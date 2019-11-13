Оксана Самойлова пожаловалась на ужасные отеки во время беременности

31-летняя Оксана Самойлова в скором времени в четвертый раз станет мамой. Совершив «беременный каминг-аут», знаменитость стала активно делиться с подписчиками своими ощущениями в ожидании малыша. Выяснилось, что самая главная проблема Оксаны сейчас — это отеки.

Оксана Самойлова в шутку признается, что стала воспринимать беременность как естественное состояние. «Вообще все по накатанной, такое ощущение, что мой организм просто встал на уже протоптанную дорожку и катит по ней навстречу новому человеку», — поделилась впечатлениями звездная мама.

Правда, даже столь «опытный» в создании новой жизни организм до сих пор не может справиться с лишней жидкостью.

Самойлова пожаловалась, что на сегодняшний день главная ее «беременная» проблема — это отеки. 12 ноября она выложила селфи, на котором предстала без макияжа. «Зато с моим любимым бонусом во время беременности — с отеками. Четвертый раз меня сложно чем-то удивить в этом ''прекрасном'' положении, хотя в тот раз, когда у меня отекли десны, я просто офигела. Такой нежданчик был для опытной мамы», — поведала Оксана.

Новое «отечное» фото Оксаны Самойловой

Также бизнесвумен раскрыла, что ее четвертая беременность с самого начала была полна неожиданностей. В подробности Самойлова вдаваться не стала, но сообщила: «Надеюсь, все сюрпризы остались в первом триместре, а они были». Многие подписчики не на шутку забеспокоились и пожелали Оксане здоровья и благополучных родов.

1 2 3 ... 13 Беременная четвертым ребенком Оксана Самойлова пожаловалась на отеки

С отеками или без, а выглядит беременная Самойлова просто потрясающе. Пользователи Сети восхитились ее красотой и отметили, что это особенное для женщины состояние ей к лицу. И мы с ними согласны!