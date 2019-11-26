72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене. Народная артистка эффектно вернулась летом этого года, выступив на «Новой волне». Вскоре она анонсировала свой концерт в рамках «Песни года», однако на этот раз начался настоящий скандал.
Многие решили, что певица согласилась только из-за большого гонорара. «Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
«В прошлом году певицу разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации», — поделился Лавров.
В защиту артистки выступило множество ее звездных друзей. Среди их числа Иосиф Пригожин, Николай Басков, Владимир Винокур и другие.