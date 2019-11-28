«Бешенство матки», опыты Фрейда, жизнь в изгнании: история свекрови Елизаветы II, которую считали сумасшедшей

Кажется, о членах британской королевской семьи мы знаем если не все, то многое. И драмы у каждого из них всегда было предостаточно. Но есть одна история, которой мы раньше не касались, и теперь рады наверстать упущенное. Рассказываем о женщине, которая страдала больше, чем кто-либо из Виндзоров, трудилась усерднее всех их вместе взятых и навсегда вошла в историю как «главная святая Букингемского дворца».

В этом ноябре на платформе Netflix стартовал третий сезон сериала «Корона» о британской королевской семье. Постараемся не спойлерить, но отметим, что он получился гораздо интереснее, живее и скандальнее, чем первые два, ибо посвящен не скучным государственным делам Елизаветы II, а любовным отношениям Виндзоров и их семейным драмам.



Тут вам и измены мужа принцессы Маргарет, и пьяные загулы ее самой, актерские метания молодого Чарльза и холодность матери по отношению к сыну, слезы Филиппа, вызванные первым полетом человека на Луну, и лавстори красавицы-Анны, уложившей в постель (внимание!) первого мужа Камиллы Паркер Боулз… Но в первую очередь хочется отметить персонажа, о котором раньше мы никогда не говорили. Принцесса Алиса. Слышали о такой?

Мама Филиппа. Свекровь Елизаветы II. Любимая бабушка Анны. Та, кем восхищается Уильям. Немногочисленные заметки о ней в интернете пестрят громкими заголовками — «Безумная родственница королевы», «Первая сексуально озабоченная в Букингемском дворце».

Да, она не была святой, хотя именно так ее нарекли журналисты The Guardian.

В 1967 году она дала им интервью, начинавшееся со слов: «Я родилась в Виндзорском замке. Королева Виктория присутствовала при моем рождении. Но все считали меня умственно отсталой и отправили в лечебницу. Психиатрическую. Меня лечил там сам Зигмунд Фрейд. Он был недобрым человеком».



Представляете, какая была сенсация, прогремевшая с первой полосы самой главной газеты того времени! Да уж, эта совершенно фантастическая женщина дала прикурить скучным жителям Букингема и жгла так, что дым стоял коромыслом. В прямом смысле этого слова — курила она много и до последнего своего вздоха 5 декабря 1969-го. В этом году исполняется ровно полвека со дня смерти женщины, историей которой хочется поделиться.

Танцующая в тишине

Алиса Баттенберг появилась на свет 25 февраля 1885 года. Как мы уже знаем, при ее рождении присутствовала сама королева Виктория, которая приходилась ей прабабушкой. 66-летняя на тот момент правительница обожала свою кроху-правнучку и одной из первых обратила внимание на ее «странности». Девочка плохо реагировала на слова окружающих и сама заговорила поздно и так невнятно, что тут же была отправлена к придворному врачу. Диагноз поставили неутешительный — слабослышащая, почти глухая.

Горевать не стали, а стали действовать. Благодаря упорству родных Алиса научилась читать по губам и весьма внятно говорить на немецком, английском, французском, а впоследствии и греческом языках. Жаль, что в этом списке не оказалось русского, ведь в детстве принцесса нередко наведывалась в Россию, посещая своих любимых родственников — наше знаменитое семейство Романовых. Особо близкие отношения у нее сложились с тетушкой Эллой (Елизаветой Федоровной, супругой великого князя Сергея Александровича) и тетушкой Алекс (Александрой Федоровной, женой императора Николая II).

Ольга, Анастасия и Татьяна Романовы и их кузина Алиса Баттенберг

Алиса активно выходила в свет — от ухажеров не было отбоя. В 1902 году она была приглашена на коронацию Эдуарда VII (прадедушки Елизаветы II), где и познакомилась с греческим принцем Андреем. Высокий статный красавец со светлыми волосами и серо-зелеными глазами был одним из самых завидных женихов на том мероприятии.

Наша героиня была ему под стать — тоже голубых кровей, хороша собой, весела, учтива, обожала танцевать (хоть и плохо слышала). Это была любовь с первого взгляда. Со свадьбой тянуть не стали и поженились 6 октября 1903 года. Ей было 18, ему — 21.

«Любимый Бабикинс»

Началась обычная семейная жизнь — скучная настолько, насколько она могла быть в монаршей семье. Завтраки за общим столом, прогулки по парку, обед по расписанию, вечерние балы и скандалы за закрытыми дверьми. Принц Андрей хоть и любил свою молодую жену, но не пропускал ни одной юбки. Его не смущало даже наличие детей, а их у пары было пятеро — дочери Маргарита, Теодора, Сесилия, София и сын Филипп. Единственный мальчик — «любимый Бабикинс».

Незадолго до рождения будущего мужа Елизаветы II в жизни семьи наступила черная полоса. В 1918 году деверя Алисы, греческого короля Константина I, заставили отречься от престола, чета эмигрировала в Швейцарию. Там Алиса узнала страшную весть о гибели в России двух ее любимых тетушек: великой княгини Елизаветы Федоровны в пригороде уральского города Алапаевска и царицы Александры Федоровны — в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.



Беда не приходит одна. Начались проблемы с деньгами, жить было негде и не на что, пришлось уехать из страны. Да еще этот муж, который вместо того, чтобы лишний раз обнять супругу, предпочитал общество других дам. Тогда же его арестовали — ставили в вину территориальные потери Греции в греко-турецкой войне.

Андрей оказался на волосок от расстрела. Пришлось бежать и бежать без оглядки.

Помог тайный агент, купивший семье принца билеты на военный корабль, следовавший в Великобританию. Никакого первого класса и хрусталя за обеденным столом — будущий супруг британской королевы провел всю дорогу в коробке от апельсинов…

В Англии они не задержались — жители провинциального Дувра, где обосновалось семейство, отчего-то не взлюбили незваных гостей. Пришлось вновь паковать чемоданы и отправляться в путь. На этот раз курс держали на Францию, где их ждала Мари Бонапарт.

«Бешенство матки»

Об этой мадам стоило бы написать отдельно (и мы это обязательно сделаем) — она была крайне интересной особой. А какую жизнь прожила! Взять хотя бы тот факт, что в поисках «священного экстаза» она переспала… с собственным сыном.



Фригидная родственница Наполеона Бонапарта (именно так про нее писала пресса) приютила семью брата мужа, выделив им гостевой дом на территории своего особняка. В свет не выводила, но по вечерам приглашала в главную гостиную, где собирались ее друзья. Одним из них был великий и ужасный Зигмунд Фрейд.

Вместе с Мари он занимался исследованием проблемы женской сексуальности и сексуального удовлетворения. Для нее этот вопрос стал делом всей жизни — свой первый оргазм она испытала лишь в 48 лет.

Бонапарт и Фрейд во всем видели сексуальную неудовлетворенность, а потому сразу решили, что именно этим недугом страдает принцесса Алиса. Женщина была слишком нервной, часто подвергалась приступам истерии и вообще вела себя неадекватно. Еще бы, после всего, что ей удалось пережить.



Принц Андрей, уже давно переставший проявлять к своей жене какой-либо интерес, поддакивал профессору: да, Алиса больна и должна быть немедленно госпитализирована.

Для него это стало отличным шансом избавиться от надоевшей супруги и с головой окунуться в амурные дела.

Действовать нужно было незамедлительно.



Приехавшие санитары увезли впавшую в безумие Алису в одну из психиатрических клиник под Швейцарией. Там она была на особом положении — на особо жестоком: «лечили» электрошоком, облучали ее яичники рентгеновскими лучами, часами держали в ледяной воде. Все для того, чтобы вызвать менопаузу и снизить либидо. Зигмунд Фрейд, взявший под личный контроль пациентку голубых кровей, написал в ее истории болезни своим узким и угловатым почерком «Бешенство матки».

«Он был жестоким, очень жестоким человеком», — вспоминала позднее Алиса. Она несколько раз пыталась сбежать, но врачам удавалось удерживать ее в «тюрьме» два с половиной года. Тогда соседом по заточению был знаменитый русский танцовщик Вацлав Нижинский.

Встреча века

Семья распалась. Муж (на тот момент уже бывший) уехал в Монте-Карло, где ушел в загул. Дочки одна за другой повыходили замуж за немецких аристократов, Филиппа отправили к родственникам в Англию.

Именно там в 1934-м он впервые увидит Лилибет, будущую королеву Елизавету II. Ей было восемь, ему тринадцать.

Спустя три года произойдет их вторая встреча. Еще через два в животе будущей правительницы запорхают бабочки, когда она вместе с родителями и сестрой Маргарет прибудет с визитом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. 18-летний красавец-кадет Филипп Маунтбеттен будет сопровождать их во время экскурсии по зданию и покорит 13-летнюю Елизавету своими голубыми глазами, высоким ростом и незаурядным чувством юмора. Так четвероюродные брат и сестра влюбились друг в друга, чтобы через восемь лет стать мужем и женой.

Мама будущего герцога Эдинбургского к тому времени смогла сбежать из психбольницы и поселилась в Афинах, где жила в скудно обставленной двухкомнатной квартире и работала в местном отделении Красного креста. Свадьба единственного сына стала последним мероприятием в ее жизни, на котором она появилась в вечернем наряде. Оставшиеся 22 года своей жизни она будет ходить в сером монашеском платье и платке.

Бедные родственники

Родители невесты были категорически против этого брака. Они еще могли закрыть глаза на нищенское положение будущего зятя, но нервное заболевание его матери считали настоящим позором. Где это видано, чтобы в королевской семье появилась сумасшедшая, да еще и озабоченная! Тогда еще никто не знал, что повторные исследования опровергли диагноз Фрейда — Алиса была совершенно здоровой и не испытывала никаких психологических или иных проблем.

Когда дело дошло до помолвки, у 26-летнего Филиппа возникла затруднительная ситуация — с каким кольцом делать предложение? Невеста из самого высшего общества, поэтому и украшение должно быть соответствующим. Но где взять на него деньги? На помощь пришла Алиса, вручившая сыну сохраненную бриллиантовую тиару, из которой сделали браслет и кольцо. С ним Елизавета II не расстается вот уже (!) 72 года.

От себя лично Алиса преподнесла невестке Меандровую тиару — драгоценный аксессуар был подарен ей на свадьбу с Андреем Греческим 6 октября 1903 года.



Елизавете очень понравилось изящное украшение с национальным греческим орнаментом, но она ее ни разу не надела — королева-мать высокомерно отметила, что подобная «безвкусица» совсем не к лицу наследнице британского престола.

К счастью, тиара не затерялась в сокровищницах Букингемского дворца и не покрылась пылью, а нашла новую хозяйку — принцессу Анну. Единственная дочь британской королевы получила ее в подарок на свое 18-летие и с тех пор, а прошло уже полвека, регулярно появляется в ней на публике. Ее дочь Зара надела тиару на свою свадьбу с Майком Тиндоллом в 2011 году. Дедушка Филипп был очень доволен таким жестом!

Жизнь в изгнании

После свадьбы Филиппа принцесса Алиса вернулась в Афины, где продолжила свою благотворительную деятельность. Продав последние украшения, она основала Монашеский орден — сестринскую обитель Марфы и Марии.



Все эти годы принцесса, по ошибке признанная невменяемой, оставалась в полном сознании и адекватности, правда физически была сильно слаба — всю еду, которую ей посылали родственники, она отдавала нуждающимся, оставляя себе лишь крохи. Алиса продолжала очень много курить и не отказывалась от порции столового вина за ужином.

В 1967-м в Греции произошел военный переворот — оставаться там жить было крайне опасно. Первой (и, возможно, единственной), кто забеспокоился о судьбе Алисы, стала ее невестка. Елизавета II отправила своего секретаря в Афины, чтобы он лично доставил принцессу во дворец. Ее поселили на верхнем этаже в небольшой комнате, из которой она практически не выходила.

Чаще всех к Алисе заглядывала 17-летняя Анна, которая с упоением слушала рассказы бабушки и под шумок стреляла у нее сигареты.

Филипп появлялся в покоях матери гораздо реже, чем мог бы, — герцогу Эдинбургскому было стыдно перед родительницей за то, что он, поверив отцу, тоже считал ее полубезумной. К счастью, он успел попросить прощения у мамы, а в ответ услышал: «Это я должна извиниться перед тобой, Бабикинс».

1 2 3 ... 12 Принц Уильям на могиле своей прабабушки в Иерусалиме

Принцесса Алиса умерла 5 декабря 1969 года. Как она и просила, ее похоронили в Церкви Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Именно туда 28 июня 2018-го приезжал принц Уильям. При жизни не знакомый со своей прабабушкой герцог Кембриджский, сжимая в руке букет полевых цветов, произнес: «Ее история — предмет большой гордости для всей моей семьи».