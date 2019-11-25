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«Спасибо за жизнь!»: Пугачева, Решетова, Самойлова и другие звезды отметили День матери

24 ноября в России отмечался День матери. Именно поэтому соцсети в прошедшее воскресенье стали похожи на старый фотоальбом — многие интернет-пользователи, в том числе и знаменитости, показали архивные снимки со своими мамами.

Каждое последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери — международный праздник, посвященный всем женщинам, которые воспитывают детей или готовятся к появлению малыша.  

В этот день многие из нас обязательно звонят своим родственницам или стараются провести вместе с ними весь выходной. 

Также День матери характеризуется особенной активностью в соцсетях. Многие предпочитают не только поздравлять мам лично, но и выкладывать фото с ними в свои микроблоги. 

Знаменитости также следуют этой доброй традиции и обязательно показывают, как проходит День матери в их доме. Так, Татьяна Навка опубликовала забавное поздравление с праздником от ее 5-летней дочери Нади, а затем фото со всеми женщинами из своей семьи — мамой, сестрой, дочерьми и племянницей.

Кристина Орбакайте тоже решила провести отчет о празднике в шутливой форме. Певица показала видео, в котором Алла Пугачева делает ей макияж. «Моя мама может все!» — прокомментировала ролик знаменитость. 

А вот Алла Пугачева опубликовала архивное фото своей матери, Зинаиды Архиповны Одеговой, которой нет в живых уже более 30 лет. 

«Светлая память тебе, мамуля», — кратко подписала старый кадр Примадонна. 

Мама Аллы Пугачевой
Мама Аллы Пугачевой

Опубликовал фото с мамой и Филипп Киркоров — его родственница ушла из жизни 25 лет назад. «Ее нет со мной, но память о ней жива в моем сердце каждый день. Спасибо за жизнь!» — написал артист. 

  • Филипп Киркоров
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    В День матери Филипп Киркоров показал архивное фото с мамой, которой нет в живых уже четверть века
    Смотреть галерею

Также многие знаменитости продемонстрировали фотографии вместе со своими детьми и рассказали, каких поздравлений дождались от наследников. Маргарите Симоньян, например, сын и старшая дочь вручили рисунки. «Марьяша поздравила огромным сердцем, а Баграт — самым главным, что сейчас занимает его кудрявую голову, — спутниками планеты Плутон», — пошутила медиадива. 

Смотрите в галерее, как провели День матери другие звезды. 

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25 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @orbakaite_k, @tatiana_navka, @alla_orfey, @philgazmanov, @volkonskaya.reshetova, @samoylovaoxana, @fkirkorov, @annakhilkevich, @offi_hanna, @lazarevsergey, @irenaponaroshku, @annakhilkevich/Instagram
Теги

Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Елизавета Пескова, Екатерина Пескова, Надежда Пескова, Татьяна Навка, Филипп Киркоров, Ирена Понарошку, Оксана Самойлова, Родион Газманов, Марина Муравьева-Газманова, Анна Хилькевич, Анастасия Решетова, Сергей Лазарев, Виктория Исакова, Стас Пьеха, Певица Ханна

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