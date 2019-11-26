«Опечалены. Опустошены. Шокированы»: как справляются известные женщины, пережившие выкидыши в 2019 году

В прошлом женщины зачастую скрывали беременность до последнего. Некоторые знаменитости поступают так и сейчас, следуя приметам. Если же в семье происходило несчастье и супруга теряла ребенка, то это было принято всячески замалчивать. Однако в последние годы известные женщины начали делиться со своими подписчиками не только радостями, но и горестями материнства.
Сегодня многие звезды уверены: молчать о случившемся не стоит. Рассказав кому-то о своей беде, можно получить слова поддержки подчас даже от незнакомых людей, а заодно помочь какой-то незнакомой женщине на другом конце земного шара почувствовать, что она не одинока в своей боли.
Знаменитости все чаще и чаще показывают, что ничто человеческое им не чуждо, и открываются всему миру, если им приходится столкнуться с таким несчастьем, как потеря ребенка. Именно об этих искренних знаменитостях и пойдет речь в данном материале.
Хилария и Алек Болдуины
История любви Алека и Хиларии Болдуинов — золотой стандарт всех романтических комедий. Разве что произошла в реальной жизни. Случайная встреча «необыкновенно теплым» февральским вечером в ресторане Pure Food and Wine, конфетно-букетный период длиной в пять месяцев (между прочим, на протяжении шести недель свиданий Алек ни разу не целовал свою возлюбленную, ограничиваясь дружеским рукопожатием!), свадьба в 2012 году... и вот уже они ждут первого ребенка.
А там Болдуины и оглянуться не успели, как стали многодетными родителями (они воспитывают дочку Кармен и трех сыновей: Рафаэля, Леонардо и Ромео). Хилария с гордостью рассказывала в интервью, что Алек просыпается вместе с ней посреди ночи и идет успокаивать плачущих детей. Не то что другие мужья, которые сладко посапывают, пока жена пытается укачать ребенка!
Весной 2019-го Хилария объявила, что вскоре вновь станет мамой. Риски были высоки, и она писала об этом в Инстаграме, ничего не скрывая. В апреле миссис Болдуин потеряла ребенка, и ее горю не было пределов, но спустя некоторое время она сообщила, что готова попытаться родить еще раз.
Уже в сентябре Хилария продемонстрировала результаты стараний в социальных сетях — ее фото с округлившимся животом активно лайкали и комментировали фолловеры, желая будущей маме как можно больше здоровья. Все рассчитывали на чудо, ведь удалось же знаменитости забеременеть всего через несколько месяцев после выкидыша в апреле. Увы, но 12 ноября Хилария рассказала, что потеряла ребенка на 4-м месяце.
Папарацци чаще охотятся за селебрити, которые славятся своей скрытностью. Хилария же спокойно делилась с подписчиками всем, что ее ранило и вызывало улыбку, не стеснялась своих чувств, плакала и переживала. Тем не менее покой ей только снился. 19 ноября издания заполонили фотографии Алека Болдуина и настороженной Хиларии в длинном пуховике и темных очках. Как ни пыталась супруга актера скрыться от вездесущих папарацци, как ни просила оставить ее в покое, ее снимки все равно попали фотобанки. «Ничего личного. Только бизнес», — как сказал Майкл Корлеоне в фильме «Крестный отец».
22 ноября Алек и Хилария впервые вышли в свет после грустных новостей о выкидыше. Звездная чета выглядела великолепно, супруга актера, казалось, уже оправилась от произошедшего несчастья. Многие не думали, что после откровений в Инстаграме Хилария будет готова вновь затронуть эту болезненную тему. Все-таки знаменитость получила не только слова поддержки, но и неожиданную волну критики от тех, кто считал, что такие проблемы необходимо переживать за закрытыми дверями. Однако супруги удивили журналистов издания Entertainment Tonight, отметив, что именно решение поделиться своей болью с тысячами фолловеров оказалось единственно верным.
Несмотря на второй выкидыш за год, женщина не собирается сдаваться. Они с Алеком полны решимости вновь стать родителями. «Мы не можем закончить на такой ноте. Я бы этого не хотела. Ведь это печальная нота», — сказала Хилария. Алек кивнул, соглашаясь с супругой: «У нас непременно будет еще один ребенок».
Кимберли Брук и Джеймс Ван Дер Бик
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и его супруга Кимберли поженились в 2010 году, воспитывали пятерых детей и мечтали о пополнении в семействе. Инстаграмы Джеймса и его избранницы под завязку набиты снимками белокурых отпрысков, а сама звездная чета регулярно рассказывает о своей повседневной жизни фолловерам. Как правило, больше откровенности себе позволяют жены знаменитостей, но только не в этой семье. Джеймс зачастую пускается в пространные рассуждения об отцовстве, в то время как Кимберли ограничивается лишь краткими подписями к снимкам.
8 октября 2019 года супруга актера сообщила радостную новость: она станет мамой в шестой раз. Поздравления, восторженные комментарии с эмодзи-сердечками, заметки в различных изданиях — все радовались за звездную чету. Ребенок должен был появиться на свет в апреле, но 19 ноября Джеймс огорошил фолловеров ужасным известием: у Кимберли случился выкидыш. Она чуть не погибла и осталась жива лишь благодаря усилиям медиков.
Он поблагодарил за поддержку всех фолловеров, друзей и коллег по цеху (недавно Ван Дер Бик участвовал в шоу «Танцы со звездами»).
Ранее у Кимберли было три выкидыша, и в 2018-м Джеймс посвятил этой сложной теме пост в микроблоге. Прежде всего он заметил, что считает само слово «выкидыш» неправильным и несправедливым по отношению к женщине. Такое определение, по мнению знаменитости, будто подразумевает вину матери за то, что она не смогла выносить ребенка и «выкинула» его.
В то время как на самом деле женщина зачастую ни в чем не виновата. Затем Джеймс призвал фолловеров, столкнувшихся с подобной бедой, не корить себя, а позволить себе пережить горе. Любые перемены, по словам Ван Дер Бика, могут привести в итоге к лучшему.
И, наверное, лучше, чем Джеймс, в его ситуации уже не скажешь. Справиться с горем ему и Кимберли помогают пятеро детей: 9-летняя Оливия, 7-летний Джошуа, 5-летняя Аннабел, 3-летняя Эмилия и годовалая Гвендолин.
Габриэль Руис и Филипп Писанчин
Ноябрь 2019 года стал месяцем боли и для актрисы Габриэль Руис, которая также решила не скрывать грустные новости от своих подписчиков и поделилась своими чувствами в Инстаграме.
Звезда сериалов и любимица обладателя Пулитцеровской премии Лина-Мануэля Миранды вышла замуж в 2016 году. Ее избранником стал режиссер и сценарист Филипп Писанчин. Их первый разговор, в отличие от ромкома Болдуинов, состоялся в Сети. Все до смешного просто: Габриэль увидела профиль Филиппа на сайте знакомств, впечатлилась, «и тут все заверте…» Прямо как в рассказе Аркадия Аверченко.
Многие поклонники ждали, что яркая брюнетка вскоре расскажет о беременности, но Габриэль не спешила радовать поклонников. Они с мужем завели Инстаграм своей собаке Лиле, которую подобрали в Мексике, и фолловеры актрисы было решили, что актриса направит всю энергию на питомца. Но нет, оказалось, что Габриэль и ее супруг просто решили не говорить о грядущем пополнении в семействе.
Однако замалчивать выкидыш она не стала. Напротив, 34-летняя Руис была как никогда искренней. Ей не было свойственно составлять трактаты под фотографиями, но она сделала исключение на этот раз:
Габриэль решила, что ее долг — обязательно поделиться своей историей. Потому что, по мнению актрисы, никто не говорит об этом так много, как следовало бы, и все предпочитают отмалчиваться, делать вид, словно ничего не произошло, в то время как каждый такой случай оставляет глубокий шрам в сердцах семей. Она писала о резкой боли, которая пронзила все тело, и проблемах со сном. Габриэль описывала, как она рыдала на руках мужа, и благодарила Бога за прописанный ей ибупрофен. Без претенциозности и прикрас.
В ее рассказе нашлось место и боли, и страху, и неуверенности, и надежде, но главными в нем были прямота и честность. Руис хотела напомнить подписчицам, которые сталкивались с подобным, что они не одиноки.
«Наши тела гораздо умнее, чем мы. Наши тела знают, когда с нами что-то не так, и тело заботится о нас и нашем будущем. Если вы читаете это и переживаете из-за возможного выкидыша, то знайте, что это обыденное явление, в этом нет ничьей вины. Все в конце концов будет хорошо», — заверила своих подписчиков Габриэль.
И они, конечно же, не могли ей не поверить.
Меган Маккейн и Бен Доменеч
Дочь сенатора Джона Маккейна — настоящая «деловая девушка» из одноименного фильма. Блондинка с ослепительной улыбкой уверенно строит карьеру на телевидении, называет себя республиканкой с «либеральными взглядами в отношении социальной политики», не стесняется яркой помады и смелых заявлений в адрес нынешнего президента США.
«Америка Джона Маккейна не нуждается в том, чтобы ее делали вновь великой. Потому что Америка всегда была и будет великой», — уверенно говорила Меган на похоронах отца в 2018 году.
Она вышла замуж за писателя и комментатора Бена Доменеча в 2017-м, но они оба не рвались как можно скорее обзавестись потомством. «Я не чувствовала этой врожденной тяги к материнству», — говорила потом Меган журналистам. Сказочная диснеевская свадьба отгремела, снимки, проданные журналу People, быстро разошлись по Сети, и МакКейн долго ворчала, что медиа просто одержимы ее браком. Телеведущая забеременела в 2019-м, но решила, как и Габриэль Руис, не делиться этой новостью.
Но о выкидыше, произошедшем в июле, она молчать не стала. В интервью программе Good Morning America, которое состоялось в конце октября, Меган поведала о непростых чувствах, которые ей довелось пережить. В 35 лет она готовилась впервые стать матерью, знала, что родит девочку, и даже скептическое отношение к материнству не помешало ей испытывать радость предвкушения.
Когда Меган узнала, что потеряла ребенка, она была опустошена. Маккейн попросту не ожидала, что печальное известие так сильно на нее повлияет. Ей в голову не приходило, что подобное может случиться.
«Я хочу, чтобы люди поняли, что они не одни, потому что я во время всех этих событий ощущала себя очень одинокой», — рассказала телеведущая, объясняя, почему не стала утаивать деталей своей болезненной истории.
Меган смогла пережить это горестное событие. Она утешила себя мыслью, что ее отец, скончавшийся от рака в 2018 году, где-то там на небесах сейчас держит на руках свою внучку.
Даниэль Ллойд и Майкл О’Нил
35-летняя Даниэль Ллойд — гордая обладательница скандальной известности. С одной стороны, в ее арсенале два титула («Мисс Англия – 2004» и «Мисс Великобритания – 2006»), а с другой — одного из них она была лишена за откровенную съемку для журнала Playboy. Она появлялась на публике с загаром, которому бы позавидовала Пэрис Хилтон, надевала ультрамини и с упоением делала пластические операции (в результате одной из них у Ллойд лопнул имплант в груди, и после этого она решила воздержаться от обращения к хирургам).
Даниэль стала звездой, благодаря участию в британских реалити-шоу. Она скандалила в «Большом брате» и изумляла своим интеллектом в «Слабом звене». За ней было любопытно наблюдать, так что Даниэль быстро завоевала любовь публики.
Будучи мамой мальчиков, она страстно мечтала о дочери. В 2017 году Ллойд выскочила замуж за электрика Майкла О’Нила, родила от него четвертого сына Ронни и грозилась, что прибегнет к запрещенным в стране методам, лишь бы стать матерью дочери. Правда, позднее она признала, что на радикальные меры все же не пойдет.
Спустя некоторое время в интервью журналу Closer Даниэль сказала, что твердо убеждена, что это была девочка. «Беременность ощущалась иначе в сравнении с другими. Мое сердце было разбито, когда я узнала о выкидыше. Я была беременна всего 8 недель, но это все-таки ребенок. Так что мне было очень тяжело», — признавалась Ллойд.
Судя по Инстаграму, Даниэль вновь радуется жизни. Она проводит много времени с супругом и сыновьями, наряжает елку к Рождеству и не оставляет мысль о том, что все-таки родит дочь. Возможно, однажды ее мечта сбудется.
Джейми Отис и Даг Хенер
Довольно часто пары, образовавшиеся на реалити-шоу, быстро рвут отношения, как только гаснет свет софитов. Снимают с лиц натянутые улыбки и расходятся по домам, забывая друг о друге. В некоторых случаях – еще несколько месяцев они дурят публику, притворяясь влюбленными. Но бывают и исключения.
Джейми Отис, обыкновенная медсестра из Нью-Йорка, ни на что не рассчитывала, когда подавала заявку на участие в «Холостяке». Построить любовь ей так и не удалось, но завести полезные знакомства — очень даже. Ее пригласили попробовать свои силы в новом шоу Married at First Sight, где участники впервые виделись… на собственной свадьбе.
Они с Дагом страстно мечтали о ребенке. В 2016 году звездная пара объявила о пополнении в семье, но спустя неделю у Джейми случился выкидыш на 4-м месяце беременности. Она даже успела придумать мальчику имя и сейчас часто упоминает его в своих публикациях — так, по ее словам, она хранит память о нерожденном ребенке. Тем не менее знаменитость не теряла надежды однажды стать матерью, и летом 2017-го на свет появилась ее долгожданная девочка. Малышку назвали Хенли Грейс, вскоре она уже стала звездой маминого Инстаграма. Впрочем, Джейми и Даг не хотели останавливаться на достигнутом.
В январе 2019 года супруги поделились печальным известием — еще один выкидыш. «Я опустошена. Плодный пузырь сформировался, а сам ребенок перестал расти в какой-то момент», — рассказала Джейми в Инстаграме. Супруги поблагодарили всех неравнодушных за поддержку. Многие считали, что после этого Даг и Джейми оставят попытки стать родителями во второй раз, но в сентябре они удивили всех.
На днях донельзя счастливая Джейми разместила фото с подписью «15 недель беременности» и пообещала рассказать фолловерам, кто же появится на свет: мальчик или девочка. Подписчики, которые прошли огонь и воду вместе с этой звездной семьей, пришли к единому выводу: пол, в сущности, не имеет значения. Главное, чтобы ребенок родился здоровым.
Сергей Есенин писал в поэме «Черный человек», что, переживая утраты и горечь, «казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство». Но так ли важно сегодня «казаться»? Да и ради кого это нужно делать? К чему создавать иллюзию того, что у тебя все хорошо, если на самом деле это не так и боль раздирает сердце? На все эти вопросы и отвечают знаменитости, решившие поделиться своим горем от потери ребенка в этом году.
Они дарят другим родителям, оказавшимся в похожей ситуации, ощущение, что они не одни, и помогают пережить беду. Если раньше казалось, что звезды сохраняют даже в Инстаграме иллюзию идеальной жизни, в которой нет места болезням и смерти, то сегодня они делают шаг навстречу своим поклонникам и поклонницам. Они горюют, негодуют, страдают от депрессии и выкарабкиваются из нее — испытывают настоящие эмоции (неважно, что негативные) и не боятся говорить об этом.
Возможно, именно в этом направлении и стоит двигаться дальше.