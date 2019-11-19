«Упрямая и жесткая»: что мы знаем о 21-летней внучке бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина

В минувший понедельник в Москве прошло одно из самых ожидаемых мероприятий этой осени — ежегодный бал дебютанток Tatler. В этот раз честь стать героинями главного светского события столицы выпала 13-ти наследницам известных семей.
Виктор Степанович умер в 2010 году, когда его внучке было двенадцать лет. Сама Анастасия хорошо помнит деда и считает, что сильно похожа на него.
«Дедушки мне очень не хватает. Семья для него всегда была на первом месте — он бы обязательно поддержал меня в этот вечер. Я все больше замечаю, что похожа на него не только внешне. Характер такой же — казачий! Как говорится, кровь не вода — не разбавишь», — поведала наследница Черномырдина во время бала корреспонденту издания «Комсомольская правда».
Девушка сильно переживала перед своим светским дебютом и боялась забыть какое-нибудь из движений. А еще Анастасия долгие недели сидела на диете и ела только рис с соевым соусом, чтобы ей было как раз кутюрное платье Yanina.
Размышления и интересы Анастасии явно отличаются от взглядов ее ровесниц. Девушка учится на философском факультете МГУ, а также параллельно постигает азы рисунка в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
«Философский факультет дает о себе знать — иногда бываю зазнайкой. А иногда я слишком упрямая и жесткая — причем там, где это не нужно. Достается, как правило, близким», — продолжает анализировать свой характер в беседе с GQ юная знаменитость.
Помимо двойного образования Анастасия успевает заниматься верховой ездой и изучать современную классическую музыку. Девушка очень любит животных, поэтому все свободное время проводит на конюшне или за заботами о своем домашнем «мини-зоопарке»: у Черномырдиной живет собака, несколько кошек и попугай.