала ей пощечину.
«На меня сразу накинулось шесть охранников, и это было справедливо, учитывая, какая она (Мадонна — прим. Woman.ru) маленькая», — рассказала знаменитость.
Отыграться на заносчивой королеве поп-музыке Бригитте удалось спустя пару месяцев. В тот момент они обе оказались на Лазурном берегу. По словам Нильсен, она провела одну романтическую ночь с Шоном Пенном, который на тот момент был супругом Мадонны. При этом сама Нильсен еще состояла в официальных отношениях с Сильвестром Сталлоне. «Это был лучший момент всей истории», — со смехом поделилась знаменитость.