Как выглядит 12-летний сын Алики Смеховой

Алика Смехова воспитывает двоих сыновей — Артема и Макара. Актриса редко выходит с ними в свет и еще реже публикует совместные кадры, однако в день рождения младшего сделала исключение.
«Я очень люблю этого светлого улыбчивого мальчика и благодарю Господа за такой щедрый подарок. Расти большой, не будь лапшой, Макароша», — нежно обратилась знаменитость к подростку.
Среди фолловеров, оценивших снимок, были и звездные друзья Смеховой. «Дорогая, он потрясающий и очень харизматичный — весь в тебя! Счастья вам огромного», — написала Анна Семенович. «Поздравляю! Уверена, он вырастет твоей защитой, опорой и стабильностью!» — отметилась Татьяна Навка.