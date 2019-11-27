Ольга и Анна Бузовы даже на дне рождения отца ведут себя как чужие люди

Вот уже около года Ольга и Анна Бузовы не общаются друг с другом. Однако родные сестры не смогли не прийти на день рождения отца.



Анна и Ольга Бузовы

О ссоре между Ольгой и Анной Бузовыми стало известно в начале 2019 года. Певица отмечала свой день рождения в Куршавеле в кругу близких подруг и сестры, все было хорошо: девушки весело проводили время и фотографировались, посвящая друг другу теплые слова в соцсетях.

Однако уже на родину сестры возвращались разными классами: Ольга летела в бизнесе, а Анна — в экономе

Многие поклонники решили, что последней каплей стало появление Бузовой-младшей на празднике Анастасии Тарасовой, однако та опровергла эти домыслы. На днях родные сестры на время забыли о своих разногласиях и все же встретились.

Поводом послужил день рождения их отца Игоря Бузова. Несмотря на семейный праздник и узкий круг присутствовавших (были Ольга, Анна с возлюбленным и сам именинник), девушки сторонились друг друга и вели себя как чужие люди.



1 2 3 ... 10 Многим поклонникам Анны и Ольги интересны их отношения

Игорь Бузов все равно был рад видеть их вместе. «Дочки, спасибо за вечер. А желание мне загадывать и не пришлось. Оно исполнилось. Я вас очень люблю», — написал он в своем Инстаграме.