Где суперзвезда 1990-х Наталья Ветлицкая пряталась 15 лет и почему решила вернуться в Россию

Пятнадцать лет назад Наталья Ветлицкая уехала из России в солнечную Испанию — казалось, навсегда. Однако совсем недавно звезда 1990-х решила вернуться из небытия и объявила о том, что в 2020 году даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Сможет ли Наталья совершить грандиозный камбэк и вновь завоевать сердца аудитории?

Ее называли иконой стиля и самой утонченной певицей 1990-х. Наталья Ветлицкая действительно имела огромное влияние в музыкальной индустрии — говорят, что в какой-то момент Ирина Салтыкова просто копировала свою более опытную коллегу в погоне за популярностью. С 2004 года о Ветлицкой почти ничего не слышно. О том, где же она была все это время и чем занималась, рассказываем в новом материале Woman.ru.

Наталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве. Любовь к музыке белокурой красавице с детства привила ее мама Евгения Ивановна — она была преподавателем фортепиано. А вот отец, Игорь Арсеньевич, к творчеству не имел никакого отношения — он был физиком-ядерщиком.

Ветлицкая занималась бальными танцами и параллельно училась в музыкальной школе. При такой серьезной нагрузке будущая звезда умудрилась закончить обычную школу с золотой медалью и начала преподавать хореографию.



В шоу-бизнес Наталья попала благодаря Алле Пугачевой — Ветлицкая начинала свой тернистый творческий путь в ее шоу-балете «Рецитал». Через какое-то время будущая кумир миллионов покинула коллектив, чтобы присоединиться к группе «Рондо», которая в то время имела невероятный успех. Вообще Наталья должна была быть хореографом, танцовщицей и бэк-вокалисткой, однако талант лился через края — так что Ветлицкая даже записала 4 сольных песни.

Потом были коллективы «Класс» и «Идея фикс» — там Ветлицкая тоже танцевала и была на бэк-вокале, а с 1985 года Наталья начала работать в Государственном эстрадном оркестре под управлением Максима Дунаевского.

Спустя три года имя Натальи прогремело на всю страну: девушка стала частью трио Ветлицкая-Салтыкова-Овсиенко и группы «Мираж». Однако в составе группы она пробыла недолго и вскоре ушла на «вольные хлеба».



«Отработав полгода, Наташа вымоталась так, что не смогла продолжать. Последней каплей стали выступления в Алтайском крае, где не было ни нормальных гостиниц, ни дорог. Как сейчас помню, мы ехали в город Бийск на ''буханке'', так как эта машина из любой грязи вытащит. От холода кутались в куртки и шарфы. Наташа тогда сильно простыла. Первый концерт начинался в 11 утра — и так до позднего вечера с небольшими перерывами на перекур и перекус. Еле живая Ветлицкая заявила, что покидает коллектив», — рассказывал гитарист «Миража» Алексей Горбашов.

В 1992-м Наталья выпускает свой, пожалуй, самый главный хит «Посмотри в глаза» — клип на легендарную песню сняли Федор Бондарчук и Тигран Кеосаян. Это музыкальное видео, к слову, чуть не уничтожило дружбу двоих тогда еще начинающих режиссеров. Работали вроде как вместе, а все лавры достались исключительно Бондарчуку.

Федор Сергеевич, впрочем, не хочет вспоминать эту историю и однажды даже сказал: «Он снял. Давайте поставим точку, пожалуйста, он снял. А он скажет по-другому, потому что мы по-прежнему друзья».

Несмотря на то, что Наталья — или как ее теперь называли «наша Мадонна» — постоянно работала, она не забывала и про личную жизнь, даже замужем успела побывать. И не единожды! Первым супругом певицы стал композитор Павел Смеян. Они были вместе три года, записали песню «Непогода» для кинофильма «Мэри Поппинс», однако расстались из-за того, что Павел избивал супругу. Однажды он зашел слишком далеко и чуть не убил Ветлицкую. Именно тогда Наталья поняла, что с нее хватит, и ушла от мужа.

«Это был очень опасный, очень тяжелый человек. Он мне много лет в кошмарах снился. Что он нападает, убивает меня. Этот человек приходил к моим родителям, наставлял на них пистолет и говорил: ''Или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю''. Один раз он меня чуть не убил. Но произошло чудо… Мне страшно об этом вспоминать», — говорила Наталья.

Сейчас мало кто помнит об этом, но в 1990-е Ветлицкая целых три года встречалась с самым романтичным певцом России Дмитрием Маликовым — когда они познакомились, ему было всего 18 лет! Страсти кипели нешуточные. Однажды Наталья настолько разошлась, что даже напала на Маликова.

«У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства. Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто. Я ж ему один раз действительно по башке дала каблуком, это правда, то, что говорят. Вот такая я была огненная, представляешь. Дала за дело. Просто так что ли дают по башке каблуком?» — рассказала блондинка в интервью Андрею Малахову.

Маликов делился своей версией событий в интервью изданию «ОК!»: «Мы оба были эгоистичными людьми из творческой среды, таким вместе ужиться очень трудно. В какой-то момент Наташа поняла, что ей нужен другой мужчина — не такой зацикленный на себе. Она дала мне это понять и в итоге вынудила меня поставить в наших отношениях точку».

Точкой, видимо, стал Женя Белоусов (да-да, тот самый певец «Девчонки-девчоночки»). Их отношения были стремительными и напоминали какой-то сюр.

Они встретились на вечеринке в честь Нового года, тогда же и переспали (так, по крайней мере, говорили коллеги музыкантов), а потом поженились. А через 10 дней подали на развод. Что это вообще было, не понял никто.

Развелись, кстати, по словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, из-за измены Ветлицкой: «Он открывает дверь, а там Ветлицкая лежит в кровати с артистом, имени которого я не буду называть, и говорит: ''Ты что, не улетел?''. Он сказал: ''Нет''».

В третий раз Наталья вышла замуж за манекенщика Кирилла Кирина, но и эти отношения были недолгими. Перед тем, как познакомиться со своим четвертым супругом, суперзвезда успела повстречаться с такими известными людьми, как продюсер Павел Ващекин, певец Влад Сташевский, предприниматель Сулейман Керимов и даже отец Влада Топалова, бизнесмен Михаил Топалов.

Попытка номер четыре оказалась для Ветлицкой удачной: певица вышла замуж за своего тренера по йоге по имени Алексей и в 2004 году родила от него малышку Ульяну — певице было тогда уже 40 лет.

Ветлицкая откровенно рассказала, что рождение наследницы не принесло ей счастья, хотя она очень любит дочку и готова ради нее на все. «Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно, испытание такое конкретное. Но после рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе не принадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с ней что-то случится. Но мне рождение ребенка счастья не принесло», — поделилась Наталья с Малаховым в интервью, которое выйдет 23 ноября на телеканале «Россия».

Кстати, в своих соцсетях Наталья однажды рассказала о том, что ее дочери в школе приходится несладко. «Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успевают ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет. Закончить бы уже быстрее эту школу, эту чертову ''пожирательницу детства'', и забыть как страшный сон», — пожаловалась Ветлицкая.

В общем-то, с 2004 года в России Ветлицкую почти не видели — из Франции, где она родила Ульяну, певица улетела в Испанию, где живет вот уже 14 лет.

Испанского языка Наталья не понимала, но это ее нисколько не напрягало. «Я давно уже заметила, что невероятно приятно не понимать язык, на котором говорит окружающее большинство. Это своего рода наслаждение. Наслаждение собственным душевным покоем и сэкономленной энергией», — писала она.

Поклонники артистки буквально рвали на себе волосы — второй такой стильной и опережавшей время певицы в России просто не было! Женщины боготворили Наталью, внимательно разглядывали ее наряды из клипов и с красных дорожек, сидели на диетах и даже так же завивали волосы — что угодно, лишь бы приблизиться к заветному идеалу.

Да и мужчины тоже были от Натальи без ума: восхищались ее стройностью и красотой. Поклонником Ветлицкой был сам великий и ужасный Сергей Шнуров — при виде звезды он даже начинал немного заикаться!

Никто и не ждал, что Наталья когда-либо решит вернуться в Россию: петь она больше не собиралась и в открытую говорила об этом в редких интервью отечественным СМИ, которым удавалось уговорить ее побеседовать хотя бы пять минут.

Звуки фонограммы Ветлицкая заменила на медитации, «омы» и позы йоги. Говорят, что еще 20 лет назад звезда уже очень интересовалась этими практиками — и доходило это чуть ли не до фанатизма.

Однако нашлись люди, которые были уверены — ее песня еще не спета. Дальновидный Бондарчук говорил: «Если у нее будет, что показать миру, она это покажет». И оказался прав! Ай да Федор Сергеевич!

Возвращение будет грандиозным. «В следующем году запланированы масштабные выступления и тур. Она уникальная артистка, всегда стояла немножко в стороне от нашего шоу-бизнеса. Коллеги, кстати, тоже с нетерпением ждут камбэка. Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза», — поделился со «СтарХитом» глава PMI Евгений Финкельштейн.