Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Твоя звезда потухла»: Леван Горозия записал дисс на L’One, но в Сети считают, что это обращение к Тимати

11 ноября Леван Горозия опубликовал новый трек, посвященный... самому себе. Таким оригинальным образом рэпер попрощался со своим псевдонимом L’One, а вместе с ним и прошлым в Black Star.
Леван Горозия, Тимати
Леван Горозия и Тимати

В Сети только-только утихли обсуждения разногласий между Тимати и Леваном Горозией. Финальным штрихом этой истории стал пост продюсера лейбла, который он посвятил бывшему другу и коллеге после судебного заседания о расторжении контракта с Black Star и правах на псевдоним L’One.

Все уже было подумали, что та публикация останется без ответа, но на днях Леван записал трек. Только посвятил он его не Тимати, а своему бывшему творческому «я» — L’One.

«Твоя звезда давно потухла и больше не светит. Ноль идей и ноль таланта, зато эго гиганта», — задиссил Леван L’One.

«Твое время прошло. Ты думал, ты — легенда, но ты — тупо мешок без имени и песен. Минута молчания... L’One, давай до свидания», — распрощался исполнитель со сценическим псевдонимом, который принадлежат Black Star.

  • Тимати
    1 2 3 ...10
    Слухи об уходе Левана Горозии из лейбла Black Star ходили еще около года назад
    Смотреть галерею

Несмотря на то, что Горозия записал дисс на L’One, многие пользователи решили, что он адресовал послание бывшему коллеге, ведь права на использование имени теперь принадлежат именно ему. Поклонники замерли в ожидании ответа Тимати.

Перейти к обсуждению 2


12 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Леван Горозия/YouTube.com, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @l_one_mars/Instagram
Теги

Тимати

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Прикольно у него получилось. Леван, давай, жги, иди дальше. Дорогу осилит идущий!

  • Обычное хамство. И думает, что сумничал

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.