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На 60-летие мужа Полина Диброва презентовала ему себя в коробке

14 ноября Дмитрий Дибров отмечает юбилей. Молодая и прекрасная супруга телеведущего решила поздравить его оригинальным способом.
Дмитрий Дибров, Полина Диброва
Полина и Дмитрий Дибровы

«Я люблю тебя, будь всегда!» — такими словами Полина Диброва поздравила в соцсетях своего именинника-мужа — 14 ноября Дмитрию исполнилось 60 лет. 

Весь день в адрес известного телеведущего звучат теплые слова и пожелания. Однако главный презент ему приготовила супруга.

Полина Диброва
Полина Диброва устроила мужу сюрприз
Полина намекнула, что самым главным подарком в жизни Дмитрия является... она сама и их дети!

В день рождения любимого многодетная мама опубликовала фото, на которых она позирует в большой коробке с сыновьями Александром, Федором и Ильей.  

Подписчики оценили задумку Полины и признались, что восхищаются ее семьей. «Самый лучший подарок — это когда любят», «Обожаю вас, Дмитрия с праздником!» — писали фолловеры. 

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14 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @nastya.coco, @polinadibrova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
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Дмитрий Дибров, Полина Диброва

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