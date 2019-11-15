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Как выглядит 12-летний сын Алики Смеховой

Алика Смехова крайне редко выходит в свет со своими сыновьями, а об их отцах и вовсе предпочитает не говорить. 15 ноября младшему отпрыску исполнилось 12 лет, в честь чего актриса опубликовала редкое совместное фото. 
Алика Смехова
Алика Смехова с сыновьями

Алика Смехова воспитывает двоих сыновей — Артема и Макара. Актриса редко выходит с ними в свет и еще реже публикует совместные кадры, однако в день рождения младшего сделала исключение. 

Алика поделилась фото с именинником-сыном, которому 15 ноября исполнилось 12 лет.
Алика Смехова
Алика Смехова с Макаром

«Я очень люблю этого светлого улыбчивого мальчика и благодарю Господа за такой щедрый подарок. Расти большой, не будь лапшой, Макароша», — нежно обратилась знаменитость к подростку.

Среди фолловеров, оценивших снимок, были и звездные друзья Смеховой. «Дорогая, он потрясающий и очень харизматичный — весь в тебя! Счастья вам огромного», — написала Анна Семенович. «Поздравляю! Уверена, он вырастет твоей защитой, опорой и стабильностью!» — отметилась Татьяна Навка.

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15 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @alika_smekhova/Instagram
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Алика Смехова

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