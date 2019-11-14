На 60-летие мужа Полина Диброва презентовала ему себя в коробке

14 ноября Дмитрий Дибров отмечает юбилей. Молодая и прекрасная супруга телеведущего решила поздравить его оригинальным способом.

Полина и Дмитрий Дибровы

«Я люблю тебя, будь всегда!» — такими словами Полина Диброва поздравила в соцсетях своего именинника-мужа — 14 ноября Дмитрию исполнилось 60 лет.



Весь день в адрес известного телеведущего звучат теплые слова и пожелания. Однако главный презент ему приготовила супруга.

Полина Диброва устроила мужу сюрприз

Полина намекнула, что самым главным подарком в жизни Дмитрия является... она сама и их дети!

В день рождения любимого многодетная мама опубликовала фото, на которых она позирует в большой коробке с сыновьями Александром, Федором и Ильей.



Подписчики оценили задумку Полины и признались, что восхищаются ее семьей. «Самый лучший подарок — это когда любят», «Обожаю вас, Дмитрия с праздником!» — писали фолловеры.

