72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

К сожалению, никто не застрахован от критики. Недавно с этой проблемой столкнулась София Ротару, готовящаяся к выступлению в рамках «Песни года».

София Ротару

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене. Народная артистка эффектно вернулась летом этого года, выступив на «Новой волне». Вскоре она анонсировала свой концерт в рамках «Песни года», однако на этот раз начался настоящий скандал.



Многие решили, что певица согласилась только из-за большого гонорара. «Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.

Он объяснил, что София не смогла выступить в 2018-м из-за введенного на Украине военного положения — некоторым участникам ее команды было запрещено покидать страну. К тому же «Песня года» не подразумевает плату артистам.

«В прошлом году певицу разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации», — поделился Лавров.



1 2 3 ... 10 София Ротару вернулась на российскую сцену в августе прошлого года, появившись на «Новой волне»

В защиту артистки выступило множество ее звездных друзей. Среди их числа Иосиф Пригожин, Николай Басков, Владимир Винокур и другие.