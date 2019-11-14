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«Ничего нового покупать не планирую»: Оксана Самойлова дала понять, что снова ждет девочку?

Супруга Джигана любит интриговать подписчиков. Вот и когда интернет-пользователи начали обсуждать пол ее будущего ребенка, она не сдержалась и опять всех запутала.
Оксана Самойлова

Какими способами подписчики Оксаны Самойловой только ни пытались выяснить, кого ждет бизнесвумен: мальчика или девочку? Изучали размер и форму ее живота, обращали внимание на мимолетные знаки и даже эмодзи. 

Джиган, Оксана Самойлова

Тем не менее сама Оксана любит подстегнуть интерес подписчиков. На днях она призналась, что не собирается приобретать коляску и одежду для будущего ребенка.

«Вообще ничего нового покупать не планирую, разве что боди и памперсы. Если бы их можно было донашивать, и этого бы не покупала», — поделилась своими планами инстаграм-звезда. 

Многие зацепились за эту фразу и решили, что пара в ожидании очередной дочери. «Значит, снова девочка?» — вопрошали любопытные юзеры. 

  • Оксана Самойлова, Джиган
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Самойлова не стала отвечать на предположения, оставив фолловеров в неведении. Возможно, многодетная мать раскроет пол будущего ребенка, лишь когда он появится на свет.

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14 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Боди нельзя донашивать? Ой, а почему? А то я сына одевала в старую одежду (в т.ч. и боди) его двоюродного брата😳 И что теперь будет?😱

  • Гость

    Боди нельзя донашивать? Ой, а почему? А то я сына одевала в старую одежду (в т.ч. и боди) его двоюродного брата😳 И что теперь будет?😱

    может, потому, что они розовые?

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