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«Я была девушкой по выходным»: Алла Сигалова впервые рассказала о 9-летнем романе с известным женатым артистом

60-летняя Алла Сигалова была замужем дважды. Однако недавно она рассказала еще об одном мужчине, которого любила всем сердцем.
Алла Сигалова
Алла Сигалова

Актриса и хореограф Алла Сигалова не раз говорила, что любовь для нее находится на первом месте. Она дважды была замужем и воспитывает двух детей.

На днях знаменитость раскрыла интересную подробность своей личной жизни. 

60-летняя Сигалова стала новой героиней программы «Судьба человека», в которой поведала о длительном романе с известным актером. Танцовщица предпочла не называть его имени, однако призналась, что эти девять лет для нее стали «прекрасной огромной жизнью». 

Кадр из передачи «Судьба человека»
Кадр из передачи «Судьба человека»

Алла повстречала его еще в молодости. «Он был большим артистом, очень красивым, невероятным! Все, что девушка могла представить себе в идеальном мужчине, о чем она могла мечтать, все было в этом человеке. Я добивалась его», — вспоминает хореограф о том времени с игривым блеском в глазах. 

«Он не был моим супругом. У него была семья. А я была девушкой по выходным», — призналась Алла. 

Сигалова не собиралась уводить его из семьи. «Мне было хорошо. Я все прекрасно понимала, и это даже не обсуждалось», — объяснила она. 

Тем не менее их роману пришел конец. «Мы как-то поняли, что надо уходить друг от друга. Была тупиковая ситуация — отношения уже не развивались. Дальше были стены, которые надо было взрывать, но это было невозможно», — подытожила Алла Сигалова.

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27 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Россия 1/YouTube.com
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Алла Сигалова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • ну и смысл говорить а, и не говорить б. просто чтобы акцентировать внимание на чем? что беспринципная и согласна быть дамой на выходные? не понимаю. у этих звездуль крышняк сносит к старости. приятно им что ли о походах молодости вспоминать? типа я была огого? то одна признается, то другая. невидаль какая, кувыркаться с женатым и получать от этого удовольствие.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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