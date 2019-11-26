Братство колец: почему Кейт Миддлтон носит сразу три украшения на одном пальце

После замужества Кейт Миддлтон стала носить обручальное кольцо, которое раньше принадлежало принцессе Диане. Украшение с огромным сапфиром не может не привлекать к себе внимание — поэтому фотографы не раз запечатлевали руки герцогини Кембриджской крупным планом.
Логичным было бы предположить, что Миддлтон решила добавить к аксессуару с большим камнем дополнительную опору — все же само кольцо имеет достаточно тонкое основание.
Впрочем, если приглядеться, можно заметить, что все три кольца выполнены из разных видов золота и поэтому имеют неодинаковую толщину и оттенок.
Скорее всего, первое из колец, сделанное из розового золота, Кейт носила еще во времена студенчества. Тогда принц Уильям преподнес его возлюбленной в знак серьезности своих намерений.
Второе кольцо с изящной бриллиантовой дорожкой также считается подарком супруга герцогини. В первый раз украшение заметили в 2013-м, после рождения принца Джорджа.