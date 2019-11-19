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«Упрямая и жесткая»: что мы знаем о 21-летней внучке бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина

18 ноября в столице прошел бал дебютанток Tatler. Одним из «открытий» этого года стала Анастасия Черномырдина — 21-летняя внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. 
Бал дебютанток Tatler 2019
Бал дебютанток Tatler 2019

В минувший понедельник в Москве прошло одно из самых ожидаемых мероприятий этой осени — ежегодный бал дебютанток Tatler. В этот раз честь стать героинями главного светского события столицы выпала 13-ти наследницам известных семей. 

Одной из дебютанток стала 21-летняя Анастасия Черномырдина — внучка Виктора Черномырдина, который несколько десятилетий подряд занимал высочайшие должности в правительстве СССР и России. 

Виктор Степанович умер в 2010 году, когда его внучке было двенадцать лет. Сама Анастасия хорошо помнит деда и считает, что сильно похожа на него.

Анастасия Черномырдина с родителями
Анастасия Черномырдина с родителями

«Дедушки мне очень не хватает. Семья для него всегда была на первом месте — он бы обязательно поддержал меня в этот вечер. Я все больше замечаю, что похожа на него не только внешне. Характер такой же — казачий! Как говорится, кровь не вода — не разбавишь», — поведала наследница Черномырдина во время бала корреспонденту издания «Комсомольская правда»

Девушка сильно переживала перед своим светским дебютом и боялась забыть какое-нибудь из движений. А еще Анастасия долгие недели сидела на диете и ела только рис с соевым соусом, чтобы ей было как раз кутюрное платье Yanina. 

«Я немножко стесняюсь. Возможно, этот бал мне и дан, чтобы посмотреть на себя с другой стороны и наконец-то полюбить себя», — весьма мудро заметила Черномырдина в разговоре с журналистами Tatler

Размышления и интересы Анастасии явно отличаются от взглядов ее ровесниц. Девушка учится на философском факультете МГУ, а также параллельно постигает азы рисунка в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 

«Философский факультет дает о себе знать — иногда бываю зазнайкой. А иногда я слишком упрямая и жесткая — причем там, где это не нужно. Достается, как пра­вило, близким», — продолжает анализировать свой характер в беседе с GQ юная знаменитость. 

Помимо двойного образования Анастасия успевает заниматься верховой ездой и изучать современную классическую музыку. Девушка очень любит животных, поэтому все свободное время проводит на конюшне или за заботами о своем домашнем «мини-зоопарке»: у Черномырдиной живет собака, несколько кошек и попугай. 

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19 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @pufnatik21/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Какая "породистая"

  • Такая страшненькая и бульдожьи щечки уже есть. Вся в деда!

  • бедные лошадки

  • Что с детьми происходит? Почему в 21 они выглядят на 10 лет старше? Можно ведь макияж выполнить менее активным, избежав кровавой помады, а выражение лица сделать попроще? Спокойные, милые добрые лица без спеси уже не в моде? Чем плохо быть юной и приятной? Зачем весь этот гонор и пустая крутость?! Я тоже имею философское образование, и в наше время были совсем другие лица, любопытные, веселые, желающие обсудить, а не выброжать

  • Очень некрасивое платье. И странное отсутствие прически. Девушка с нормальной внешностью обезображена этим ковром с гренадерскими плечами

  • Забавно! Ярмарка невест или брачный базар ))) все пыжатся, кутюрные платья надевают ))) в общем, продают себя как могут

  • Черномырдиной себя явно продавать нет нужды. Сама кого угодно купит.

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