Инсайдер объяснил, почему Синди Кроуфорд не против романа 18-летней дочери со скандальным комиком

С недавних пор 18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер встречается с 26-летним комиком Питом Дэвидсоном. Поклонники знают Пита не столько по его участию в разных юмористических проектах, сколько по целой череде скандалов и любовных романов.
К тому же Дэвидсон не скрывает, что давно употребляет запрещенные вещества и не видит в этом ничего предосудительного.
Ходят слухи, что Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер очень недовольны выбором своей дочери. Якобы они даже пытаются повлиять на Кайю и заставить ее расстаться с «проблемным» бойфрендом.
«Синди и Рэнди всегда относились к дочери как ко взрослому и самостоятельному человеку. Они понимают, что из-за светской жизни Кайя сильно отличается от своих сверстниц, и поэтому позволяют ей принимать любые решения», — поведал корреспонденту портала Radar Online инсайдер.
Вполне возможно, родители Гербер не переживают из-за ее нового увлечения, потому что сомневаются в его серьезности. За последний год Пит Дэвидсон встречался с несколькими девушками подряд, так что есть вероятность, что и с Кайей его будет связывать весьма непродолжительный роман.