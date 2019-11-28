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40-летняя модель Петра Немцова впервые стала матерью, родив сына недоношенным

На днях Петра Немцова поделилась с подписчиками радостной новостью: у них с мужем Бенджамином Латтерче родился сын. Модель опубликовала фото ножки малыша. 
Петра Немцова и Бенджамин Латтерче
Петра Немцова и Бенджамин Латтерче

Петра Немцова и Бенджамин Латтерче стали мужем и женой в августе этого года. Через месяц стало известно, что молодожены ждут ребенка.

27 ноября Петра сообщила в своем Инстаграме радостную новость: она впервые стала мамой. Знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлена маленькая ножка ее сына.

Как призналась модель, мальчик родился раньше срока, на 34-й неделе, поэтому на некоторое время оставался в больнице.

«Он решил появиться посреди ночи в отдаленной местности, окруженной природой. Была сильная буря, и я чуть было не родила недоношенного ребенка в машине, направляясь в сторону ближайшей больницы. Но все обошлось. С 15-го ноября он был в разных клиниках, рос и креп. Теперь наш красивый мальчик с нами, в безопасности, защищен и любим», — написала Петра в соцсети.

Подписчики тут же принялись поздравлять новоиспеченную маму с рождением сына и пожелали крепкого здоровья ее семье. Woman.ru присоединяется к теплым словам!

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28 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @pnemcova/Instagram
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Петра Немцова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляю!! Красивая семья

  • Она прекрасна! Очень позитивная, улыбка добрая, видно, что хороший человек! Очень рада, что у неё все хорошо!

  • Очаровательная только она не немцова а Немкова

  • ничего не имею против вегетарианцев. но почему-то среди знаменитостей веганов и моих знакомых очень часто проблемы либо вообще забеременнеть, либо вот такие истории. может, совпадение просто... Петра мне всегда очень нравилась.И действительно, она позитивный человек.Пусть у них все хорошо сложится!

  • Она умничка. Пережив такое страшное цунами, где погиб ее любимый, а сама она чудом уцелела, нашли в себе силы жить, любить, помогать другим - и даже сумел дать жизнь малышу. Потрясающая женщина.

  • Гость

    ничего не имею против вегетарианцев. но почему-то среди знаменитостей веганов и моих знакомых очень часто проблемы либо вообще забеременнеть, либо вот такие истории. может, совпадение просто... Петра мне всегда очень нравилась.И действительно, она позитивный человек.Пусть у них все хорошо сложится!

    Может не вегетарианство виновато, а сложный перелом таза?

  • Красивая женщина.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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