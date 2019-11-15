Шишкова успокаивает встревоженных ее худобой фанатов, публикуя фото с шаурмой, но не показывая, как ее ест

Алена Шишкова уже долгое время страдает от того, что не может набрать вес. По этой же причине фолловеры часто критикуют модель за излишнюю худобу и пропаганду анорексии. «Алена, кушай, одни кости и кожа», «Ужасная фигура», — частые комментарии под постами знаменитости.
Чтобы хоть как-то успокоить подписчиков, Шишкова решила поделиться видео с едой. 14 ноября она показалась с шаурмой в руках, однако внимательные пользователи заметили, что девушка так и не откусила от нее даже кусочка.
Надеемся, этот способ поможет модели справиться с особенностью ее организма и хоть немного сдвинуть стрелку весов вправо.
Сама девушка недавно призналась, что считает свою худобу «психосоматикой». Тем не менее модель неоднократно посещала детокс-клиники и обращалась к специалистам, чтобы те назначили ей подходящую диету.