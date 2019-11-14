«Ничего нового покупать не планирую»: Оксана Самойлова дала понять, что снова ждет девочку?

Супруга Джигана любит интриговать подписчиков. Вот и когда интернет-пользователи начали обсуждать пол ее будущего ребенка, она не сдержалась и опять всех запутала.

Какими способами подписчики Оксаны Самойловой только ни пытались выяснить, кого ждет бизнесвумен: мальчика или девочку? Изучали размер и форму ее живота, обращали внимание на мимолетные знаки и даже эмодзи.

Тем не менее сама Оксана любит подстегнуть интерес подписчиков. На днях она призналась, что не собирается приобретать коляску и одежду для будущего ребенка.

«Вообще ничего нового покупать не планирую, разве что боди и памперсы. Если бы их можно было донашивать, и этого бы не покупала», — поделилась своими планами инстаграм-звезда.

Многие зацепились за эту фразу и решили, что пара в ожидании очередной дочери. «Значит, снова девочка?» — вопрошали любопытные юзеры.



1 2 3 ... 10 5 ноября Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что вскоре станут родителями в четвертый раз

Самойлова не стала отвечать на предположения, оставив фолловеров в неведении. Возможно, многодетная мать раскроет пол будущего ребенка, лишь когда он появится на свет.