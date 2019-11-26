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Братство колец: почему Кейт Миддлтон носит сразу три украшения на одном пальце

Ювелиры и самые внимательные фанаты давно заметили, что на безымянном пальце Кейт Миддлтон красуется не только роскошное обручальное кольцо с сапфиром, но и еще два более скромных украшения. Как оказалось, каждое из них имеет для герцогини особый смысл.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

После замужества Кейт Миддлтон стала носить обручальное кольцо, которое раньше принадлежало принцессе Диане. Украшение с огромным сапфиром не может не привлекать к себе внимание — поэтому фотографы не раз запечатлевали руки герцогини Кембриджской крупным планом. 

Разглядывая такие снимки, можно заметить, что кроме обручального украшения на безымянном пальце Кейт всегда носит еще два тонких колечка.

Логичным было бы предположить, что Миддлтон решила добавить к аксессуару с большим камнем дополнительную опору — все же само кольцо имеет достаточно тонкое основание. 

Кейт Миддлтон
 

Впрочем, если приглядеться, можно заметить, что все три кольца выполнены из разных видов золота и поэтому имеют неодинаковую толщину и оттенок. 

Журналисты британского таблоида The Sun решили узнать, почему Кейт носит столько украшений сразу. Они изучили множество снимков супруги принца, чтобы понять, когда у нее появились эти кольца.

Скорее всего, первое из колец, сделанное из розового золота, Кейт носила еще во времена студенчества. Тогда принц Уильям преподнес его возлюбленной в знак серьезности своих намерений. 

Второе кольцо с изящной бриллиантовой дорожкой также считается подарком супруга герцогини. В первый раз украшение заметили в 2013-м, после рождения принца Джорджа.

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26 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да боже, многие носят три кольца в Британии. Первое -помолвка, второе- женитьба, а третье - кольцо вечности.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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