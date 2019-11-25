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Симона Юнусова начала искать пару своему младшему сыну Артему

Тимати недавно во второй раз стал отцом. А вот его младший брат, 32-летний Артем, еще не нашел себе спутницу жизни. Этим вопросом решила заняться его мама Симона Юнусова. 
Артем Юнусов
Артем Юнусов

О личной жизни младшего брата Тимати Артема можно только догадываться: он не рассказывает о своих романах, не публикует фото с таинственными красавицами. Впрочем, недавно стало известно, что его сердце все еще свободно. 

Артем Юнусов, Алиса Юнусова

25 ноября Симона Юнусова опубликовала снимки, на которых Артем весело проводит время со своей племянницей Алисой в картинг-клубе. Этой паре явно нравилась компания друг друга — на их лицах светились искренние улыбки.

«Девчонки, только я вижу, сколько доброты и любви в этом парне?!» — подписала снимки Симона. 

Подписчицы знаменитой бабушки поинтересовались, не выбирает ли она ему невестку, а некоторые и вовсе предложили свою кандидатуру. 

В Сети ходили слухи, что Артем Юнусов встречался с Викторией Коротковой, однако ни диджей, ни модель не комментировали свои отношения.

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25 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @simona280, @killahslim/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Симона Юнусова, Артем Юнусов

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