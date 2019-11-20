Принц в мундире, принцесса в берете: 4-летние Жак и Габриэлла Гримальди стали главными героями празднования Национального дня Монако

19 ноября княжеская семья в полном составе появилась на балконе дворца в Монако и поприветствовала собравшихся подданных. Всех очаровали непосредственность и живость 4-летних принца Жака и принцессы Габриэллы.

Близнецам Жаку и Габриэлле Гримальди всего лишь 4 года, но они уже могут претендовать на звание «самых модно одетых детей» в современных монархиях. В отличие от отпрысков Виндзоров, они носят более современные, а порой даже дерзкие аутфиты. Так, принцесса Габриэлла в начале года восхитила многих эффектным образом с миниатюрной косухой и темными очками.

Но на праздновании Национального дня Монако родители все же предпочли, чтобы малыши появились в более строгих нарядах, чем обычно. Впрочем, не обошлось и без нескольких запоминающихся деталей! Жак впервые надел черный военный мундир, похожий на отцовский. Правда, мальчик быстро избавился от головного убора с перьями — видимо, он был довольно тяжелым.

А маленькая модница Габриэлла, наоборот, пребывала в восторге от своего красного берета. Девочка то и дело поправляла его, но снять даже не пыталась. В какой-то момент принцессе стало жарко, и она сбросила синее пальто, оставшись в алом платье с оборками.

Многих удивило, что княгиня Шарлин предпочла total white лук с пальто и водолазкой. Она дополнила образ шляпой-федорой и белыми перчатками. Выбор супруги Альбера не был случаен: белый — один из цветов флага Монако наряду с алым.

В отличие от своей матери, которая, по мнению некоторых поклонников, выглядела чересчур строгой и печальной, дети дали волю эмоциям. Они улыбались, смеялись и даже корчили недовольные рожицы.

«Иногда Габриэлла фотографируется с удвольствием, а порой, наоборот, прячется от камеры и говорит: “Больше никаких фото”. Потом отворачивается или делает недовольное лицо», — рассказал князь Альбер изданию People.

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Примечательно, что 19 ноября на балконе яблоку негде было упасть, ведь там собралась вся обширная княжеская семья Монако. «Нам не хватает места для всех. Придется строить новые балконы», — с юмором заметил князь Альбер.