Симона Юнусова начала искать пару своему младшему сыну Артему

О личной жизни младшего брата Тимати Артема можно только догадываться: он не рассказывает о своих романах, не публикует фото с таинственными красавицами. Впрочем, недавно стало известно, что его сердце все еще свободно.
25 ноября Симона Юнусова опубликовала снимки, на которых Артем весело проводит время со своей племянницей Алисой в картинг-клубе. Этой паре явно нравилась компания друг друга — на их лицах светились искренние улыбки.
Подписчицы знаменитой бабушки поинтересовались, не выбирает ли она ему невестку, а некоторые и вовсе предложили свою кандидатуру.
В Сети ходили слухи, что Артем Юнусов встречался с Викторией Коротковой, однако ни диджей, ни модель не комментировали свои отношения.