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Принц в мундире, принцесса в берете: 4-летние Жак и Габриэлла Гримальди стали главными героями празднования Национального дня Монако

19 ноября княжеская семья в полном составе появилась на балконе дворца в Монако и поприветствовала собравшихся подданных. Всех очаровали непосредственность и живость 4-летних принца Жака и принцессы Габриэллы. 
князь Альбер II, Шарлин Уиттсток

Близнецам Жаку и Габриэлле Гримальди всего лишь 4 года, но они уже могут претендовать на звание «самых модно одетых детей» в современных монархиях. В отличие от отпрысков Виндзоров, они носят более современные, а порой даже дерзкие аутфиты. Так, принцесса Габриэлла в начале года восхитила многих эффектным образом с миниатюрной косухой и темными очками. 

князь Альбер II, Шарлин Уиттсток

Но на праздновании Национального дня Монако родители все же предпочли, чтобы малыши появились в более строгих нарядах, чем обычно. Впрочем, не обошлось и без нескольких запоминающихся деталей! Жак впервые надел черный военный мундир, похожий на отцовский. Правда, мальчик быстро избавился от головного убора с перьями — видимо, он был довольно тяжелым.

А маленькая модница Габриэлла, наоборот, пребывала в восторге от своего красного берета. Девочка то и дело поправляла его, но снять даже не пыталась. В какой-то момент принцессе стало жарко, и она сбросила синее пальто, оставшись в алом платье с оборками.

Многих удивило, что княгиня Шарлин предпочла total white лук с пальто и водолазкой. Она дополнила образ шляпой-федорой и белыми перчатками. Выбор супруги Альбера не был случаен: белый — один из цветов флага Монако наряду с алым. 

В отличие от своей матери, которая, по мнению некоторых поклонников, выглядела чересчур строгой и печальной, дети дали волю эмоциям. Они улыбались, смеялись и даже корчили недовольные рожицы.

«Иногда Габриэлла фотографируется с удвольствием, а порой, наоборот, прячется от камеры и говорит: “Больше никаких фото”. Потом отворачивается или делает недовольное лицо», — рассказал князь Альбер изданию People.

Примечательно, что 19 ноября на балконе яблоку негде было упасть, ведь там собралась вся обширная княжеская семья Монако. «Нам не хватает места для всех. Придется строить новые балконы», — с юмором заметил князь Альбер.

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20 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Шарлин Уиттсток, Князь Альбер II

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Красивые дети.

  • Поразительно как принц похожна маму, а принцесса на папу :) милейшие дети :)

  • Такие сладенькие 😊

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