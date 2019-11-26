«Прямо в синяках приступила к работе»: Андрей Разин вспомнил, как принял избитую мужем Наталью Ветлицкую в группу «Мираж»

Пока Наталья Ветлицкая готовится к долгожданному возвращению на сцену, Андрей Разин вспоминает, как певица начинала свою карьеру и через какие трудности ей пришлось пройти.



Наталья Ветлицкая

В преддверии эффектного возвращения на российскую сцену Наталья Ветлицкая дала первое за 15 лет интервью, в котором рассказала о своей жизни, отношениях с мужчинами и переезде в Испанию.



Довольно откровенно Наталья поведала и о первом супруге Павле Смеяне, с которым состояла в браке в конце 1980-х годов.

«Это был очень опасный, специфичный человек. Он мне много лет в кошмарах снился: что он нападает, убивает меня», — вспоминала звезда в беседе с Андреем Малаховым.

Андрей Разин

Чуть позже своими воспоминаниями о том времени поделился и Андрей Разин. В 1988 году он встретил Наталью в коридоре гостиницы после того, как ее избил муж. «Он выкинул ее побитую из номера вместе с вещами. Устроил настоящее побоище и просто вышвырнул девчонку на улицу!» — цитирует слова Разина «КП».



1 2 3 ... 10 Наталья Ветлицкая готовится к возвращению на сцену и обещает дать несколько концертов в России до конца 2020 года

Как рассказал продюсер, именно состояние Ветлицкой послужило толчком к началу ее карьеры в «Мираже». «Я как директор ее пожалел и принял в группу. Так, прямо в синяках, она и приступила к работе. А куда деваться? Ей больше некуда было идти», — объяснил Андрей Разин.