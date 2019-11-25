«Спасибо за жизнь!»: Пугачева, Решетова, Самойлова и другие звезды отметили День матери

Каждое последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери — международный праздник, посвященный всем женщинам, которые воспитывают детей или готовятся к появлению малыша.
Также День матери характеризуется особенной активностью в соцсетях. Многие предпочитают не только поздравлять мам лично, но и выкладывать фото с ними в свои микроблоги.
Знаменитости также следуют этой доброй традиции и обязательно показывают, как проходит День матери в их доме. Так, Татьяна Навка опубликовала забавное поздравление с праздником от ее 5-летней дочери Нади, а затем фото со всеми женщинами из своей семьи — мамой, сестрой, дочерьми и племянницей.
Кристина Орбакайте тоже решила провести отчет о празднике в шутливой форме. Певица показала видео, в котором Алла Пугачева делает ей макияж. «Моя мама может все!» — прокомментировала ролик знаменитость.
«Светлая память тебе, мамуля», — кратко подписала старый кадр Примадонна.
Опубликовал фото с мамой и Филипп Киркоров — его родственница ушла из жизни 25 лет назад. «Ее нет со мной, но память о ней жива в моем сердце каждый день. Спасибо за жизнь!» — написал артист.
Также многие знаменитости продемонстрировали фотографии вместе со своими детьми и рассказали, каких поздравлений дождались от наследников. Маргарите Симоньян, например, сын и старшая дочь вручили рисунки. «Марьяша поздравила огромным сердцем, а Баграт — самым главным, что сейчас занимает его кудрявую голову, — спутниками планеты Плутон», — пошутила медиадива.
Смотрите в галерее, как провели День матери другие звезды.