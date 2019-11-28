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Юлия Снигирь рассказала, что ее сын растет «ужасно вредным человеком»

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вместе уже около четырех лет. Пара воспитывает общего сына, трехлетнего Федора. На днях актриса рассказала о характере мальчика.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не любят афишировать подробности личной жизни. Актер воспитывает семерых детей от прошлого брака и сына, которого ему родила возлюбленная в 2016 году. На днях Юлия рассказала о характере трехлетнего Федора. 

Кадр из нового выпуска программы «Кино в деталях»
Кадр из нового выпуска программы «Кино в деталях»

Снигирь стала героиней нового выпуска «Кино в деталях». В основном звезда рассказывала о своей карьере и недавних ролях, но разговор коснулся и семьи.

36-летняя актриса призналась, что ее сын растет «ужасно вредным человеком». 

«Он качает права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень. Его интересуют только машинки: знает все марки, узнает их в полумраке. Не хочет ни плавать, ни заниматься ничем — только играть», — поделилась Юлия в беседе с Федором Бондарчуком.

  • Юлия Снигирь, Евгений Цыганов
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    Евгений Цыганов и Юлия Снигирь — одна из самых скрытных пар в отечественном кинематографе
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Недавно в Сети ходили слухи о том, что Цыганов и Снигирь официально оформили свои отношения. Однако актриса не стала подтверждать эту информацию, заявив лишь то, что они продолжают жить «своей жизнью».

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28 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @yuliasnigir/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Федор Бондарчук

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые поставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье не очень.

    Не совсем понятно как у единственного ребенка в семье все-таки есть братья и сестры.
    Сразу понятно ее отношение к многочисленным детям мужа ))) надо было отрепетировать речь прежде чем этот каламбур попадет в сми

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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