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Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели серьезный разговор с радиоведущим, который пошутил над принцессой Шарлоттой

Как и любые родители, Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются защитить своих детей от любых проявлений негатива. Недавно герцоги даже решили поговорить с мужчиной, который позволил себе нелестно высказаться об их дочери Шарлотте.
Кейт Миддлтон и принц Уильям провожают старших детей в школу
Кейт Миддлтон и принц Уильям провожают старших детей в школу

Этой осенью 4-летняя принцесса Шарлотта пошла в первый класс. Школьные снимки малышки быстро разлетелись по Сети и многих позабавили. 

Складывалось ощущение, что и Шарлотта, и ее старший брат Джордж не особенно радуются началу учебного года. 

Позволил себе высказаться о смешных фото маленькой принцессы и британский радиоведущий Грег Джеймс. В эфире ВВС-1 он пошутил о рукопожатии Шарлотты и учительницы. 

Грег Джеймс
Грег Джеймс

«Эта школа такая шикарная, что учительнице приходится каждый день пожимать руку самой принцессе Шарлотте. Черт возьми, кто обменивается рукопожатиями с учителями, тем более в первый день?» — сказал ведущий несколько месяцев назад в своей программе. 

Кто бы мог подумать, что Кембриджи внимательно слушали именно этот выпуск его шоу?

Недавно Джеймс удостоился чести посетить одно из светских мероприятий в Кенсингтонском дворце. Во время вечера к нему лично подошли Кейт и Уильям и решили поговорить о той самой программе. 

  • Принц Уильям, Кейт Миддлтон
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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели беседу с известным радиоведущим Грегом Джеймсом
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«Когда я услышал это от них, в моей голове была только одна мысль: ''О Боже, что же со мной теперь будет?''» — поделился впечатлениями с порталом The Mirror Грег Джеймс. Мужчина уверил, что его беседа с королевской парой прошла весьма спокойно, но делиться подробностями не стал. 

Напомним, журналисты не первый раз удостаиваются повышенного внимания из-за высказываний о наследниках британской королевской семьи. Так, в конце лета американской телеведущей Ларе Спенсер пришлось публично извиняться из-за шутки о занятиях принца Джорджа балетом

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20 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи

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