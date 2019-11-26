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«Прямо в синяках приступила к работе»: Андрей Разин вспомнил, как принял избитую мужем Наталью Ветлицкую в группу «Мираж»

Пока Наталья Ветлицкая готовится к долгожданному возвращению на сцену, Андрей Разин вспоминает, как певица начинала свою карьеру и через какие трудности ей пришлось пройти.
Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая

В преддверии эффектного возвращения на российскую сцену Наталья Ветлицкая дала первое за 15 лет интервью, в котором рассказала о своей жизни, отношениях с мужчинами и переезде в Испанию.

Довольно откровенно Наталья поведала и о первом супруге Павле Смеяне, с которым состояла в браке в конце 1980-х годов.

«Это был очень опасный, специфичный человек. Он мне много лет в кошмарах снился: что он нападает, убивает меня», — вспоминала звезда в беседе с Андреем Малаховым. 
Андрей Разин
Андрей Разин

Чуть позже своими воспоминаниями о том времени поделился и Андрей Разин. В 1988 году он встретил Наталью в коридоре гостиницы после того, как ее избил муж. «Он выкинул ее побитую из номера вместе с вещами. Устроил настоящее побоище и просто вышвырнул девчонку на улицу!» — цитирует слова Разина «КП». 

  • Наталья Ветлицкая
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    Наталья Ветлицкая готовится к возвращению на сцену и обещает дать несколько концертов в России до конца 2020 года
    Смотреть галерею

Как рассказал продюсер, именно состояние Ветлицкой послужило толчком к началу ее карьеры в «Мираже». «Я как директор ее пожалел и принял в группу. Так, прямо в синяках, она и приступила к работе. А куда деваться? Ей больше некуда было идти», — объяснил Андрей Разин.

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26 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Александр Чумичев/ТАСС, Олег Власов/ТАСС, Привет, Андрей/YouTube.com, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Наталья Ветлицкая, Андрей Разин

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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