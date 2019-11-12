«Твоя звезда потухла»: Леван Горозия записал дисс на L’One, но в Сети считают, что это обращение к Тимати

11 ноября Леван Горозия опубликовал новый трек, посвященный... самому себе. Таким оригинальным образом рэпер попрощался со своим псевдонимом L’One, а вместе с ним и прошлым в Black Star.

Леван Горозия и Тимати

В Сети только-только утихли обсуждения разногласий между Тимати и Леваном Горозией. Финальным штрихом этой истории стал пост продюсера лейбла, который он посвятил бывшему другу и коллеге после судебного заседания о расторжении контракта с Black Star и правах на псевдоним L’One.



Все уже было подумали, что та публикация останется без ответа, но на днях Леван записал трек. Только посвятил он его не Тимати, а своему бывшему творческому «я» — L’One.



«Твоя звезда давно потухла и больше не светит. Ноль идей и ноль таланта, зато эго гиганта», — задиссил Леван L’One.

«Твое время прошло. Ты думал, ты — легенда, но ты — тупо мешок без имени и песен. Минута молчания... L’One, давай до свидания», — распрощался исполнитель со сценическим псевдонимом, который принадлежат Black Star.



1 2 3 ... 10 Слухи об уходе Левана Горозии из лейбла Black Star ходили еще около года назад

Несмотря на то, что Горозия записал дисс на L’One, многие пользователи решили, что он адресовал послание бывшему коллеге, ведь права на использование имени теперь принадлежат именно ему. Поклонники замерли в ожидании ответа Тимати.