Как выглядит 12-летний сын Алики Смеховой

Алика Смехова крайне редко выходит в свет со своими сыновьями, а об их отцах и вовсе предпочитает не говорить. 15 ноября младшему отпрыску исполнилось 12 лет, в честь чего актриса опубликовала редкое совместное фото.

Алика Смехова с сыновьями

Алика Смехова воспитывает двоих сыновей — Артема и Макара. Актриса редко выходит с ними в свет и еще реже публикует совместные кадры, однако в день рождения младшего сделала исключение.

Алика поделилась фото с именинником-сыном, которому 15 ноября исполнилось 12 лет.

Алика Смехова с Макаром

«Я очень люблю этого светлого улыбчивого мальчика и благодарю Господа за такой щедрый подарок. Расти большой, не будь лапшой, Макароша», — нежно обратилась знаменитость к подростку.



1 2 3 ... 10 Алика Смехова не распространяется о своей личной жизни

Среди фолловеров, оценивших снимок, были и звездные друзья Смеховой. «Дорогая, он потрясающий и очень харизматичный — весь в тебя! Счастья вам огромного», — написала Анна Семенович. «Поздравляю! Уверена, он вырастет твоей защитой, опорой и стабильностью!» — отметилась Татьяна Навка.