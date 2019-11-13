Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Оксана Самойлова пожаловалась на ужасные отеки во время беременности

31-летняя Оксана Самойлова в скором времени в четвертый раз станет мамой. Совершив «беременный каминг-аут», знаменитость стала активно делиться с подписчиками своими ощущениями в ожидании малыша. Выяснилось, что самая главная проблема Оксаны сейчас — это отеки. 

Оксана Самойлова в шутку признается, что стала воспринимать беременность как естественное состояние. «Вообще все по накатанной, такое ощущение, что мой организм просто встал на уже протоптанную дорожку и катит по ней навстречу новому человеку», — поделилась впечатлениями звездная мама. 

Правда, даже столь «опытный» в создании новой жизни организм до сих пор не может справиться с лишней жидкостью.

Самойлова пожаловалась, что на сегодняшний день главная ее «беременная» проблема — это отеки. 12 ноября она выложила селфи, на котором предстала без макияжа. «Зато с моим любимым бонусом во время беременности — с отеками. Четвертый раз меня сложно чем-то удивить в этом ''прекрасном'' положении, хотя в тот раз, когда у меня отекли десны, я просто офигела. Такой нежданчик был для опытной мамы», — поведала Оксана. 

Новое «отечное» фото Оксаны Самойловой
Новое «отечное» фото Оксаны Самойловой

Также бизнесвумен раскрыла, что ее четвертая беременность с самого начала была полна неожиданностей. В подробности Самойлова вдаваться не стала, но сообщила: «Надеюсь, все сюрпризы остались в первом триместре, а они были». Многие подписчики не на шутку забеспокоились и пожелали Оксане здоровья и благополучных родов. 

С отеками или без, а выглядит беременная Самойлова просто потрясающе. Пользователи Сети восхитились ее красотой и отметили, что это особенное для женщины состояние ей к лицу. И мы с ними согласны!

Перейти к обсуждению 1


13 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Господи..как эта мукла всем надоела. Она бы образованием лучше занялась.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.