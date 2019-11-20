Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели серьезный разговор с радиоведущим, который пошутил над принцессой Шарлоттой

Как и любые родители, Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются защитить своих детей от любых проявлений негатива. Недавно герцоги даже решили поговорить с мужчиной, который позволил себе нелестно высказаться об их дочери Шарлотте.

Кейт Миддлтон и принц Уильям провожают старших детей в школу

Этой осенью 4-летняя принцесса Шарлотта пошла в первый класс. Школьные снимки малышки быстро разлетелись по Сети и многих позабавили.

Складывалось ощущение, что и Шарлотта, и ее старший брат Джордж не особенно радуются началу учебного года.

Позволил себе высказаться о смешных фото маленькой принцессы и британский радиоведущий Грег Джеймс. В эфире ВВС-1 он пошутил о рукопожатии Шарлотты и учительницы.

Грег Джеймс

«Эта школа такая шикарная, что учительнице приходится каждый день пожимать руку самой принцессе Шарлотте. Черт возьми, кто обменивается рукопожатиями с учителями, тем более в первый день?» — сказал ведущий несколько месяцев назад в своей программе.

Кто бы мог подумать, что Кембриджи внимательно слушали именно этот выпуск его шоу?

Недавно Джеймс удостоился чести посетить одно из светских мероприятий в Кенсингтонском дворце. Во время вечера к нему лично подошли Кейт и Уильям и решили поговорить о той самой программе.

1 2 3 ... 10 Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели беседу с известным радиоведущим Грегом Джеймсом

«Когда я услышал это от них, в моей голове была только одна мысль: ''О Боже, что же со мной теперь будет?''» — поделился впечатлениями с порталом The Mirror Грег Джеймс. Мужчина уверил, что его беседа с королевской парой прошла весьма спокойно, но делиться подробностями не стал.



Напомним, журналисты не первый раз удостаиваются повышенного внимания из-за высказываний о наследниках британской королевской семьи. Так, в конце лета американской телеведущей Ларе Спенсер пришлось публично извиняться из-за шутки о занятиях принца Джорджа балетом.