«Опечалены. Опустошены. Шокированы»: как справляются известные женщины, пережившие выкидыши в 2019 году

Мы привыкли, что звезды чаще всего появляются на публике в прекрасном настроении, и со стороны кажется, будто в их жизни не бывает черных полос. Именно поэтому так легко ненадолго забыть, что они — обычные люди, которые не застрахованы от бед и невзгод. В том числе и от самого страшного события для любой матери — потери ребенка. Woman.ru делится историями знаменитостей, которые пережили выкидыш в этом году и вынуждены справляться с болью на виду у целого мира.

В прошлом женщины зачастую скрывали беременность до последнего. Некоторые знаменитости поступают так и сейчас, следуя приметам. Если же в семье происходило несчастье и супруга теряла ребенка, то это было принято всячески замалчивать. Однако в последние годы известные женщины начали делиться со своими подписчиками не только радостями, но и горестями материнства.

Сегодня многие звезды уверены: молчать о случившемся не стоит. Рассказав кому-то о своей беде, можно получить слова поддержки подчас даже от незнакомых людей, а заодно помочь какой-то незнакомой женщине на другом конце земного шара почувствовать, что она не одинока в своей боли.

Знаменитости все чаще и чаще показывают, что ничто человеческое им не чуждо, и открываются всему миру, если им приходится столкнуться с таким несчастьем, как потеря ребенка. Именно об этих искренних знаменитостях и пойдет речь в данном материале.

Хилария и Алек Болдуины

История любви Алека и Хиларии Болдуинов — золотой стандарт всех романтических комедий. Разве что произошла в реальной жизни. Случайная встреча «необыкновенно теплым» февральским вечером в ресторане Pure Food and Wine, конфетно-букетный период длиной в пять месяцев (между прочим, на протяжении шести недель свиданий Алек ни разу не целовал свою возлюбленную, ограничиваясь дружеским рукопожатием!), свадьба в 2012 году... и вот уже они ждут первого ребенка.

А там Болдуины и оглянуться не успели, как стали многодетными родителями (они воспитывают дочку Кармен и трех сыновей: Рафаэля, Леонардо и Ромео). Хилария с гордостью рассказывала в интервью, что Алек просыпается вместе с ней посреди ночи и идет успокаивать плачущих детей. Не то что другие мужья, которые сладко посапывают, пока жена пытается укачать ребенка!

Болдуины были счастливы. Но не полностью. «Каждый раз, когда у нас появляется ребенок, мы думаем: “Это прекрасно. Давай заведем еще одного”», — говорил Алек в интервью. Останавливаться супругам не хотелось, так что они предпринимали одну попытку за другой.

Весной 2019-го Хилария объявила, что вскоре вновь станет мамой. Риски были высоки, и она писала об этом в Инстаграме, ничего не скрывая. В апреле миссис Болдуин потеряла ребенка, и ее горю не было пределов, но спустя некоторое время она сообщила, что готова попытаться родить еще раз.

Уже в сентябре Хилария продемонстрировала результаты стараний в социальных сетях — ее фото с округлившимся животом активно лайкали и комментировали фолловеры, желая будущей маме как можно больше здоровья. Все рассчитывали на чудо, ведь удалось же знаменитости забеременеть всего через несколько месяцев после выкидыша в апреле. Увы, но 12 ноября Хилария рассказала, что потеряла ребенка на 4-м месяце.

«Я сейчас опустошена... Я не ожидала, что случится подобное, когда шла сегодня на УЗИ. Не знаю, что еще сказать. Я все еще в шоке и с трудом осознаю случившееся. Папарацци и журналисты, пожалуйста, не беспокойте нас. Я прошу только об этом», — умоляла звезда. Однако даже ее искренняя просьба хотя бы несколько дней исчезнуть с первых полос газет была в конечном итоге проигнорирована.

Папарацци чаще охотятся за селебрити, которые славятся своей скрытностью. Хилария же спокойно делилась с подписчиками всем, что ее ранило и вызывало улыбку, не стеснялась своих чувств, плакала и переживала. Тем не менее покой ей только снился. 19 ноября издания заполонили фотографии Алека Болдуина и настороженной Хиларии в длинном пуховике и темных очках. Как ни пыталась супруга актера скрыться от вездесущих папарацци, как ни просила оставить ее в покое, ее снимки все равно попали фотобанки. «Ничего личного. Только бизнес», — как сказал Майкл Корлеоне в фильме «Крестный отец».

22 ноября Алек и Хилария впервые вышли в свет после грустных новостей о выкидыше. Звездная чета выглядела великолепно, супруга актера, казалось, уже оправилась от произошедшего несчастья. Многие не думали, что после откровений в Инстаграме Хилария будет готова вновь затронуть эту болезненную тему. Все-таки знаменитость получила не только слова поддержки, но и неожиданную волну критики от тех, кто считал, что такие проблемы необходимо переживать за закрытыми дверями. Однако супруги удивили журналистов издания Entertainment Tonight, отметив, что именно решение поделиться своей болью с тысячами фолловеров оказалось единственно верным.

«Я верю, что трудности важно как можно скорее признать реальными. Только так можно решить проблему. Я просыпалась и думала, что все произошедшее со мной — лишь дурной сон. Но ведь это не кошмар, а реальность», — рассказала Хилария.

Несмотря на второй выкидыш за год, женщина не собирается сдаваться. Они с Алеком полны решимости вновь стать родителями. «Мы не можем закончить на такой ноте. Я бы этого не хотела. Ведь это печальная нота», — сказала Хилария. Алек кивнул, соглашаясь с супругой: «У нас непременно будет еще один ребенок».

Кимберли Брук и Джеймс Ван Дер Бик

Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и его супруга Кимберли поженились в 2010 году, воспитывали пятерых детей и мечтали о пополнении в семействе. Инстаграмы Джеймса и его избранницы под завязку набиты снимками белокурых отпрысков, а сама звездная чета регулярно рассказывает о своей повседневной жизни фолловерам. Как правило, больше откровенности себе позволяют жены знаменитостей, но только не в этой семье. Джеймс зачастую пускается в пространные рассуждения об отцовстве, в то время как Кимберли ограничивается лишь краткими подписями к снимкам.

8 октября 2019 года супруга актера сообщила радостную новость: она станет мамой в шестой раз. Поздравления, восторженные комментарии с эмодзи-сердечками, заметки в различных изданиях — все радовались за звездную чету. Ребенок должен был появиться на свет в апреле, но 19 ноября Джеймс огорошил фолловеров ужасным известием: у Кимберли случился выкидыш. Она чуть не погибла и осталась жива лишь благодаря усилиям медиков.

«Опечалены. Опустошены. Шокированы. Вот так мы себя чувствуем после того, как душа, которую мы собирались встретить всей семьей в апреле, отправилась за пределы жизни. Нам уже приходилось с этим сталкиваться, но на таком позднем сроке — никогда. И раньше жизнь и здоровье Кимберли не подвергались настолько страшной угрозе. Я благодарен, что сейчас она поправляется», — рассказал актер.

Он поблагодарил за поддержку всех фолловеров, друзей и коллег по цеху (недавно Ван Дер Бик участвовал в шоу «Танцы со звездами»).

Ранее у Кимберли было три выкидыша, и в 2018-м Джеймс посвятил этой сложной теме пост в микроблоге. Прежде всего он заметил, что считает само слово «выкидыш» неправильным и несправедливым по отношению к женщине. Такое определение, по мнению знаменитости, будто подразумевает вину матери за то, что она не смогла выносить ребенка и «выкинула» его.

В то время как на самом деле женщина зачастую ни в чем не виновата. Затем Джеймс призвал фолловеров, столкнувшихся с подобной бедой, не корить себя, а позволить себе пережить горе. Любые перемены, по словам Ван Дер Бика, могут привести в итоге к лучшему.

«Многие пары становятся ближе друг к другу, чем раньше. Многие родители осознают, что их желание стать родителями лишь усилилось. И многие пары даже после этих событий заводят счастливых здоровых и красивых малышей», — писал Ван Дер Бик.

И, наверное, лучше, чем Джеймс, в его ситуации уже не скажешь. Справиться с горем ему и Кимберли помогают пятеро детей: 9-летняя Оливия, 7-летний Джошуа, 5-летняя Аннабел, 3-летняя Эмилия и годовалая Гвендолин.

Габриэль Руис и Филипп Писанчин

Ноябрь 2019 года стал месяцем боли и для актрисы Габриэль Руис, которая также решила не скрывать грустные новости от своих подписчиков и поделилась своими чувствами в Инстаграме.

Звезда сериалов и любимица обладателя Пулитцеровской премии Лина-Мануэля Миранды вышла замуж в 2016 году. Ее избранником стал режиссер и сценарист Филипп Писанчин. Их первый разговор, в отличие от ромкома Болдуинов, состоялся в Сети. Все до смешного просто: Габриэль увидела профиль Филиппа на сайте знакомств, впечатлилась, «и тут все заверте…» Прямо как в рассказе Аркадия Аверченко.

Обручальное кольцо из розового золота, кружевное платье, подчеркнувшее идеальную фигуру невесты, свадебные снимки на фоне заката — бессмертная классика. Кто бы мог подумать, что Габриэль Руис, прославившаяся ролью стервозной и расчетливой красавицы Валенсии в сериале «Чокнутая бывшая», окажется настолько нежной и романтичной натурой в реальной жизни?

Многие поклонники ждали, что яркая брюнетка вскоре расскажет о беременности, но Габриэль не спешила радовать поклонников. Они с мужем завели Инстаграм своей собаке Лиле, которую подобрали в Мексике, и фолловеры актрисы было решили, что актриса направит всю энергию на питомца. Но нет, оказалось, что Габриэль и ее супруг просто решили не говорить о грядущем пополнении в семействе.

Однако замалчивать выкидыш она не стала. Напротив, 34-летняя Руис была как никогда искренней. Ей не было свойственно составлять трактаты под фотографиями, но она сделала исключение на этот раз:

«Сегодня в 3:20 утра у меня случился выкидыш. Когда акушер-гинеколог сообщила эту новость, я испытала весь спектр эмоций: шок, апатию, недоумение, страх, облегчение, гнев. В голове даже пробежала мысль: “Это не могло произойти с нами”».

Габриэль решила, что ее долг — обязательно поделиться своей историей. Потому что, по мнению актрисы, никто не говорит об этом так много, как следовало бы, и все предпочитают отмалчиваться, делать вид, словно ничего не произошло, в то время как каждый такой случай оставляет глубокий шрам в сердцах семей. Она писала о резкой боли, которая пронзила все тело, и проблемах со сном. Габриэль описывала, как она рыдала на руках мужа, и благодарила Бога за прописанный ей ибупрофен. Без претенциозности и прикрас.

В ее рассказе нашлось место и боли, и страху, и неуверенности, и надежде, но главными в нем были прямота и честность. Руис хотела напомнить подписчицам, которые сталкивались с подобным, что они не одиноки.

«Наши тела гораздо умнее, чем мы. Наши тела знают, когда с нами что-то не так, и тело заботится о нас и нашем будущем. Если вы читаете это и переживаете из-за возможного выкидыша, то знайте, что это обыденное явление, в этом нет ничьей вины. Все в конце концов будет хорошо», — заверила своих подписчиков Габриэль.

И они, конечно же, не могли ей не поверить.

Меган Маккейн и Бен Доменеч

Дочь сенатора Джона Маккейна — настоящая «деловая девушка» из одноименного фильма. Блондинка с ослепительной улыбкой уверенно строит карьеру на телевидении, называет себя республиканкой с «либеральными взглядами в отношении социальной политики», не стесняется яркой помады и смелых заявлений в адрес нынешнего президента США.

«Америка Джона Маккейна не нуждается в том, чтобы ее делали вновь великой. Потому что Америка всегда была и будет великой», — уверенно говорила Меган на похоронах отца в 2018 году.

Она вышла замуж за писателя и комментатора Бена Доменеча в 2017-м, но они оба не рвались как можно скорее обзавестись потомством. «Я не чувствовала этой врожденной тяги к материнству», — говорила потом Меган журналистам. Сказочная диснеевская свадьба отгремела, снимки, проданные журналу People, быстро разошлись по Сети, и МакКейн долго ворчала, что медиа просто одержимы ее браком. Телеведущая забеременела в 2019-м, но решила, как и Габриэль Руис, не делиться этой новостью.

Но о выкидыше, произошедшем в июле, она молчать не стала. В интервью программе Good Morning America, которое состоялось в конце октября, Меган поведала о непростых чувствах, которые ей довелось пережить. В 35 лет она готовилась впервые стать матерью, знала, что родит девочку, и даже скептическое отношение к материнству не помешало ей испытывать радость предвкушения.

Когда Меган узнала, что потеряла ребенка, она была опустошена. Маккейн попросту не ожидала, что печальное известие так сильно на нее повлияет. Ей в голову не приходило, что подобное может случиться.

Меган винила в случившемся себя, находя сотни причин своего выкидыша. От перманентного стресса, связанного с работой, до возраста и даже характера. Собственное тело МакКейн возненавидела и называла его «каменистой пустошью, где ни один ребенок не может выжить».

«Я хочу, чтобы люди поняли, что они не одни, потому что я во время всех этих событий ощущала себя очень одинокой», — рассказала телеведущая, объясняя, почему не стала утаивать деталей своей болезненной истории.

Меган смогла пережить это горестное событие. Она утешила себя мыслью, что ее отец, скончавшийся от рака в 2018 году, где-то там на небесах сейчас держит на руках свою внучку.

Даниэль Ллойд и Майкл О’Нил

35-летняя Даниэль Ллойд — гордая обладательница скандальной известности. С одной стороны, в ее арсенале два титула («Мисс Англия – 2004» и «Мисс Великобритания – 2006»), а с другой — одного из них она была лишена за откровенную съемку для журнала Playboy. Она появлялась на публике с загаром, которому бы позавидовала Пэрис Хилтон, надевала ультрамини и с упоением делала пластические операции (в результате одной из них у Ллойд лопнул имплант в груди, и после этого она решила воздержаться от обращения к хирургам).

Даниэль стала звездой, благодаря участию в британских реалити-шоу. Она скандалила в «Большом брате» и изумляла своим интеллектом в «Слабом звене». За ней было любопытно наблюдать, так что Даниэль быстро завоевала любовь публики.

Будучи мамой мальчиков, она страстно мечтала о дочери. В 2017 году Ллойд выскочила замуж за электрика Майкла О’Нила, родила от него четвертого сына Ронни и грозилась, что прибегнет к запрещенным в стране методам, лишь бы стать матерью дочери. Правда, позднее она признала, что на радикальные меры все же не пойдет.

Летом 2019 года Даниэль сообщила в Инстаграме о том, что у нее случился выкидыш. «Возможно, ты недолго был в моей утробе, но навсегда останешься в моем сердце», — звучало послание, адресованное нерожденному ребенку. Она отключила комментарии, и представитель модели попросил оставить ее и ее супруга ненадолго в покое.

Спустя некоторое время в интервью журналу Closer Даниэль сказала, что твердо убеждена, что это была девочка. «Беременность ощущалась иначе в сравнении с другими. Мое сердце было разбито, когда я узнала о выкидыше. Я была беременна всего 8 недель, но это все-таки ребенок. Так что мне было очень тяжело», — признавалась Ллойд.

Судя по Инстаграму, Даниэль вновь радуется жизни. Она проводит много времени с супругом и сыновьями, наряжает елку к Рождеству и не оставляет мысль о том, что все-таки родит дочь. Возможно, однажды ее мечта сбудется.

Джейми Отис и Даг Хенер

Довольно часто пары, образовавшиеся на реалити-шоу, быстро рвут отношения, как только гаснет свет софитов. Снимают с лиц натянутые улыбки и расходятся по домам, забывая друг о друге. В некоторых случаях – еще несколько месяцев они дурят публику, притворяясь влюбленными. Но бывают и исключения.

Джейми Отис, обыкновенная медсестра из Нью-Йорка, ни на что не рассчитывала, когда подавала заявку на участие в «Холостяке». Построить любовь ей так и не удалось, но завести полезные знакомства — очень даже. Ее пригласили попробовать свои силы в новом шоу Married at First Sight, где участники впервые виделись… на собственной свадьбе.

После шести недель «брачной жизни» под камерами супругам предстояло решить, будут они разводиться или же нет. Никто этого не ожидал, но скромница Джейми уверенно взяла Дага Хенера за руку и двинулась с ним по дороге жизни. С 2014 года они не расставались, а Отис стала ведущей шоу.

Они с Дагом страстно мечтали о ребенке. В 2016 году звездная пара объявила о пополнении в семье, но спустя неделю у Джейми случился выкидыш на 4-м месяце беременности. Она даже успела придумать мальчику имя и сейчас часто упоминает его в своих публикациях — так, по ее словам, она хранит память о нерожденном ребенке. Тем не менее знаменитость не теряла надежды однажды стать матерью, и летом 2017-го на свет появилась ее долгожданная девочка. Малышку назвали Хенли Грейс, вскоре она уже стала звездой маминого Инстаграма. Впрочем, Джейми и Даг не хотели останавливаться на достигнутом.

В январе 2019 года супруги поделились печальным известием — еще один выкидыш. «Я опустошена. Плодный пузырь сформировался, а сам ребенок перестал расти в какой-то момент», — рассказала Джейми в Инстаграме. Супруги поблагодарили всех неравнодушных за поддержку. Многие считали, что после этого Даг и Джейми оставят попытки стать родителями во второй раз, но в сентябре они удивили всех.

«После 18 долгих болезненных месяцев, двух выкидышей и бесчисленных отрицательных тестов я наконец-то снова жду ребенка!», — сообщила Отис на радость всем поклонникам.

На днях донельзя счастливая Джейми разместила фото с подписью «15 недель беременности» и пообещала рассказать фолловерам, кто же появится на свет: мальчик или девочка. Подписчики, которые прошли огонь и воду вместе с этой звездной семьей, пришли к единому выводу: пол, в сущности, не имеет значения. Главное, чтобы ребенок родился здоровым.

Сергей Есенин писал в поэме «Черный человек», что, переживая утраты и горечь, «казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство». Но так ли важно сегодня «казаться»? Да и ради кого это нужно делать? К чему создавать иллюзию того, что у тебя все хорошо, если на самом деле это не так и боль раздирает сердце? На все эти вопросы и отвечают знаменитости, решившие поделиться своим горем от потери ребенка в этом году.

1 2 3 ... 12 В последнее время звезды все чаще делятся с общественностью не только радостями, но и печалями

Они дарят другим родителям, оказавшимся в похожей ситуации, ощущение, что они не одни, и помогают пережить беду. Если раньше казалось, что звезды сохраняют даже в Инстаграме иллюзию идеальной жизни, в которой нет места болезням и смерти, то сегодня они делают шаг навстречу своим поклонникам и поклонницам. Они горюют, негодуют, страдают от депрессии и выкарабкиваются из нее — испытывают настоящие эмоции (неважно, что негативные) и не боятся говорить об этом.

Возможно, именно в этом направлении и стоит двигаться дальше.