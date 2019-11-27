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Ольга и Анна Бузовы даже на дне рождения отца ведут себя как чужие люди

Вот уже около года Ольга и Анна Бузовы не общаются друг с другом. Однако родные сестры не смогли не прийти на день рождения отца.
Ольга Бузова, Анна Бузова
Анна и Ольга Бузовы

О ссоре между Ольгой и Анной Бузовыми стало известно в начале 2019 года. Певица отмечала свой день рождения в Куршавеле в кругу близких подруг и сестры, все было хорошо: девушки весело проводили время и фотографировались, посвящая друг другу теплые слова в соцсетях. 

Однако уже на родину сестры возвращались разными классами: Ольга летела в бизнесе, а Анна — в экономе.
Ольга Бузова

Многие поклонники решили, что последней каплей стало появление Бузовой-младшей на празднике Анастасии Тарасовой, однако та опровергла эти домыслы. На днях родные сестры на время забыли о своих разногласиях и все же встретились. 

Поводом послужил день рождения их отца Игоря Бузова. Несмотря на семейный праздник и узкий круг присутствовавших (были Ольга, Анна с возлюбленным и сам именинник), девушки сторонились друг друга и вели себя как чужие люди.

Игорь Бузов все равно был рад видеть их вместе. «Дочки, спасибо за вечер. А желание мне загадывать и не пришлось. Оно исполнилось. Я вас очень люблю», — написал он в своем Инстаграме.

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27 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @annabuzova, @buzova86, @ibuzov/Instagram
Теги

Ольга Бузова, Анна Бузова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Младшая на пятки наступает)))ну,что Оля думала,что та пойдет работать куда-то...так и будет то певицей,то рисовать, то бусики продавать))) что поделать.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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