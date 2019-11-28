40-летняя модель Петра Немцова впервые стала матерью, родив сына недоношенным

Петра Немцова и Бенджамин Латтерче стали мужем и женой в августе этого года. Через месяц стало известно, что молодожены ждут ребенка.
27 ноября Петра сообщила в своем Инстаграме радостную новость: она впервые стала мамой. Знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлена маленькая ножка ее сына.
«Он решил появиться посреди ночи в отдаленной местности, окруженной природой. Была сильная буря, и я чуть было не родила недоношенного ребенка в машине, направляясь в сторону ближайшей больницы. Но все обошлось. С 15-го ноября он был в разных клиниках, рос и креп. Теперь наш красивый мальчик с нами, в безопасности, защищен и любим», — написала Петра в соцсети.
Подписчики тут же принялись поздравлять новоиспеченную маму с рождением сына и пожелали крепкого здоровья ее семье. Woman.ru присоединяется к теплым словам!