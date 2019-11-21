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Инсайдер объяснил, почему Синди Кроуфорд не против романа 18-летней дочери со скандальным комиком

Не так давно стало известно, что Кайя Гербер начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, который на 8 лет старше ее. Ходили слухи, что звездные родители модели очень не рады ее избраннику. Однако инсайдеры уверяют, что на самом деле у Кайи нет конфликтов с семьей из-за новых отношений. 
Кайя Гербер
Кайя Гербер и Пит Дэвидсон

С недавних пор 18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер встречается с 26-летним комиком Питом Дэвидсоном. Поклонники знают Пита не столько по его участию в разных юмористических проектах, сколько по целой череде скандалов и любовных романов. 

Пит встречался со многими известными певицами, актрисами и моделями, и некоторые из них были на порядок старше его. 

К тому же Дэвидсон не скрывает, что давно употребляет запрещенные вещества и не видит в этом ничего предосудительного. 

 
 

Ходят слухи, что Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер очень недовольны выбором своей дочери. Якобы они даже пытаются повлиять на Кайю и заставить ее расстаться с «проблемным» бойфрендом. 

Впрочем, на самом деле родители предпочитают не лезть в жизнь юной модели — по крайней мере так говорят источники, близкие к семье. 

«Синди и Рэнди всегда относились к дочери как ко взрослому и самостоятельному человеку. Они понимают, что из-за светской жизни Кайя сильно отличается от своих сверстниц, и поэтому позволяют ей принимать любые решения», — поведал корреспонденту портала Radar Online инсайдер. 

  • Кайя Гербер, Синди Кроуфорд
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    Синди Кроуфорд совершенно не беспокоится по поводу нового увлечения ее дочери
    Смотреть галерею

Вполне возможно, родители Гербер не переживают из-за ее нового увлечения, потому что сомневаются в его серьезности. За последний год Пит Дэвидсон встречался с несколькими девушками подряд, так что есть вероятность, что и с Кайей его будет связывать весьма непродолжительный роман. 

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21 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @backgrid_usa, @petedavidsonrares, @kaiagerber/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Синди Кроуфорд, Кайя Гербер

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