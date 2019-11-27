«Я была девушкой по выходным»: Алла Сигалова впервые рассказала о 9-летнем романе с известным женатым артистом

60-летняя Алла Сигалова была замужем дважды. Однако недавно она рассказала еще об одном мужчине, которого любила всем сердцем.

Алла Сигалова

Актриса и хореограф Алла Сигалова не раз говорила, что любовь для нее находится на первом месте. Она дважды была замужем и воспитывает двух детей.

На днях знаменитость раскрыла интересную подробность своей личной жизни.

60-летняя Сигалова стала новой героиней программы «Судьба человека», в которой поведала о длительном романе с известным актером. Танцовщица предпочла не называть его имени, однако призналась, что эти девять лет для нее стали «прекрасной огромной жизнью».

Кадр из передачи «Судьба человека»

Алла повстречала его еще в молодости. «Он был большим артистом, очень красивым, невероятным! Все, что девушка могла представить себе в идеальном мужчине, о чем она могла мечтать, все было в этом человеке. Я добивалась его», — вспоминает хореограф о том времени с игривым блеском в глазах.

«Он не был моим супругом. У него была семья. А я была девушкой по выходным», — призналась Алла.

Сигалова не собиралась уводить его из семьи. «Мне было хорошо. Я все прекрасно понимала, и это даже не обсуждалось», — объяснила она.



Тем не менее их роману пришел конец. «Мы как-то поняли, что надо уходить друг от друга. Была тупиковая ситуация — отношения уже не развивались. Дальше были стены, которые надо было взрывать, но это было невозможно», — подытожила Алла Сигалова.