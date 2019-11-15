Шишкова успокаивает встревоженных ее худобой фанатов, публикуя фото с шаурмой, но не показывая, как ее ест

«Все средства хороши!» — видимо, таким методом руководствуется Алена Шишкова, чтобы прибавить в весе. На днях модель показала, из чего состоит ее перекус.

Алена Шишкова

Алена Шишкова уже долгое время страдает от того, что не может набрать вес. По этой же причине фолловеры часто критикуют модель за излишнюю худобу и пропаганду анорексии. «Алена, кушай, одни кости и кожа», «Ужасная фигура», — частые комментарии под постами знаменитости.

Чтобы хоть как-то успокоить подписчиков, Шишкова решила поделиться видео с едой. 14 ноября она показалась с шаурмой в руках, однако внимательные пользователи заметили, что девушка так и не откусила от нее даже кусочка.

«Одна шаверма хорошо, а две еще лучше», — подписала кадры Алена.

Надеемся, этот способ поможет модели справиться с особенностью ее организма и хоть немного сдвинуть стрелку весов вправо.



1 2 3 ... 10 Чтобы поправиться хотя бы на несколько килограммов, Алена Шишкова регулярно выполняет упражнения для набора массы

Сама девушка недавно призналась, что считает свою худобу «психосоматикой». Тем не менее модель неоднократно посещала детокс-клиники и обращалась к специалистам, чтобы те назначили ей подходящую диету.