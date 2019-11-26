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72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

К сожалению, никто не застрахован от критики. Недавно с этой проблемой столкнулась София Ротару, готовящаяся к выступлению в рамках «Песни года».
София Ротару
София Ротару

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене. Народная артистка эффектно вернулась летом этого года, выступив на «Новой волне». Вскоре она анонсировала свой концерт в рамках «Песни года», однако на этот раз начался настоящий скандал. 

Многие решили, что певица согласилась только из-за большого гонорара. «Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров. 

София Ротару
Он объяснил, что София не смогла выступить в 2018-м из-за введенного на Украине военного положения — некоторым участникам ее команды было запрещено покидать страну. К тому же «Песня года» не подразумевает плату артистам.

«В прошлом году певицу разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации», — поделился Лавров.

  • София Ротару
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    София Ротару вернулась на российскую сцену в августе прошлого года, появившись на «Новой волне»
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В защиту артистки выступило множество ее звездных друзей. Среди их числа Иосиф Пригожин, Николай Басков, Владимир Винокур и другие.

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26 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @sofiarotaru.official/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
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София Ротару

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
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