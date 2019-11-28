Юлия Снигирь рассказала, что ее сын растет «ужасно вредным человеком»

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вместе уже около четырех лет. Пара воспитывает общего сына, трехлетнего Федора. На днях актриса рассказала о характере мальчика.

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не любят афишировать подробности личной жизни. Актер воспитывает семерых детей от прошлого брака и сына, которого ему родила возлюбленная в 2016 году. На днях Юлия рассказала о характере трехлетнего Федора.

Кадр из нового выпуска программы «Кино в деталях»

Снигирь стала героиней нового выпуска «Кино в деталях». В основном звезда рассказывала о своей карьере и недавних ролях, но разговор коснулся и семьи.

36-летняя актриса призналась, что ее сын растет «ужасно вредным человеком».

«Он качает права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень. Его интересуют только машинки: знает все марки, узнает их в полумраке. Не хочет ни плавать, ни заниматься ничем — только играть», — поделилась Юлия в беседе с Федором Бондарчуком.

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Недавно в Сети ходили слухи о том, что Цыганов и Снигирь официально оформили свои отношения. Однако актриса не стала подтверждать эту информацию, заявив лишь то, что они продолжают жить «своей жизнью».