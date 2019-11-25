Симона Юнусова начала искать пару своему младшему сыну Артему

Тимати недавно во второй раз стал отцом. А вот его младший брат, 32-летний Артем, еще не нашел себе спутницу жизни. Этим вопросом решила заняться его мама Симона Юнусова.

Артем Юнусов

О личной жизни младшего брата Тимати Артема можно только догадываться: он не рассказывает о своих романах, не публикует фото с таинственными красавицами. Впрочем, недавно стало известно, что его сердце все еще свободно.

25 ноября Симона Юнусова опубликовала снимки, на которых Артем весело проводит время со своей племянницей Алисой в картинг-клубе. Этой паре явно нравилась компания друг друга — на их лицах светились искренние улыбки.

«Девчонки, только я вижу, сколько доброты и любви в этом парне?!» — подписала снимки Симона.

Подписчицы знаменитой бабушки поинтересовались, не выбирает ли она ему невестку, а некоторые и вовсе предложили свою кандидатуру.



1 2 3 ... 10 Симона не раз признавалась, что семья для нее находится на первом месте

В Сети ходили слухи, что Артем Юнусов встречался с Викторией Коротковой, однако ни диджей, ни модель не комментировали свои отношения.